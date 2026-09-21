Hainele scoase din mașina de spălat păstrează o cantitate importantă de apă. Atunci când sunt întinse pe uscător, această apă nu dispare, ci se evaporă treptat și ajunge în aerul din încăpere.

De ce nu este bine să usuci hainele în casă cu geamurile închise. Ce se întâmplă cu umiditatea din locuință | Profimedia

Ce se întâmplă când pui hainele la ucat în casă

Un studiu publicat în 2025 în revista Indoor Environments a analizat în condiții reale uscarea rufelor în interior. Pentru o încărcătură tipică de haine din bumbac, cercetătorii au măsurat aproximativ 2 kg de apă care trebuia să se evapore în încăpere pe parcursul uscării.

Potrivit www.sciencedirect.com, în primele două ore de uscare, rata de eliberare a apei a depășit 100 de grame pe oră, iar în anumite momente a ajuns până la aproximativ 360 de grame pe oră.

Practic, dacă geamurile sunt închise și încăperea nu dispune de o ventilație eficientă sau de un dezumidificator, o parte importantă din acea apă rămâne sub formă de vapori în aerul din locuință.

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De ce crește nivelul de umiditate

Într-o cameră slab ventilată, vaporii de apă produși de uscarea hainelor nu au unde să fie evacuați. Potrivit www.epa.gov, umiditatea ridicată menține aerul umed și crește probabilitatea apariției mucegaiului.

Agenția americană pentru Protecția Mediului recomandă menținerea umidității relative din locuință, dacă este posibil, sub 60%, ideal în intervalul 30-50%. Un higrometru poate fi folosit pentru a verifica umiditatea dintr-o cameră.

Primul semn poate fi condensul de la geamuri

Atunci când aerul cald și încărcat cu vapori de apă intră în contact cu o suprafață rece, vaporii se pot transforma în picături de apă. De aceea, unul dintre primele semne ale umidității excesive poate fi condensul care apare pe interiorul ferestrelor.

Potrivit www.energysavingtrust.org.uk, excesul de vapori de apă din aer produce condens atunci când întâlnește suprafețe reci. Dacă problema apare frecvent, locuința poate avea nevoie de o ventilație mai bună.

Condensul poate apărea și pe pereții exteriori reci, în colțurile camerelor sau în zonele din spatele mobilierului, unde aerul circulă mai greu.

De la condens se poate ajunge la mucegai

Problema nu este doar că geamurile se aburesc. Dacă umiditatea rămâne ridicată pentru perioade îndelungate, suprafețele reci pot rămâne umede, creând condiții favorabile dezvoltării mucegaiului.

Potrivit www.epa.gov, controlul umidității este esențial pentru prevenirea mucegaiului. Sporii de mucegai există în mod obișnuit în mediul înconjurător, însă dezvoltarea lor în interior este favorizată atunci când ajung pe suprafețe umede.

Energy Saving Trust arată, potrivit www.energysavingtrust.org.uk, că excesul de umiditate poate duce la apariția condensului, igrasiei și mucegaiului și, dacă problema persistă, poate afecta inclusiv elementele locuinței.

Ce efecte poate avea mucegaiul asupra sănătății

Nu înseamnă că simplul fapt că întinzi o tură de haine în casă te va îmbolnăvi. Riscul apare atunci când excesul de umiditate devine o problemă constantă și favorizează apariția mucegaiului.

Potrivit www.epa.gov, expunerea la mucegai poate fi asociată cu reacții alergice, simptome respiratorii și agravarea astmului la persoanele sensibile.

Mucegaiul poate provoca sau favoriza simptome precum strănut, nas care curge, iritații ale ochilor și pielii. De asemenea, poate irita ochii, nasul, gâtul și plămânii inclusiv în cazul unor persoane care nu sunt alergice la mucegai.

De ce este mai problematic iarna

Problema poate deveni mai vizibilă în sezonul rece. Iarna, oamenii tind să țină ferestrele închise perioade mai lungi, în timp ce suprafețele precum ferestrele și anumite zone ale pereților exteriori sunt mai reci.

Vaporii de apă produși prin uscarea rufelor pot întâlni aceste suprafețe reci și pot forma condens. Locuințele moderne, bine izolate și cu ferestre etanșe, pot necesita o atenție mai mare acordată ventilației.

Potrivit www.energysavingtrust.org.uk, îmbunătățirile precum izolarea, ferestrele și ușile bine etanșate reduc pierderile de căldură, dar fac și mai dificilă eliminarea naturală a aerului umed. Din acest motiv, ventilația controlată rămâne importantă.

Ce recomandă specialiștii dacă trebuie să usuci hainele în interiorul casei

Ideal este ca hainele să fie uscate în exterior atunci când vremea permite. Dacă acest lucru nu este posibil, recomandarea este ca încăperea în care se află uscătorul să fie bine ventilată.

Potrivit www.nice.org.uk, oamenii ar trebui, dacă este posibil, să evite activitățile care produc multă umezeală în interior, inclusiv uscarea hainelor. Atunci când acest lucru nu poate fi evitat, trebuie îmbunătățită ventilația.

Potrivit www.energysavingtrust.org.uk, atunci când hainele sunt uscate pe un suport în interior este recomandată aerisirea suplimentară. Organizația recomandă deschiderea ferestrelor pentru cel puțin cinci minute, de câteva ori pe zi, iar acolo unde este posibil deschiderea ferestrelor aflate pe laturi diferite ale locuinței pentru a favoriza circulația aerului.

Un dezumidificator poate fi o soluție

Atunci când hainele trebuie uscate frecvent în interior și aerisirea nu este suficientă, poate fi folosit un dezumidificator.

Potrivit www.energysavingtrust.org.uk, dezumidificatorul poate ajuta la eliminarea excesului de apă din aer și poate fi utilizat inclusiv atunci când rufele sunt uscate în interior.

Și www.epa.gov recomandă utilizarea dezumidificatoarelor, atunci când este necesar, pentru reducerea umidității din locuință.

Un truc simplu: folosește bine centrifuga mașinii de spălat

Cu cât rufele conțin mai puțină apă atunci când sunt scoase din mașină, cu atât va exista mai puțină apă care trebuie eliminată ulterior prin evaporare.

Manchester University NHS Foundation Trust recomandă, potrivit www.mft.nhs.uk, ca atunci când hainele trebuie uscate în interior să fie folosit suplimentar ciclul de centrifugare, iar suportul cu rufe să fie amplasat în apropierea unei ferestre deschise.

Recomandarea este și ca ușa încăperii respective să fie ținută închisă, astfel încât umezeala să nu se răspândească în restul locuinței.

10. CUM ÎȚI DAI SEAMA CĂ AI PREA MULTĂ UMIDITATE ÎN CASĂ

Printre semnele la care merită să fii atent se numără:

condens persistent pe interiorul ferestrelor;

pete de mucegai în jurul ferestrelor, pe pereți sau în colțurile camerelor;

miros persistent de umezeală;

pereți sau suprafețe care rămân umede;

valori ridicate ale umidității indicate de un higrometru.

Potrivit www.energysavingtrust.org.uk, condensul persistent, apariția mucegaiului și mirosurile de umezeală sunt indicii că ventilația locuinței ar putea fi insuficientă.

Concluzie

Problema nu este uscarea hainelor în interior în sine, ci cantitatea de apă pe care rufele o eliberează într-un spațiu insuficient ventilat.

O încărcătură de rufe poate elibera o cantitate considerabilă de apă în aer pe măsură ce se usucă. Cu ferestrele închise și fără o altă metodă de eliminare a umidității, vaporii se acumulează în încăpere, iar riscul de condens și, în timp, de apariție a mucegaiului crește.

Soluțiile sunt aerisirea, ventilația mecanică, reducerea cantității de apă rămase în haine printr-o centrifugare eficientă și, acolo unde este necesar, folosirea unui dezumidificator.

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