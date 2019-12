Cum pot evita amenzile de mediu retailerii?

Astfel 88% sunt impactati de volumul ridicat de raportare. Aceste activitati reprezinta un consum semnificativ de timp si resurse umane din cadrul companiilor.

77% au declarat ca fiind foarte problematice costurile necesare atingerii tintelor de valorificare/reciclare a deseurilor.

Toate aceste probleme reale semnalate de agentii economici pot fi insa usurate de colaborarea cu o firma specializata pe consultanta pe protectia mediului. Colaborarea cu o astfel de firma va reduce semnificativ costurile de raportare, expertii din cadrul firmei fiind extrem de eficienti in intocmirea documentelor necesare. In plus, acestia ofera servicii de asistenta pentru managementul deseurilor, ajutand companiile sa isi atinga fara probleme obiectivele de valorificare/reciclare a deseurilor. Iar in final, toate aceste avantaje vor fi cu atat mai evidente cand nu va mai fi necesar ca agentii economici sa scoata din buzunar sume suplimentare, in cazul controalelor de mediu.

Lista obligatiilor impuse de AFM

In cazul retailerilor, indiferent de marimea companiilor, introducerea pe piata a produselor ambalate sau ambalajelor de desfacere, implica o serie de obligatii catre bugetul de stat. In primul rand exista o serie de cerinte de raportare, un document de prima importanta fiind avizul de mediu. In plus, trebuie luate in considerare o serie de specificitati in documentele depuse. De exemplu, prin lege, firmele care achizitioneaza ambalaje produse in tara pentru a le da destinatia finala de ambalaj sau le personalizeaza cu marca proprie au obligatia de a le declara pe partea lor. Pe langa declaratiile care vizeaza ambalajele, retailerii vor trebui sa includa in declaratiile depuse informatii despre: echipamente electrice, baterii, uleiuri minerale, substante chimice cu potential periculos pentru mediu, anvelopele aduse pe piata, precum si taxa de vanzare a deseurilor.