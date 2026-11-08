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Home Lifestyle Desertul de iarnă pe care îl prepari din doar câteva ingrediente. Combinația delicioasă de ciocolată albă și merișoare

Desertul de iarnă pe care îl prepari din doar câteva ingrediente. Combinația delicioasă de ciocolată albă și merișoare

Cum prepari fudge cu ciocolată albă și merișoare, un desert de iarnă simplu, fără coacere. Ingrediente și mod de preparare, pas cu pas.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 11:28 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 11:29
Cum poți prepara un desert delicios de sezon | pexels
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Dacă vrei să pregătești ceva dulce, fără să petreci prea mult timp în bucătărie, fudge-ul cu ciocolată albă și merișoare este o variantă simplă. Desertul are o consistență cremoasă, iar gustul dulce al ciocolatei albe este completat de aroma ușor acrișoară a merișoarelor.
Potrivit Tasting Table, această combinație este potrivită în special pentru sezonul rece și pentru sărbătorile de iarnă.

Ingrediente pentru fudge cu ciocolată albă și merișoare

Pentru prepararea desertului ai nevoie de doar câteva ingrediente:

• 400 g ciocolată albă;
• 300 g lapte condensat îndulcit;
• 100 g merișoare uscate;
• o linguriță de extract de vanilie, opțional.

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Cantitățile sunt orientative și pot fi ajustate în funcție de consistența dorită.

Cum prepari desertul cu ciocolată albă și merișoare

Mai întâi, rupe ciocolata albă în bucăți mici și pune-o într-un vas împreună cu laptele condensat îndulcit, potrivit tastingtable.com.

Încălzește ingredientele la foc foarte mic sau pe baie de aburi, amestecând continuu, până când ciocolata se topește și obții o compoziție omogenă.
Adaugă merișoarele uscate și, dacă dorești, extractul de vanilie. Amestecă pentru a distribui fructele uniform.

Toarnă compoziția într-o tavă mică, tapetată cu hârtie de copt, și nivelează suprafața.
Pune tava la frigider pentru aproximativ două-trei ore sau până când desertul devine suficient de ferm pentru a fi tăiat.
După răcire, porționează fudge-ul în cubulețe.

Cum se păstrează fudge-ul cu merișoare

Desertul se păstrează într-un recipient închis ermetic, la frigider. Pentru a evita lipirea bucăților, poți așeza hârtie de copt între straturi.
Fudge-ul cu ciocolată albă și merișoare poate fi servit alături de cafea sau ceai și reprezintă o alternativă la prăjiturile tradiționale de sărbători.

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