(P) Transformă-ți terasa într-un lounge de toamnă: idei pentru un spațiu elegant cu sticlă glisantă

Nu ți se pare că Toamna este sezonul perfect pentru a-ți redescoperi terasa?

Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 12:59
Zilele de vară au trecut, iar serile mai răcoroase vor începe să ne îndemne să căutăm confort și intimitate în spațiile noastre. Terasa casei devine locul ideal pentru relaxare, socializare sau chiar pentru a lucra de acasă într-un cadru plin de lumină naturală. Tot mai mulți români își doresc să transforme terasa într-un lounge elegant de toamnă, unde estetica modernă se îmbină cu funcționalitatea. Iată cum poți face asta și tu!

Sticla glisantă – detaliul care schimbă complet atmosfera pe terasă

Unul dintre trendurile actuale în designul exterior este utilizarea sistemelor de închidere cu sticlă glisantă. Acestea nu doar că oferă protecție împotriva frigului, ploii și vântului, dar păstrează senzația de deschidere și lumină.

Îți vine să crezi că sticla poate avea efecte considerabile asupra terasei și stării tale de bine? Spre deosebire de soluțiile clasice, sticla glisantă creează o atmosferă sofisticată, iar terasa capătă un aer de lounge exclusivist.

Sun Leader, lider pe piața pergolelor Premium și a sistemelor de sticlă de calitate superioară în România, propune trei soluții elegante și practice pentru orice tip de terasă:

  • Sisteme electrice tip Balustradă (ghilotină panoramică) – panouri verticale care se ridică și coboară electric, ideale pentru o protecție completă. Sunt perfecte pentru terasele ce au nevoie de delimitare spațială și vizuală și reprezintă protecția perfectă pentru terasele familiilor cu copii.
  • Sisteme electrice tip Trecere – panouri panoramice care se ridică și parchează în partea superioară, creând acces liber între interior și exterior. Sunt ideale pentru terase elegante, fără delimitări; și sunt cel mai des întâlnite în locații horeca sau spații comerciale.
  • Sisteme manuale tip Sliding – panouri glisante pe orizontală, simple și adaptabile, ideale pentru spațiile rezidențiale.

https://www.youtube.com/watch?v=0ha_4dtGo2Q

Lounge-ul tău de toamnă: idei de amenajare

Pentru a crea un spațiu de toamnă elegant și relaxant, iată câteva sugestii simple:

  • Combină sistemele de sticlă cu o pergolă retractabilă: astfel obții un spațiu care poate fi complet închis sau deschis, în funcție de vreme.
  • Joacă-te cu lumina ambientală: lămpi calde, lumânări parfumate sau benzi LED integrate în structură pot transforma seara într-o experiență unică.
  • Adaugă texturi moi și naturale: pături călduroase, covoare outdoor și perne decorative creează un contrast plăcut cu eleganța sticlei.
  • Integrează plante de sezon: aranjamente cu dovleci ornamentali, ghivece cu crizanteme sau ierburi decorative pot aduce natura mai aproape.

Rezultatul? O terasă care devine livingul secundar al casei tale, perfect pentru a te bucura de seri liniștite sau de întâlniri cu prietenii și cei dragi.

Campania Sun Leader din Septembrie – un motiv în plus pentru închiderea terasei în timp util

Pentru cei care visează la o transformare completă a terasei, Sun Leader desfășoară în această lună campania de toamnă: 10% reducere la toate sistemele de închidere cu sticlă. Este momentul ideal să faci pasul către o terasă modernă, pregătită pentru orice anotimp.

Despre Sun Leader

Cu peste 10 ani de experiență, Sun Leader s-a impus ca unul dintre brandurile de top în domeniul pergolelor retractabile și al sistemelor de închidere cu sticlă. Proiectele companiei îmbină mereu designul premium cu tehnologia inovatoare, atât pentru spații rezidențiale, cât și pentru sectorul HoReCa.

Fie că îți dorești o terasă de familie mai primitoare sau un spațiu exterior care să atragă clienții unui restaurant, soluțiile Sun Leader sunt proiectate să ofere durabilitate, eleganță și flexibilitate.

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
