Marea premieră a serialului O viață nouă, în această seară, la Happy Channel: o inimă, două familii, destine încurcate și iubiri neașteptate.

Happy Channel aduce, începând din această seară, de la ora 20:00, o nouă poveste turcească plină de emoție, iubire, secrete și răsturnări neașteptate de situație. Serialul O viață nouă (Çarpıntı) urmărește povestea lui Aslı Güneș (Lizge Cömert), o tânără care se luptă de ani întregi cu o afecțiune gravă a inimii și pentru care fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire.

Marea premieră a serialului O viață nouă, în această seară, la Happy Channel

Când șansa la o nouă viață apare odată cu transplantul de inimă, Aslı descoperă că organul care i-a salvat viața îi aparținuse lui Melike Alkan (Şevval Kaya), fiica unei familii bogate și influente, a cărei moarte a lăsat în urmă o durere greu de cuprins în cuvinte. Astfel, două familii din lumi complet diferite ajung să fie unite de o legătură neașteptată, iar viața tinerei se schimbă radical.

Pentru Reyhan Alkan (Sibel Taşçıoğlu), mama lui Melike, Aslı devine o prezență specială, aproape ca o continuare a fiicei pe care a pierdut-o.

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În schimb, Hülya Güneș (Deniz Çakır), mama lui Aslı, vede în noua situație o oportunitate de a-și schimba propriul destin. Între cele două femei, sentimentele de iubire, suferință, vinovăție și dorința de control se transformă într-un conflict tot mai puternic.

Nici Aras Alkan (Kerem Bürsin), vărul lui Melike, nu privește cu ochi buni apropierea lui Aslı de familia sa. Însă, pe măsură ce ajunge să o cunoască, ostilitatea dintre cei doi lasă loc unei atracții neașteptate. Iar misterul care învăluie moartea lui Melike adaugă o nouă dimensiune poveștii: a fost un accident tragic sau în spatele dispariției tinerei se ascunde un adevăr mult mai tulburător?

Din distribuția serialului mai fac parte Şerif Sezer (Figen Alkan), Ogün Kaptanoğlu (Metin Alkan), Pınar Çağlar Gençtürk (Meryem Alkan), Helin Elveren (Sezin Güneș), Mehmet Fatih Obuz (Murat Güneș), Ceren Taşçı (Emel Alkan), Asya Kasap (Biricik Alkan) și Okan Çabalar (Okan).

O viață nouă începe în această seară, la Happy Channel, și va putea fi urmărit în fiecare luni și marți, de la ora 20:00. Tot azi, la Happy Channel începe și serialul Femeie în înfruntarea destinului, producția urmând să fie difuzată de luni p