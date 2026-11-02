Metoda FlyLady, devenită virală pe TikTok, promite o casă mai ordonată cu doar 15 minute de curățenie pe zi. Iată cum funcționează și ce reguli trebuie să respecți.

Trucul unei experte în curățenie pentru a avea casa mereu îngrijită. Regula celor 15 minute care te scapă de ore întregi de muncă | Profimedia Images

O expertă în curățenie a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online câteva trucuri care promit să transforme complet modul în care facem ordine în locuință.

Metoda de curățenie care a devenit virală pe TikTok

Metoda se numește FlyLady și a fost popularizată de Marla Cilley, o expertă în organizare și curățenie. Deși nu este una nouă, tehnica a devenit din nou o senzație pe TikTok, unde tot mai multe persoane vorbesc despre rezultatele obținute prin aplicarea ei.

Principiul de bază este simplu: în loc să dedici o zi întreagă curățeniei generale, îți organizezi activitățile în reprize scurte, de câte 15 minute, timp de cinci zile pe săptămână. Ideea este să nu mai lași dezordinea să se acumuleze până când întreaga locuință are nevoie de o intervenție majoră.

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Metoda FlyLady este potrivită atât pentru persoanele care se simt copleșite de volumul treburilor casnice, cât și pentru cele care tind să petreacă foarte mult timp încercând să păstreze fiecare colț al casei perfect ordonat, spune thekitchn.

Cum funcționează metoda FlyLady

Abordarea propusă de Marla Cilley pornește de la ideea că ordinea nu trebuie obținută prin eforturi uriașe, ci prin obiceiuri mici, repetate constant. În loc să încerci să cureți întreaga casă dintr-o singură încercare, împarți locuința în mai multe zone și stabilești un program pentru fiecare dintre ele.

De exemplu, poți dedica o săptămână anumitor activități din bucătărie, următoarea perioadă dormitorului, iar apoi să te ocupi de baie sau de living. În fiecare zi alegi câteva sarcini concrete și setezi un cronometru pentru 15 minute.

Atunci când timpul s-a terminat, te oprești. Nu este nevoie să continui până când totul arată impecabil. Scopul este să faci progrese constante, fără să transformi curățenia într-o activitate epuizantă.

Un alt principiu important este evitarea perfecționismului. Metoda încurajează oamenii să nu mai amâne treburile casnice doar pentru că nu au suficient timp să le ducă pe toate la bun sfârșit. Chiar și 15 minute pot fi suficiente pentru a strânge lucrurile împrăștiate, a șterge suprafețele sau a organiza un sertar.

Ce reguli trebuie să respecți pentru o locuință ordonată

FlyLady pune accentul și pe câteva obiceiuri zilnice care pot face diferența pe termen lung. Printre acestea se numără aranjarea patului dimineața, spălarea vaselor după masă și evitarea acumulării obiectelor inutile.

De asemenea, este recomandat să îți pregătești de seara lucrurile necesare pentru ziua următoare, astfel încât diminețile să fie mai puțin aglomerate.

Un alt truc este să începi cu pași mici. Nu trebuie să reorganizezi toate dulapurile sau să cureți fiecare cameră în aceeași zi. Alegi o singură zonă, te ocupi de ea timp de 15 minute și revii asupra celorlalte în zilele următoare.

Popularitatea metodei pe TikTok arată că tot mai multe persoane caută soluții simple pentru a-și organiza timpul și treburile casnice. FlyLady nu promite o locuință perfectă peste noapte, ci o schimbare treptată a rutinei, prin activități scurte și ușor de integrat în programul zilnic.

În esență, secretul este consecvența: puțină curățenie făcută regulat poate fi mai eficientă decât o zi întreagă de muncă după săptămâni în care dezordinea s-a acumulat.