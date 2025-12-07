Rețeta pentru dulceața de vinete este foarte simplă, însă necesită foarte multă atenție. Iată care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi.

Dulceața de vinete nu este foarte cunoscută în țara noastră, însă cei care ajung să guste din ea se declară cuceriți de gustul savuros pe care îl are, mai ales că nu este bogată în grăsimi sau calorii.

În Grecia, acest dulce este foarte popular, fiind folosit extrem de des în cofetării pentru diferite prăjituri sau înghețate, însă, de cele mai multe ori este consumat drept un desert ușor după o masă copioasă.

Citește și: Rețeta de prăjitură cu vinete și ciocolată. Preparatul neobișnuit este vedetă într-o țară europeană. Cum se prepară

Dulceața de vinete, preparatul cu puține calorii cu gust excepțional. Cum se pregătește pas cu pas

Articolul continuă după reclamă

Dulceața de vinete este un preparat care nu este întâlnit prea des în România, însă acesta reușește să îi cucerească chiar și pe cei mai pretențioși dintre degustători, mai ales atunci când este pregătit cu multă atenție, dar și cu ingredientele potrivite.

Pentru ca gustul final să fie unul perfect, ai nevoie să urmezi rețeta de mai jos, fără ca niciun pas să treacă neobservat.

Ingrediente dulceață de vinete

1 kg de vinete mici

750 g de zahăr

2 cești de apă

3 lămâi

migdale

cuișoare

Citește și: Rețeta pentru un sos de roșii delicios gata în 5 minute. Care este ingredientul minune care dă cel mai bun gust

Mod de preparare dulceață de vinete

Potrivit unei surse, primul pas este de a curăța codița vinetelor și coaja acestora, iar apoi se face o mică incizie pe lung la fiecare vânătă pentru a insera migdalele mai târziu. Se pun într-un vas cu apă multă și apoi se storc două lămâi. Sucul acestora se adaugă în apă și se acoperă totul cu o farfurie timp de 2-3 ore.

Se strecoară și apoi se fierb în altă apă până când se înmoaie puțin. Se scot, se pun în apă rece pentru încă 3-4 ore și se schimbă apa de câteva ori.

Pentru sirop se fierb două cești de apă cu zahăr și apoi se adaugă vinetele. Se fierbe totul timp de 7 minute și se lasă peste noapte sau aproximativ 12 ore.

Vinetele se pun din nou pe foc până când se leagă siropul, adâugând treptat suc de la a treia lămâie pentru a nu se zaharisi.

Se spumează și se lasă la răcit, iar, la final, fiecare vânătă se umple cu o migdală rumenită în prealabil în tigaie. Se înfige câte o cuișoară în partea în care era codița, iar apoi se dau din nou în clocot.

Se toarnă în vase de sticlă sterilizate sau în recipientele dorite la frigider.

Poftă bună!

Citește și: Desertul cu roșii pe care nu știai că vrei să îl încerci. Cât de savuros este și cum se prepară pentru cel mai bun gust

La noi în țară, vinetele sunt regăsite cel mai des în salată, zacuscă, tocăniță, musaca, dar și în alte preparate care păstrează vechile tradiții. Totuși, în alte țări, acestea sunt folosite inclusiv în deserturi și băuturi.

Pentru a afla un detaliu mai puțin știut despre vinete, puteți răspunde la o întrebare simplă și aveți șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.