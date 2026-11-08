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Cum să cureți cuptorul cu microunde cu o singură tabletă pentru mașina de spălat vase. Trucul simplu care îți ușurează munca

Curățarea cuptorului cu microunde poate deveni o adevărată provocare, mai ales atunci când în interior se acumulează grăsime și resturi de mâncare uscate. Există însă un truc simplu care te poate ajuta să scapi mai ușor de murdăria persistentă, folosind un produs pe care îl ai deja în casă: o tabletă pentru mașina de spălat vase.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 08:30 | Actualizat Sambata, 07 Noiembrie 2026, 20:53
Cum să cureți cuptorul cu microunde cu o singură tabletă pentru mașina de spălat vase | pexels
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Deși este destinată în principal curățării vaselor, aceasta poate fi utilizată și pentru îndepărtarea petelor de pe anumite suprafețe din interiorul cuptorului cu microunde, dacă sunt respectate câteva reguli importante.

Cum să cureți cuptorul cu microunde cu o singură tabletă pentru mașina de spălat vase

Potrivit specialiștilor în curățenie, ingredientele din compoziția tabletelor sunt concepute pentru a combate grăsimea și depunerile alimentare. Kirsten Moore, expertă în curățenie și creatoare de conținut, explică faptul că aceste produse conțin agenți tensioactivi, substanțe alcaline și enzime, care contribuie la desprinderea murdăriei și la descompunerea anumitor resturi alimentare.

Aceleași ingrediente pot fi utile și atunci când vine vorba despre petele de mâncare care se întăresc pe pereții interiori ai cuptorului cu microunde. Există însă o diferență față de utilizarea obișnuită a tabletei: pentru curățarea manuală, aceasta trebuie mai întâi dizolvată în apă.

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Karina Toner, manager operațional la Spekless Cleaning, atrage atenția asupra acestui aspect.

Cum folosești tableta pentru a îndepărta murdăria din cuptorul cu microunde

Procedura nu este complicată, însă este important să urmezi câțiva pași pentru a curăța aparatul fără să îi deteriorezi suprafețele.

Înainte de toate, asigură-te că aparatul este oprit și s-a răcit complet. Scoate apoi platoul rotativ din sticlă și suportul acestuia, deoarece vor trebui curățate separat.

Pune o tabletă pentru mașina de spălat vase într-un vas rezistent la temperaturi ridicate și adaugă apă fierbinte. Așteaptă până când aceasta se dizolvă complet, apoi lasă amestecul să se răcească.

Umezește o lavetă moale din microfibră în soluția obținută și stoarce excesul de lichid. Materialul trebuie să fie umed, nu să picure. Șterge cu atenție pereții interiori ai cuptorului, insistând asupra zonelor unde s-au format pete de grăsime sau resturi alimentare.

În cazul murdăriei care nu se îndepărtează imediat, poți ține laveta umedă direct pe pată timp de câteva momente, pentru a permite soluției să acționeze. Este important să eviți pătrunderea lichidului în orificiile aparatului.

După ce ai terminat, folosește o altă lavetă curată, umezită cu apă, pentru a îndepărta complet detergentul și murdăria desprinsă. Clătește materialul de mai multe ori și repetă operațiunea dacă mai există urme de soluție. La final, șterge interiorul cu o lavetă uscată din microfibră și verifică atent colțurile, marginile ușii și zona platoului rotativ.

Platoul și suportul acestuia pot fi spălate separat, folosind fie soluția rămasă, fie detergent obișnuit de vase și apă. Înainte de a le monta la loc, trebuie clătite și uscate foarte bine.

Ce spun specialiștii despre riscurile acestei metode

Chiar dacă trucul poate fi util pentru îndepărtarea anumitor pete, utilizarea produselor de curățenie în interiorul unui aparat electric necesită precauție.

Karina Toner avertizează că soluția obținută din tabletă nu trebuie combinată cu alte substanțe chimice.

La rândul său, Victor De León, tehnician în repararea electrocasnicelor la VR Service Experts, recomandă atenție sporită în apropierea capacului de protecție al ghidului de unde. Acesta este un mic panou dreptunghiular, amplasat de obicei pe unul dintre pereții interiori sau pe plafonul cuptorului.

Rolul său este să protejeze deschiderea prin care energia microundelor ajunge în compartimentul de gătire. Dacă această componentă este deteriorată sau acoperită de depuneri importante de grăsime, pot apărea scântei sau descărcări electrice.

De ce nu este recomandat trucul pentru toate modelele

Un alt aspect important este materialul din care este realizat interiorul cuptorului cu microunde. Nu toate modelele au aceleași finisaje, iar o metodă potrivită pentru un aparat poate fi nepotrivită pentru altul.

Karina Toner precizează că suprafețele din oțel inoxidabil sunt, în general, rezistente, însă pot rămâne vizibile urme de apă sau dungi după curățare.

În schimb, modelele cu interior vopsit necesită mai multă atenție, deoarece stratul protector se poate zgâria sau deteriora, în special în cazul aparatelor mai vechi.

„Aș recomanda o atenție deosebită în cazul cuptoarelor cu microunde cu funcții combinate sau cu convecție, deoarece acestea pot avea straturi suplimentare de protecție, elemente de încălzire sau suprafețe interioare speciale”, adaugă specialista.

Greșelile pe care trebuie să le eviți atunci când cureți cuptorul

Pentru a nu deteriora aparatul, experții recomandă să nu folosești bureți abrazivi și să nu aplici presiune excesivă atunci când ștergi suprafețele.

„Un burete abraziv, un material aspru pentru frecare sau o presiune excesivă pot zgâria stratul protector din interiorul aparatului”, avertizează Victor De León.

De asemenea, cantitatea de soluție utilizată trebuie să fie moderată. Tabletele pentru mașina de spălat vase conțin ingrediente concentrate, iar o cantitate mai mare nu garantează o curățare mai eficientă.

„Tabletele pentru mașina de spălat vase sunt concentrate, iar folosirea unei cantități mai mari de produs nu înseamnă automat că vei obține rezultate mai bune”, explică Kirsten Moore.

Karina Toner completează că o soluție prea concentrată poate lăsa reziduuri dificil de îndepărtat.

„Începeți întotdeauna cu o cantitate moderată. Veți fi surprinși de cât de puternice pot fi produsele moderne de curățare”, recomandă aceasta.

Un alt pas care nu trebuie neglijat este clătirea suprafețelor după folosirea soluției. Spre deosebire de mașina de spălat vase, cuptorul cu microunde nu dispune de un program automat de clătire.

Nu în ultimul rând, trebuie să ții cont că nu toate tabletele au aceeași formulă. Unele conțin enzime, agenți de albire pe bază de oxigen, parfumuri sau substanțe pentru clătire, ceea ce înseamnă că eficiența și modul lor de acțiune pot varia.

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