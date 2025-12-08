Fostul premier Marcel Ciolacu a vorbit inclusiv despre eșecul trăit de Daniel Băluță în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce declarații a mai făcut după victoria de la CJ Buzău.

Marcel Ciolacu a câștigat președinția Consiliului Județean Buzău cu un procent de 51,97%, având un număr dublu de voturi față de contracandidatul de pe locul 2.

El va fi președinte până în vara anului 2028, motiv pentru care a luat decizia de a se muta înapoi la Buzău, acolo unde are planuri mărețe pentru județ.

Descoperă în rândurile de mai jos ce comparație a făcut între chiriile din capitală și cele din Buzău și ce a spus despre eșecul pe care l-a trăit Daniel Băluță după ce s-a clasat pe al treilea loc în lupta pentru Primăria Capitalei.

Marcel Ciolacu se mută la Buzău după câștigarea președinției Consiliului Județean. Ce spune despre chiriile de acolo

Fostul premier Marcel Ciolacu a câștigat funcția de președinte al CJ Buzău după ce Lucian Romașcanu a demisionat, fiind desemnat ca membru al Curții de Conturi Europene din partea României.

El a câștigat scrutinul cu un avans semnificativ în fața lui Alin Avrămesc, candidatul AUR care a obținut un vot de 27,03%, dar și în fața candidatului PNL-USR, Mihai-Răzvan Moraru, care a fost votat de 11,06% dintre alegători.

„Votul pe care l-au dat, astăzi, buzoienii reprezintă pentru mine atât o mare onoare, cât și o uriașă responsabilitate. Îi asigur pe toți locuitorii județului că înțeleg cele doua mesaje transmise azi de buzoieni.

Cei care au ieșit la vot, pe frig și ploaie, au dat un semnal clar pentru dezvoltarea Buzăului. Îi asigur că voi trece rapid la treabă și, împreună cu primarul Constantin Toma, cu primarii comunelor din județ și specialiștii Consiliului Județean, demarăm toate proiectele importante pe care ni le-am propus.

Cei care nu au ieșit la vot au transmis și ei un mesaj important. Că sunt sătui de scandal politic și de promisiuni deșarte. Că așteaptă rezultate concrete. Le spun simplu că mandatul meu este pentru drumurile care se fac (precum Autostrada Moldovei), nu pentru vorbele care se uită. Fiindcă Buzăul merge mai departe prin fapte, nu prin lozinci!

Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru efortul din această campanie. Și le spun că tot ce este mai important abia de acum urmează - să demonstrăm tuturor buzoienilor că putem construi împreună un viitor mai bun.” a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

De asemenea, el și-a anunțat și intenția de a se muta înapoi la Buzău, acolo unde chiriile ar fi mult mai convenabile decât în Capitală.

„Categoric mă mut înapoi în Buzău. Am pribegit destul. Asta nu înseamnă că nu o să merg și la București, dar chiriile în București sunt mai scumpe, în Buzău e mult mai ieftin” a mărturisit acesta, potrivit Adevărul.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre eșecul trăit de Daniel Băluță în lupta pentru Primăria Capitalei

Fostul premier a ținut să vorbească și despre înfrângerea lui Daniel Băluță, motivând ca aceasta a fost loc în contextul unui „votul util”.

„Din punctul meu de vedere, Daniel Băluță a fost cel mai bun candidat dintre toți cei care s-au prezentat la linia de start pentru Capitală. Daniel Băluță a pierdut aceste alegeri în urma votului util din ultima săptămână. Ați văzut prăbușirea candidatului USR și votul util s-a direcționat. E un vot mai rațional, un electorat mai rațional care a ales să voteze cu cel care este mai bine plasat”, a explicat Marcel Ciolacu, potrivit sursei de mai sus.

