Dacă ai probleme cu stratul de calcar de pe capul de duș, un ingredient simplu îți poate reda presiunea apei în câțiva pași simpli.

Un ingredient simplu te ajută să cureți para de duș într-un timp foarte scurt | Shutterstock

Un duș care curge slab sau cu jeturi neuniforme are, de cele mai multe ori, o cauză banală, respectiv calcarul.

Mulți încearcă să rezolve problema cu bicarbonat sau cu oțet, dar există o variantă pe care atât specialiștii în testarea produselor o recomandă pentru depunerile încăpățânate.

Acesta e un ingredient simplu și ieftin, care se găsește în bucătării din întreaga lume.

Dincolo de ingredient, experții au oferit câteva sfaturi simple care te pot ajuta să îți cureți rapid dușul.

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Ingredientul care îndepărtează calcarul de pe capul de duș

Organizația britanică de protecție a consumatorilor Which? susține că a găsit o metodă mai bună decât trucurile care circulă de obicei pe internet, de la bicarbonat și oțet până la sucuri bicarbonate. Potrivit acesteia, un cap de duș plin de calcar nu doar că reduce presiunea apei, ci poate adăposti și bacterii.

Calcarul e, la bază, ceea ce lasă în urmă apa dură. Mineralele din apă, în special calciul și magneziul, rămân pe suprafețe atunci când apa se evaporă și formează stratul albicios pe care îl vedem pe robinet și duș, potrivit El Cronista.

Cu timpul, aceste reziduuri ajung să blocheze parțial duzele, iar jetul devine mai slab, la fel și debitul apei.

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Pentru a remedia aceste probleme, experții recomandă un ingredient simplu, acidul citric.

Explicația pentru care acidul citric funcționează ține de chimie. Multe depuneri de calcar conțin carbonat de calciu, un compus care reacționează cu acizii, așa că o soluție acidă poate descompune crusta.

Bicarbonatul de sodiu, în schimb, e ușor alcalin. E folosit mai ales pentru curățenia ușoară și nu are aceeași acțiune chimică asupra depunerilor de calciu.

Cu oțetul, lucrurile stau puțin diferit. Oțetul alb și cel distilat sunt și ele eficiente împotriva calcarului. Experții recomandă însă acidul citric, pentru că e mai puternic decât produsele pe bază de oțet și nu are miros. În plus, se găsește ușor, atât online, cât și în supermarketurile mari.

Cum cureți capul de duș cu acid citric

Dacă ai acid citric, trebuie să urmezi câteva sfaturi simple pentru a curăța capul de duș.

Într-un bol mare se pun aproximativ 1 litru de apă fierbinte, dar nu clocotită, și 2 linguri de acid citric praf, care se amestecă până se dizolvă. Dacă para de duș se poate demonta, se scufundă complet în soluție.

Dacă e fixă, soluția se toarnă într-o pungă mare cu fermoar, care se trage peste capul de duș, se închide bine și se prinde cu un elastic.

Indiferent de metodă, capul de duș rămâne în soluție cam o oră. După ce îl scoți, îl ștergi rapid cu o lavetă. La final, lași apa să curgă prin el, ca să elimini resturile de soluție.

Pentru depunerile rămase după înmuiere, experții sugerează o periuță de dinți moale sau o lavetă care nu e abrazivă. Obiectele ascuțite și periile metalice sunt de evitat.

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Oricât de eficient ar fi, acidul citric nu se potrivește oricărui cap de duș, însă. Experții recomandă să verifici mai întâi indicațiile producătorului și să renunți la această metodă dacă acesta nu recomandă soluțiile acide. Totodată, curățarea trebuie oprită imediat dacă observi decolorare, pierderea luciului sau orice deteriorare a suprafeței.

De reținut e faptul că acidul citric nu se combină niciodată cu înălbitor sau cu alte produse de curățenie din casă.

Dacă vrei să eviți depunerile de calcar, experții recomandă ștergerea suprafețelor după duș, pentru că picăturile care se usucă pot lăsa depuneri chiar și în zonele fără apă dură;

Recomandă și folosirea unei raclete pentru pereții de sticlă ai cabinei, după fiecare duș și alegerea unui cap de duș cu duze din silicon, care se curăță mai ușor.