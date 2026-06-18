Înainte să ceri prima ofertă, sunt câteva lucruri practice de știut despre reguli, dacă contează că stai la bloc sau la casă, și despre ce înseamnă cu adevărat un furnizor de încredere.

Vezi aici ce trebuie să știi despre rulouri exterioare în București: reguli de urbanism și sfaturi | alexiana.ro

Aici rulouri exterioare pentru geamuri sunt una dintre achizițiile pe care mulți bucureșteni le amână până vine vara - sau până când realizează că au nevoie de mai multă siguranță la parter. Indiferent de motiv, decizia e mai simplă dacă știi de la început ce reguli se aplică.

Contează dacă stai la bloc, la casă, sau într-o zonă protejată?

Da. Vezi aici rulouri exterioare Bucuresti - montarea lor nu necesită autorizație de construire în zonele protejate, atât timp cât nu se modifică forma sau dimensiunile ferestrei. Valabil și la casă, și la bloc.

Diferența apare la bloc, unde fațada este parte comună a imobilului. Ai nevoie de acordul asociației de proprietari înainte de montaj, chiar dacă nu e obligatoriu un aviz de la primărie. Majoritatea asociațiilor aprobă dacă ruloul are o culoare neutră, integrată cu fațada.

Articolul continuă după reclamă

La casă, libertatea e mai mare, dar în zone protejate din capitală se aplică și aici restricții. În cazul de față, nu ai voie să alegi culori stridente și materiale improprii, fiindcă trebuie să ții cont de caracterul zonei.

De ce rulourile exterioare sunt mai bune decât gratiile dacă stai la parter

Gratiile rezolvă o singură problemă: securitatea, dar o rezolvă în detrimentul esteticii și al controlului asupra luminii. Odată montate, acolo rămân.

Rulourile exterioare din aluminiu oferă protecție antiefracție la fel de bună. Lamelele sunt greu de forțat și pot fi echipate cu sisteme antiblocare - dar rămân funcționale. Le ridici când vrei lumină, le cobori seara, când vrei mai multă intimitate și un plus de securitate iar vara, reduc temperatura interioară semnificativ.

În ce cartiere și zone din București contează culoarea și aspectul

Regulamentul de urbanism al Bucureștiului impune restricții mai stricte în zonele protejate. În cartierele Cotroceni, Floreasca sau zona centrală istorică, nu poți monta rulouri în culori stridente sau care nu se integrează cu fațada clădirii.

Albul, antracitul și griurile neutre sau imitațiile de lemn sunt varianta safe și mai ușor de aprobat de asociație. Dacă nu ești sigur de statutul imobilului tău, verifică la primăria de sector dacă se află într-o zonă cu regim special de protecție.

Ce include oferta Alexiana Group pentru rulouri exterioare în București

Alexiana Group este brand autohton, o afacere cu capital românesc 100% și au peste 30 de ani de activitate. Rulourile exterioare din aluminiu sunt adaptate pentru orice tip de tâmplărie (PVC sau aluminiu) și sunt disponibile cu acționare manuală sau automată.

Pachetul include două revizii de întreținere și o reparație gratuită în perioada de garanție. Gama de culori acoperă toate nuanțele RAL, inclusiv variante care se integrează cu fațadele blocurilor comuniste sau ale caselor interbelice.

De ce contează că Alexiana Group are un portofoliu integrat

Dacă locuința ta are nevoie și o ușă de garaj, ori grădina ta are nevoie de o pergolă sau ai garduri cărora le-ar prinde bine niște sisteme de automatizare, Alexiana Group este un singur furnizor care devine interlocutor, oferă montaj coordonat și garanție unitară.

Alexiana Group au în catalogul lor rulouri exterioare, uși de garaj automatizate, sisteme din aluminiu, pergole, marchize, jaluzele și automatizări.

Întrebări frecvente:

1. Am nevoie de autorizație ca să montez rulouri exterioare la apartament?

Nu, dacă nu se modifică dimensiunile golurilor de fereastră. La bloc, ai nevoie de acordul asociației.

2. Pot monta rulouri exterioare pe un bloc comunist?

Da. Rulourile aplicate sau suprapuse sunt compatibile cu orice tâmplărie existentă. Alege o culoare neutră care poate fi acceptată mai ușor de asociație.

3. Rulourile exterioare rezistă la vânt?

Da, dacă montajul este făcut corespunzător. Nu se recomandă montajul în spații deschise cum ar fi terasele exterioare.

Mini-rezumat

Rulourile exterioare nu necesită autorizație, dar la bloc e nevoie de acordul asociației, iar culoarea contează în zonele protejate. Față de gratii, rulourile oferă protecție antiefracție, umbrire și izolare termică. Alexiana Group livrează și montează rulouri exterioare în București, cu garanție inclusă - cere acum o ofertă.

Contact:

[email protected]

+4 0755 111 222

Calea Bucovinei 90, Rădăuți 725400