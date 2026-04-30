Rapane cu usturoi, o rețetă delicioasă recomandată de Chefi. Neapărat de încercat!

Echipele concurente au trebuit să reproducă o farfurie a unui bucătar celebru. Echipa chefului Orlando a avut de reprodus rețeta de rapane a lui chef Vlad Pădurescu. A rezultat o farfurie ca la carte, cu rapane, cartofi în unt, salsa verde și sos de maioneză cu usturoi, alături de un mousse de ciocolată albă, crumble de cocos cu migdale, inserție de mango cu piper roșu și biscuite de cocos.

Rapana venosa, cunoscută și sub numele de Rapa cu vene sau Rapa asiatică, este o specie de melc de mare prădător, o moluscă din familia Muriciadae (melci de stâncă). Cochilia lor este mare și groasă și are spirale separate de creste adânci.

Rapane cu usturoi, o rețetă delicioasă recomandată de Chefi

Rapane se găsesc și în Marea Neagră, pe coastele României, Bulgariei și Turciei, iar deseori poți găsi cochiliile lor pe plaje, aduse de valurile mării. Chefii au încercat o rețetă care i-a încântat. Vinurile de la Tohani nu au lipsit nici de la acest preparat.

"Este o maioneză cu usturoi. Farfuria noastră este reproducerea perfectă. Avem toate elementele.", a decretat Chef Orlando Zaharia despre rețeta realizată de echipa sa.

"Rapanele le-ai mai copt sub presiune? Le văd moi.", a spus Chef Richard Abou Zaki.

"Rapanele erau puse așa mișto cu pâinea asta, era maioneza de usturoi care mie mi-a plăcut mult.", a transmis Chef Richard.

O rețetă simplă de rapane, ușor de preparat chiar și pentru începători

Rapane în unt și sos de vin

Spală cu grijă rapanele în apă rece. Încălzește untul într-o tigaie cu puțin ulei înainte de a adăuga melcii și presară sare peste ei. Lasă-i să se prăjească timp de 4-5 minute. Adăugă un pahar de vin alb demisec și lasă încă 2 minute pentru ca alcoolul să se evapore.

Între timp, poți prepara sosul folosind ulei de măsline, un ardei roșu tocat mărunt, pătrunjel, ardei iute, sare și piper după gust și multă zeamă de lămâie.

Lasă melcii prăjiți să se răcească înainte de servire, în timp ce lași tigaia doar cu sosul de vin să fiarbă la foc mic până când ajunge la consistența dorită. După 7-10 minute, aranjezi totul în farfurie: feliile subțiri de melci + sosul de vin alături de salata dorită.