Noul Cod al Construcțiilor schimbă regulile pentru renovarea băii și bucătăriei. Ce lucrări necesită notificare și ce amenzi riscă proprietarii?

Renovezi baia apartamentului? Ce lucrări trebuie anunțate la primărie și când riști să primești amendă | Profimedia Images

Renovarea băii sau a bucătăriei nu mai este atât de simplă pe cât ai putea crede. Noul Cod al Construcțiilor schimbă regulile privind intervențiile asupra locuințelor, iar proprietarii trebuie să fie atenți la diferența dintre reparațiile obișnuite și lucrările care presupun modificări mai ample. Schimbarea gresiei și a faianței din baie sau înlocuirea obiectelor sanitare nu au neapărat același regim legal ca extinderea încăperii prin preluarea unei porțiuni din hol.

Renovarea băii sau a bucătăriei nu mai este atât de simplă

Potrivit informațiilor publicate de Defapt.ro, renovarea și extinderea băii și bucătăriei sunt incluse printre lucrările care intră în procedura de notificare prealabilă. Există însă și anumite intervenții care pot fi realizate fără autorizație de construire și fără notificare, în condițiile prevăzute de lege.

Ce lucrări pot fi făcute fără autorizație și fără notificare

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Articolul 299, alineatul (2), litera a) din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC) prevede anumite excepții de la obligațiile de autorizare și notificare. Acestea se aplică, în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice, inclusiv în cazul reparațiilor sau înlocuirilor finisajelor interioare și ale pardoselilor.

Sunt menționate și reparațiile ori înlocuirile instalațiilor interioare, în condițiile stabilite de lege.

Prin urmare, schimbarea gresiei și a faianței, refacerea zugrăvelii sau înlocuirea unor finisaje deteriorate, fără alte intervenții asupra construcției, se pot încadra în categoria lucrărilor exceptate de la autorizare și notificare.

De exemplu, un proprietar care dorește să înlocuiască plăcile de gresie, să repare tencuiala și să schimbe finisajele din baie, păstrând dimensiunile încăperii și compartimentarea existente, nu trebuie să confunde aceste operațiuni cu o renovare care presupune modificări structurale sau funcționale.

În același timp, înlocuirea unor conducte interioare deteriorate trebuie diferențiată de modificarea instalațiilor comune ale imobilului sau de realizarea unor trasee care presupun intervenții asupra clădirii.

Ce se întâmplă dacă vrei să mărești baia sau bucătăria

Situația este diferită atunci când proprietarul dorește să schimbe dimensiunile încăperii. De exemplu, dacă baia este extinsă prin preluarea unei porțiuni din hol sau dacă bucătăria este mărită prin modificarea compartimentării, lucrarea nu mai poate fi considerată o simplă înlocuire de finisaje.

Articolul 294 din CATUC include în procedura simplificată renovarea și extinderea bucătăriei și a băii. Prevederea trebuie interpretată împreună cu excepțiile prevăzute pentru reparațiile obișnuite.

Așadar, simpla folosire a termenului „renovare” nu înseamnă că toate lucrările efectuate într-o baie sau într-o bucătărie necesită notificare. Încadrarea depinde de natura intervențiilor efective, de amploarea acestora și de condițiile prevăzute de lege.

În cazul lucrărilor care presupun modificarea compartimentării, proprietarii trebuie să verifice înainte de începerea șantierului ce procedură se aplică. Contează inclusiv dacă sunt afectate elemente structurale, instalații comune sau alte componente ale clădirii.

Ce amenzi riscă proprietarii care nu respectă noile reguli

Nerespectarea obligațiilor legale poate atrage sancțiuni. Articolul 357 din CATUC prevede amenzi cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei pentru executarea lucrărilor fără notificarea prealabilă necesară sau cu nerespectarea proiectului notificat.

Această sancțiune nu se aplică automat în cazul unei simple schimbări de gresie sau faianță. Pentru aplicarea amenzii trebuie să fie vorba despre o lucrare pentru care notificarea era obligatorie și să fie constatată încălcarea prevederilor legale.

Codul stabilește distinct și sancțiuni pentru executarea lucrărilor fără autorizația de construire, atunci când aceasta este necesară.

Prin urmare, înainte de a începe renovarea băii sau a bucătăriei, proprietarii trebuie să stabilească exact ce intervenții vor fi realizate. Diferența dintre o reparație de finisaje și o extindere a încăperii poate însemna nu doar proceduri administrative diferite, ci și riscul unor amenzi considerabile.