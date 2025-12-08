Mireasa, sezon 12. Ștefania s-a supărat pe Loredana: „M-ai abandonat ca pe un cățeluș!”. De la ce a pornit tensiunea

Ștefania s-a supărat pe Loredana, simțindu-se abandonată la un moment dat, în favoarea lui Cosmin. Cele două prietene de la Mireasa au avut o discuție.

Ștefania a fost deranjată că Loredana a lăsat-o pe ea pentru a merge să facă sport alături de Cosmin. Loredana s-a schimbat în echipament sportiv și a fugit la Cosmin, în timp ce Ștefania era pregătită să gătească o prăjitură alături de ea, potrivit planului făcut împreună.

Când au făcut curățenie, Ștefania i-a spus Loredanei că s-a supărat.

Ștefania s-a supărat pe Loredana: „M-ai abandonat ca pe un cățeluș!”. De la ce a pornit tensiunea între cele două prietene

Ștefania: Puteai să-mi spui într-un mod frumos, nu să fugi, să abandonezi așa persoanele!

Loredana: Te-ai gândit că poate și eu mă grăbeam? De ce te gândești că te-am abandonat.: Nu m-am gândit că te superi!

Ștefania: Nu te-ai gândit că te superi dacă te las singură și te abandonez ca pe un cățeluș, când toată lumea e împreună cu toată lumea și tu o să rămâi acolo singură. Ca gest, nimic mai mult.

Loredana: Nu știu cum să mă comport.

Ștefania: Să vorbești, Lore. Să vorbești frumos. Îmi dai senzația că ești prietenă cu mine numai când îți convine ție, când e Cosmin gata! Nu mai există nimic! Tu ești pierdută în stele

Loredana: Mi-a zis hai să facem puțin sport!

Ștefania: Dacă el îți zice o chestie și tu la secundă faci și uiți de ce ai propus să faci cu o zi înainte… ce denotă faptul ăsta?

Loredana: M-am gândit că oricum n-avem nimic mai bun de făcut pe seară…

Ștefania: E, mă rog! Dispare!

