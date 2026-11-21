Te-ai întrebat cum speli corect puloverele din lână, fără să intre la apă sau să se deformeze? O greșeală le poate strica definitiv, dar există câteva trucuri simple care te pot ajuta.

Odată cu venirea frigului, puloverele din lână se întorc în garderobă. Acestea oferă căldură dar lasă piele să respire și sunt, de obicei, mai de încredere decât versiunile create din fibre sintetice.

În ciuda numeroaselor beneficii, există un risc atunci când vine vorba de pulovere de lână.

E vorba de posibilitatea ca hainele de lână să intre la apă și să se deformeze dacă nu ai grijă atunci când le speli.

Din fericire, există câteva trucuri simple care te pot ajuta să le speli fără să îți faci griji că se vor deforma.

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De ce se strânge lâna la spălare

Potrivit specialiștilor Woolmark, organizația internațională de referință pentru lână, răspunsul e legat de modul în care interacționează fibrele de lână în apă.

Lâna se poartă altfel decât bumbacul sau materialele sintetice pentru că are o structură aparte. Margaret Frey, profesor asociat la Departamentul de Știința Fibrelor și Design Vestimentar al Universității Cornell, susține că lâna, cașmirul, angora și mohairul sunt păr de animal, care are solzi, la fel ca părul uman, scrie NPR.

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Problema apare când acești solzi sunt expuși la căldură și umezeală. Potrivit lui Frey, când fibra e udă și caldă, solzii tind să se ridice. Mișcarea din mașina de spălat face ca fibrele să se frece între ele și să se prindă unele de altele. Astfel, materialul devine mai gros și mai scurt la fiecare rotire.

Procesul se numește împâslire și, atunci când e făcut intenționat și controlat, din el rezultă pâsla groasă, folosită de exemplu la papucii de pâslă sau la jachetele din lână fiartă.

Cea mai mare problemă e combinația dintre apa caldă și mișcarea puternică, la spălare sau la uscare. Frey susține că temperaturile ridicate favorizează relaxarea tensiunilor din fire, adică scurtarea lor.

Pentru a evita surprizele, ea recomandă cumpărarea articolelor de îmbrăcăminte de calitate și respectarea instrucțiunilor de spălare de pe etichetă.

Cum speli corect puloverele din lână, fără să intre la apă sau să se deformeze

Dacă vrei să te asiguri că speli corect puloverele din lână, primul pas e verificarea instrucțiunilor de pe etichetă.

Puțini știu că mașina de spălat nu e interzisă pentru majoritatea hainelor din lână. Trebuie să verifici pe etichetă că puloverul se poate spăla la mașină, îl întorci pe dos sau îl pui într-un săculeț de spălat, adaugi un detergent pentru lână și alegi programul pentru lână. Dacă mașina nu are un program special pentru lână, folosești spălarea la rece sau programul pentru hainele delicate.

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Totuși, cea mai sigură metodă rămâne spălarea de mână, potrivit Mr. Porter. Experții recomandă să umpli o cadă cu apă căldă spre rece, să adaugi detergent pentru lână, să lași haina la înmuiat 10 minute, apoi să o clătești bine în apă nu foarte caldă și încă o dată în apă rece.

Din păcate, mulți strică puloverul abia după ce l-au spălat corect. Puloverele trebuie uscate întinse, la umbră. Uscătorul e o opțiune doar dacă eticheta permite, la temperatură scăzută sau pe programul pentru lână ori haine delicate.

Experții recomandă ca haina să fie tamponată pentru a scoate cât mai multă apă, apoi întinsă pe un prosop, care poate fi rulat din când în când ca să absoarbă mai multă umezeală. Uscarea se face la temperatura camerei, departe de surse directe de căldură, care pot strânge fibrele sau îngălbeni hainele albe.

Important de reținut e faptul că lâna udă nu se atârnă, pentru că se poate lungi spre tiv, acolo unde se adună apa. O soluție practică, potrivit aceleiași surse, sunt plasele care usucă hainele pe orizontală și se montează deasupra căzii.