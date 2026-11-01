La ce folosește, de fapt, sertarul de sub cuptor. De ce nu este bine să presupui că e doar pentru depozitare

Te-ai întrebat vreodată la ce folosește sertarul de sub cuptor sau ai presupus că este de depozitare și ai băgat toate tăvile înăuntru? Află răspunsul în articolul de mai jos.

De ce nu este bine să presupui că sertarul inferior al cuptorului e doar pentru depozitare | ProfiMedia, Youtube

Cuptoarele pot fi destul de diferite de la o locuință la alta. Poți avea un cuptor pe gaz, unul electric, un cuptor cu convecție sau un cuptor cu două compartimente de coacere. Unele locuințe au chiar și sobe de gătit mai vechi, dotate cu funcții speciale. Cu toate acestea, majoritatea cuptoarelor clasice au un element comun: sertarul situat în partea inferioară.

Deși acest sertar este întâlnit frecvent, destinația lui poate varia în funcție de modelul aparatului. Iată ce trebuie să știi despre sertarul inferior al cuptorului și despre utilizarea sa corectă.

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Funcțiile sertarului inferior al cuptorului și cum să le deosebești

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Chiar dacă partea inferioară a cuptorului tău seamănă cu cea a cuptorului vecinului, cele două compartimente pot avea funcții complet diferite. Utilizarea necorespunzătoare a sertarului inferior poate provoca incidente în bucătărie și, în anumite situații, chiar un incendiu.

În cazul în care nu mai dispui de manualul de utilizare al aparatului și nici nu reușești să găsești o informație validă în mediul online, ei bine, poți verifica funcția sertarului după modul în care arată. Sertarul inferior al cuptorului poate avea una dintre trei funcții, în funcție de modelul aparatului: depozitare, menținerea preparatelor la cald sau grill, conform unei surse.

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Iată cele trei funcții cel mai des întâlnite ale compartimentului inferior al cuptorului:

1.Depozitarea vaselor și a accesoriilor de gătit

Unele compartimente sunt simple sertare de depozitare. Dacă partea inferioară a cuptorului arată ca un sertar metalic adânc, fără grătare sau elemente de încălzire vizibile, este posibil ca acesta să fie destinat depozitării. Totuși, trebuie să alegi cu grijă obiectele pe care le păstrezi în interior.

Chiar dacă sertarul nu este conceput pentru încălzire, acesta se poate încinge din cauza căldurii degajate de cuptor. Prin urmare, nu depozita în el obiecte din plastic care s-ar putea deforma și nici materiale inflamabile.

În schimb, îl poți folosi pentru a păstra tăvi de copt, forme pentru brioșe, oale și tigăi, cu condiția ca mânerele și celelalte componente ale acestora să reziste la temperaturi ridicate.

Cum îl recunoști: Este un compartiment metalic, adânc și gol, fără elemente de încălzire, grătare sau butoane de comandă dedicate.

Ce poți depozita: Oale și tigăi metalice, tăvi de copt și tigăi din fontă.

Ce trebuie să eviți: Obiectele din plastic, prosoapele de hârtie, cărțile de bucate și orice materiale inflamabile sau care se pot topi. Chiar și atunci când este folosit doar pentru depozitare, compartimentul se poate încălzi de la căldura reziduală degajată în timpul funcționării cuptorului.

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2.Menținerea preparatelor la cald

La unele modele de cuptoare, compartimentul inferior este conceput pentru menținerea preparatelor la cald după gătire. Această funcție este deosebit de utilă atunci când pregătești mai multe feluri de mâncare pentru o reuniune de familie sau pentru o masă festivă. Astfel, poți păstra diferite feluri de mâncare calde până când le pui pe masă.

Dacă sertarul inferior este destinat menținerii preparatelor la cald, pe panoul de comandă al cuptorului ar trebui să existe un buton sau un selector marcat cu „Warming” ori „Warming Drawer”, adică funcția de menținere la cald sau sertarul pentru menținerea la cald.

Pentru a identifica funcția exactă a compartimentului și a afla cum trebuie utilizat, consultă manualul de utilizare al aparatului sau specificațiile tehnice ale modelului.

Cum îl recunoști: Cuptorul are pe panoul de comandă un buton sau un selector dedicat, inscripționat, de exemplu, cu „Warm” (menținere la cald), „Warming Drawer” (sertar pentru menținerea la cald) sau „Proof” (dospire).

La ce folosește: Menține mâncarea gătită, farfuriile sau vasele de servire la cald până în momentul servirii. În funcție de model, poate fi utilizat și pentru dospirea aluatului de pâine.

Ce trebuie să eviți: Nu folosi niciodată acest compartiment pentru a găti alimente, pentru a dezgheța produse congelate sau pentru a încălzi de la zero alimente reci. De asemenea, nu îl utiliza ca pe un sertar obișnuit de depozitare.

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3.Funcția grill pentru rumenirea alimentelor

O altă funcție posibilă a compartimentului inferior este rumenirea intensă a alimentelor, realizată cu ajutorul funcției grill. Aceasta permite rumenirea rapidă a suprafeței preparatelor, sub acțiunea căldurii intense. Compartimentele destinate acestei funcții sunt întâlnite mai ales la cuptoarele pe gaz și sunt, de regulă, mai înguste decât sertarele pentru depozitare sau pentru menținerea preparatelor la cald.

Funcția grill este utilizată, în principal, pentru finisarea preparatelor prin rumenirea rapidă a suprafeței. Este ideală, de exemplu, pentru a obține o crustă aurie și crocantă deasupra preparatelor cu brânză.

Cum îl recunoști: De regulă, este mai îngust și se află chiar la baza aparatului. Este întâlnit frecvent la aragazele mai vechi sau la cele pe gaz și poate avea în interior o rezistență electrică ori un arzător pe gaz.

La ce folosește: Este destinat preparării alimentelor la temperaturi ridicate, prin rumenire intensă. Poate fi utilizat pentru rumenirea cărnii, topirea brânzei de deasupra preparatelor la cuptor sau prăjirea ușoară a pesmetului.

Ce trebuie să eviți: Nu depozita niciodată obiecte în compartimentul pentru grill. Supraveghează atent alimentele în timpul preparării, deoarece se rumenesc și se pot arde foarte repede.

Atenție la utilizarea funcției grill! Compartimentul se încinge rapid, iar alimentele se pot arde dacă nu le supraveghezi cu atenție. Nu folosi funcția grill pentru preparatele pe care dorești doar să le încălzești. De asemenea, nu depozita obiecte în sertarul destinat acestei funcții.

Unele cuptoare au funcția grill în compartimentul principal, în timp ce sertarul inferior este destinat depozitării sau menținerii preparatelor la cald. Înainte de a porni aparatul, verifică manualul de utilizare pentru a identifica funcția compartimentului inferior și modul corect de folosire a acestuia.

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Cum verifici funcția sertarului inferior?

Verifică panoul de comandă: Caută un buton sau un selector marcat pentru menținerea la cald ori pentru funcția grill.

Examinează interiorul compartimentului: Deschide sertarul și verifică dacă observi rezistențe electrice expuse, un arzător pe gaz sau o tavă pentru grill.