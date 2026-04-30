Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Rapane cu usturoi, o rețetă delicioasă recomandată de Chefi. Neapărat de încercat!

Echipele concurente au trebuit să reproducă o farfurie a unui bucătar celebru. Echipa chefului Orlando a avut de reprodus rețeta de rapane a lui chef Vlad Pădurescu. A rezultat o farfurie ca la carte, cu rapane, cartofi în unt, salsa verde și sos de maioneză cu usturoi, alături de un mousse de ciocolată albă, crumble de cocos cu migdale, inserție de mango cu piper roșu și biscuite de cocos.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Aprilie 2026, 13:14 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 17:03

Rapana venosa, cunoscută și sub numele de Rapa cu vene sau Rapa asiatică, este o specie de melc de mare prădător, o moluscă din familia Muriciadae (melci de stâncă). Cochilia lor este mare și groasă și are spirale separate de creste adânci.

Rapane se găsesc și în Marea Neagră, pe coastele României, Bulgariei și Turciei, iar deseori poți găsi cochiliile lor pe plaje, aduse de valurile mării. Chefii au încercat o rețetă care i-a încântat. Vinurile de la Tohani nu au lipsit nici de la acest preparat.

"Este o maioneză cu usturoi. Farfuria noastră este reproducerea perfectă. Avem toate elementele.", a decretat Chef Orlando Zaharia despre rețeta realizată de echipa sa.

Citește și: Caracatiță baby marinată și crocantă. Un răsfățat culinar inedit

"Rapanele le-ai mai copt sub presiune? Le văd moi.", a spus Chef Richard Abou Zaki.

"Rapanele erau puse așa mișto cu pâinea asta, era maioneza de usturoi care mie mi-a plăcut mult.", a transmis Chef Richard.

O rețetă simplă de rapane, ușor de preparat chiar și pentru începători

Rapane în unt și sos de vin

Spală cu grijă rapanele în apă rece. Încălzește untul într-o tigaie cu puțin ulei înainte de a adăuga melcii și presară sare peste ei. Lasă-i să se prăjească timp de 4-5 minute. Adăugă un pahar de vin alb demisec și lasă încă 2 minute pentru ca alcoolul să se evapore.

Între timp, poți prepara sosul folosind ulei de măsline, un ardei roșu tocat mărunt, pătrunjel, ardei iute, sare și piper după gust și multă zeamă de lămâie.

Lasă melcii prăjiți să se răcească înainte de servire, în timp ce lași tigaia doar cu sosul de vin să fiarbă la foc mic până când ajunge la consistența dorită. După 7-10 minute, aranjezi totul în farfurie: feliile subțiri de melci + sosul de vin alături de salata dorită.

Nou record de audiență cu ediția Chefi la cuțite de ieri. Echipa bej a câștigat bătălia culinară, iar Anastasiia a fost ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Reacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani Reacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani
Observatornews.ro Super-alimentele preferate de români, tot mai des contrafăcute. La ce trebuie să fim atenți Super-alimentele preferate de români, tot mai des contrafăcute. La ce trebuie să fim atenți
Antena 3 Cel mai înalt om din lume a dezvăluit motivul pentru care l-a părăsit soția: „Sunt foarte trist” Cel mai înalt om din lume a dezvăluit motivul pentru care l-a părăsit soția: „Sunt foarte trist”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Citește și
Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Ce concurentă a fost eliminată. Chef Sautner: „Nu am văzut o urmă de regret că a plecat acasă”
Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Ce concurentă a fost eliminată. Chef Sautner: „Nu am văzut o urmă de regret...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Ce echipă a câștigat a noua confruntare: „Cu toată nebunia care a fost la battle…”
Chefi la cuțite, 29 aprilie 2026. Ce echipă a câștigat a noua confruntare: „Cu toată nebunia care a fost la...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x