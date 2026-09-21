Lemon Bars. Rețetă de prăjitură cu lămâie, fragedă și cremoasă

Lemon Bars este un desert cu blat fraged de unt și un strat generos de cremă fină, aromată cu suc și coajă proaspătă de lămâie. Este o prăjitură simplă, dar foarte plăcută prin contrastul dintre baza ușor crocantă și umplutura moale, cremoasă și ușor acrișoară.

Acest desert este potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru momentele în care este nevoie de o prăjitură care poate fi pregătită în avans. Blatul se coace înainte, iar umplutura se toarnă peste acesta cât timp este încă fierbinte. După coacere, prăjitura trebuie lăsată să se răcească bine, deoarece crema continuă să se stabilizeze pe măsură ce temperatura scade. Pentru felii frumoase, este chiar recomandat să o răcești bine înainte de porționare.

Unul dintre avantajele acestei prăjituri este faptul că aluatul pentru blat nu necesită frământare. Ingredientele uscate se combină cu untul până când se formează o compoziție asemănătoare firimiturilor fine, apoi aceasta se presează direct în tavă. Amidonul contribuie la obținerea unei texturi fragede, astfel încât blatul să nu fie tare după coacere.

Pentru crema de lămâie folosește lămâi proaspete. Coaja rasă fin oferă o aromă intensă, iar sucul proaspăt contribuie la gustul specific al desertului. Laptele integral ajută la obținerea unei texturi mai catifelate, în timp ce ouăle leagă compoziția și îi permit să se fixeze în timpul coacerii.

Prăjitura poate fi tăiată în pătrate sau dreptunghiuri, în funcție de preferință. Pentru margini curate, las-o să se răcească complet și folosește un cuțit bine ascuțit. Poți încălzi lama cu apă caldă, apoi o poți șterge înainte de fiecare tăiere. La final, presară zahăr pudră chiar înainte de servire.

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Lemon Bars - Ingrediente

Pentru blat:

218 g făină albă

80 g zahăr pudră

32 g amidon de porumb

¾ linguriță sare

170 g unt nesărat, la temperatura camerei, tăiat în bucăți.

Pentru crema de lămâie:

4 ouă

267 g zahăr tos

3 linguri făină

2 lingurițe coajă rasă fin de lămâie

163 ml suc proaspăt de lămâie

81 ml lapte integral

1 praf de sare

zahăr pudră pentru decor

Rețeta de Lemon Bars - Mod de preparare

Pregătește mai întâi blatul

Încălzește cuptorul la 175°C și tapetează o tavă de aproximativ 23 × 33 cm cu hârtie de copt, lăsând hârtia să depășească puțin marginile. Unge ușor tava înainte de a așeza hârtia, astfel încât aceasta să stea bine fixată.

Pune făina, zahărul pudră, amidonul și sarea într-un bol încăpător și amestecă bine ingredientele uscate. Adaugă untul moale, tăiat în bucăți, și încorporează-l cu degetele sau cu un instrument pentru frământat aluatul până când obții o compoziție nisipoasă, cu aspect de firimituri fine.

Nu frământa aluatul ca pe unul dospit sau fraged clasic. Este suficient să încorporezi untul până când ingredientele se leagă și nu mai rămân bucăți mari de unt. Dacă folosești un robot de bucătărie, lucrează în reprize scurte, pentru a evita încălzirea excesivă a untului.

Răstoarnă compoziția în tava pregătită și preseaz-o uniform pe toată suprafața. Apasă bine cu palma sau cu baza unui pahar, astfel încât să obții un strat compact și egal. Ridică puțin compoziția și pe marginile tăvii, aproximativ 1–1,5 cm.

Pune tava la frigider pentru aproximativ 30 de minute. Răcirea blatului este importantă deoarece ajută untul să se întărească înainte de coacere și contribuie la păstrarea formei.

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Pregătește crema de lămâie pentru Lemon Bars

Sparge ouăle într-un bol și bate-le ușor. Adaugă zahărul și făina și amestecă până când obții o compoziție omogenă. Nu este nevoie să bați excesiv ouăle, deoarece nu urmărești să încorporezi mult aer.

Adaugă coaja rasă fin de lămâie, apoi toarnă sucul proaspăt de lămâie și laptele. Presară un praf de sare și amestecă bine până când toate ingredientele sunt omogenizate. Pune crema deoparte până când blatul este gata.

Scoate tava din frigider și coace blatul timp de aproximativ 20 de minute, până când începe să capete o nuanță aurie. Blatul trebuie să fie copt, dar nu foarte închis la culoare.

Redu temperatura cuptorului la 165°C. Amestecă încă o dată crema de lămâie, apoi toarn-o peste blatul fierbinte, imediat după ce acesta a fost scos din cuptor. Lucrează cu atenție și toarnă crema uniform pe întreaga suprafață.

Introdu din nou tava în cuptor și coace prăjitura aproximativ 20 de minute. Crema trebuie să fie închegată și să nu mai tremure în centrul tăvii atunci când o atingi ușor. Nu o coace excesiv, deoarece umplutura trebuie să rămână fină și cremoasă după răcire.

Scoate tava din cuptor și lasă prăjitura să se răcească în tavă. Așteaptă cel puțin 30 de minute înainte de a o scoate, iar pentru o textură mai bine stabilizată o poți răci complet și apoi o poți păstra la frigider. Crema se va întări pe măsură ce se răcește.

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Sfaturi și sugestii pentru Lemon Bars

Ridică prăjitura folosind marginile hârtiei de copt și transfer-o pe un tocător. Taie marginile, dacă dorești să obții bucăți perfect uniforme, apoi porționează prăjitura în pătrate sau dreptunghiuri.

Pentru tăieturi curate, folosește un cuțit ascuțit și încălzește lama sub jet de apă caldă. Șterge lama după fiecare tăiere și repetă procedeul. Astfel vei obține bucăți cu margini mai netede și vei evita ca crema să se lipească de cuțit.

Presară zahăr pudră peste prăjitură chiar înainte de servire. Dacă dorești, poți adăuga și câteva fâșii foarte fine de coajă de lămâie pentru decor.

Păstrează prăjitura acoperită, la frigider, până la 2 zile. O poți pregăti și cu o zi înainte de servire, ceea ce o face potrivită pentru mese festive sau atunci când vrei să ai desertul gata din timp. Sursa indică și posibilitatea congelării prăjiturii întregi, bine ambalată, pentru aproximativ o lună.

Rezultatul este o prăjitură cu bază fragedă și untoasă, completată de un strat bogat de cremă de lămâie, cu gust proaspăt și echilibrat. Este important să folosești suc proaspăt și coajă de lămâie pentru o aromă cât mai plăcută și să lași prăjitura să se răcească suficient înainte de porționare.

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