Rețeta inedită de tiramisu cu portocale perfect pentru Crăciun. Cât de ușor se prepară și de ce ingrediente ai nevoie

De Crăciun, deserturile nu sunt doar preferatele celor mici, dar și celor mari. Iată o rețetă care va încânta întreaga familie.

Această rețetă de tiramisu cu portocale este desertul perfect cu iz de Crăciun care va bucura întreaga familie. | Instragram/ Cosânzele Gătesc

Prăjiturile aromate, cu iz de sărbătoare, îmbie întreaga casă și musafirii nu pot rezista să nu ceară două porții din acest tiramisu cu portocale delicios. Pentru că portocalele ne amintesc mereu de Crăciun și au devenit mirosul – simbol al acestei sărbători, acest desert îi va face curioși pe toți iubitorii de tiramisu.

Rețeta este una simplă și rapidă, care nu necesită prea multe ore de stat în bucătărie și te vei bucura de un rezultat pe cinste – un tiramisu aromat, cu cremă bogată și parfum de portocale. Dacă Moș Crăciun ar avea un desert favorit, probabil că acesta ar fi. Iată de ce ingrediente ai nevoie

Rețeta de tiramisu cu portocale pentru Crăciun

Ingrediente - Rețeta de tiramisu cu portocale pentru Crăciun

50 de pișcoturi clasice

coaja de la 2-3 portocale

500 g de mascarpone

300 ml frișcă lichidă sau smântână pentru gătit

100 g de zahăr

sucul de la 6-7 portocale

Mod de preparare - Rețeta de tiramisu cu portocale pentru Crăciun

Începem prin a amesteca coaja rasă de portocală cu zahărul și masăm bine cu degetele până când zahărul se colorează și se infuzează cu zeama din coajă. Crema se prepară amestecând mascarpone cu frișca lichidă.

Pentru asamblare, scufundăm pișcoturile în sucul de portocale și așezăm primul strat în tavă, lipite unele de altele. Apoi întindem un strat generos de cremă și continuăm cu al doilea strat de pișcoturi înmuiate în suc de portocale, dar de această dată le așezăm în tavă în sens invers pentru a putea tăia mai târziu cu ușurință desertul.

Întindem și ultimul strat de cremă și putem decora cu coajă de portocală sau chiar felii de portocală. Tiramisu cu portocale trebuie să stea la frigider pentru aproximativ 3-4 ore înainte de a fi servit.

