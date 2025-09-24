Bebelușul se screme: de ce și când să te îngrijorezi

În primele luni de viață, scoate o mulțime de sunete. Iar printre ele, vei observa și cum bebelușul se screme. Deși poate părea îngrijorător, scremutul este un comportament obișnuit și, de cele mai multe ori, inofensiv. Totuși, există situații în care acest lucru poate semnala o problemă care necesită atenție.

Studiile arată că aproximativ 50% dintre sugari se screm în primele trei luni de viață, în principal din cauza imaturității sistemului lor digestiv. În plus, constipația, care poate contribui la scremut, afectează între 5% și 10% dintre bebelușii alăptați și un procent ușor mai mare dintre cei hrăniți cu formulă. Majoritatea bebelușilor depășesc această etapă pe măsură ce sistemul lor digestiv se maturizează, iar episoadele de scremut scad treptat după primele 6 luni de viață.

De ce bebelușul se screme?

Scremutul la bebeluși este destul de comun, mai ales în primele luni de viață. El este legat de procesul de eliminare a scaunului. La vârsta aceasta, sistemul digestiv al micuților este încă imatur și în dezvoltare, iar tranzitul intestinal poate să nu funcționeze încă în mod eficient.

Ce se întâmplă de fapt când bebelușul se screme?

În primele luni, bebelușii nu și-au dezvoltat încă controlul muscular complet pentru a coordona corect eliminarea scaunului. În timp ce adulții și copiii mai mari pot folosi mușchii abdominali și sfincterul pentru a împinge și elibera materiile fecale, bebelușii nu au încă această abilitate. Astfel, ei încep să se încordeze, încercând să împingă scaunul afară. Însă uneori nu reușesc să relaxeze sfincterul în același timp, ceea ce duce la scremut.

Este scremutul un motiv de îngrijorare?

În majoritatea cazurilor, scremutul nu este un motiv de îngrijorare. Bebelușii care se screm ocazional, dar sunt altfel sănătoși și fericiți, nu au de obicei o problemă gravă. Aceasta este pur și simplu o etapă normală în dezvoltarea lor, care va dispărea pe măsură ce micuțul își va dezvolta mai bine sistemul digestiv și controlul muscular.

Cu toate acestea, există câteva situații în care scremutul ar putea indica o problemă:

constipația. Dacă bebelușul se screme și pare să aibă dificultăți reale în a elimina scaunul, este posibil să fie constipat. Deși constipația este rară la bebelușii alăptați exclusiv, poate apărea la cei hrăniți cu formule de lapte. Semnele constipației includ scaune tari și uscate, care sunt dificil de eliminat.

refluxul gastroesofagian . Dacă bebelușul se screme frecvent și pare să fie foarte agitat sau neliniștit în timpul sau după mese, acest lucru poate indica reflux gastroesofagian. Această afecțiune apare atunci când conținutul stomacului urcă în esofag, provocând disconfort.

colicile . Scremutul însoțit de plâns intens și prelungit poate fi legat de colici. Colicile afectează mulți bebeluși în primele luni de viață și sunt caracterizate prin episoade prelungite de plâns inexplicabil și disconfort abdominal.

problemele structurale. În cazuri foarte rare, scremutul excesiv poate fi cauzat de probleme anatomice, cum ar fi o obstrucție intestinală. Dacă bebelușul nu are scaun deloc sau dacă observi alte semne alarmante, cum ar fi vărsături persistente sau sânge în scaun, ar trebui să consulți de urgență un medic.

Cum să-l ajuți pe bebeluș să se simtă mai bine?

Dacă bebelușul tău se screme ocazional, dar nu pare să sufere și are scaune regulate, iată câteva lucruri pe care le poți face pentru a-l ajuta să se simtă mai confortabil:

fă-i masaj pe burtică. Un masaj delicat pe burtica bebelușului, în direcția acelor de ceasornic, poate stimula digestia și poate ajuta la eliberarea gazelor care provoacă disconfort.

Un masaj delicat pe burtica bebelușului, în direcția acelor de ceasornic, poate stimula digestia și poate ajuta la eliberarea gazelor care provoacă disconfort. mișcă-i picioarele . Poți încerca să miști picioarele bebelușului într-o mișcare de „bicicletă”. Aceasta poate ajuta la relaxarea mușchilor abdominali și la stimularea tranzitului intestinal.

. Poți încerca să miști picioarele bebelușului într-o mișcare de „bicicletă”. Aceasta poate ajuta la relaxarea mușchilor abdominali și la stimularea tranzitului intestinal. schimbă-i poziția. Uneori, simpla schimbare a poziției poate ajuta. Poți să îl ridici pe bebeluș și să-l ții în poziție verticală pentru a reduce presiunea pe abdomen sau să îl așezi pe burtică pentru a-i oferi suport în eliminarea gazelor.

Uneori, simpla schimbare a poziției poate ajuta. Poți să îl ridici pe bebeluș și să-l ții în poziție verticală pentru a reduce presiunea pe abdomen sau să îl așezi pe burtică pentru a-i oferi suport în eliminarea gazelor. fă-i o baie călduță. O baie caldă poate relaxa mușchii bebelușului și poate reduce disconfortul abdominal.

O baie caldă poate relaxa mușchii bebelușului și poate reduce disconfortul abdominal. hrănește-l corect. Asigură-te că bebelușul este hrănit într-o poziție corectă și că nu înghite aer în timpul mesei. Dacă îl hrănești cu biberonul, poți încerca să schimbi tetina pentru a reduce înghițirea aerului.

Când să te îngrijorezi și să consulți medicul?

În majoritatea cazurilor, scremutul nu este un motiv de panică. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă la următoarele semne și să consulți medicul dacă observi:

absența scaunului pentru o perioadă lungă de timp . Dacă tău nu a avut scaun de mai mult de câteva zile și se screme frecvent fără a reuși să elimine nimic, acest lucru ar putea indica constipație sau o altă problemă intestinală.

. Dacă tău nu a avut scaun de mai mult de câteva zile și se screme frecvent fără a reuși să elimine nimic, acest lucru ar putea indica constipație sau o altă problemă intestinală. scaune foarte tari sau uscate. Dacă observi că scaunele bebelușului sunt extrem de tari sau uscate, este posibil să fie constipat și ar trebui să discuți cu medicul pentru a găsi o soluție.

Dacă observi că scaunele bebelușului sunt extrem de tari sau uscate, este posibil să fie constipat și ar trebui să discuți cu medicul pentru a găsi o soluție. vărsături severe sau persistente. Dacă scremutul este însoțit de vărsături frecvente sau severe, acesta poate fi un semn al unei afecțiuni mai grave, cum ar fi refluxul gastroesofagian sever sau o problemă structurală.

Dacă scremutul este însoțit de vărsături frecvente sau severe, acesta poate fi un semn al unei afecțiuni mai grave, cum ar fi refluxul gastroesofagian sever sau o problemă structurală. semne de durere intensă. Dacă bebelușul pare să fie în durere constantă, plânge inconsolabil și refuză să mănânce, poate fi un semn că are o problemă care necesită atenție medicală.

Dacă bebelușul pare să fie în durere constantă, plânge inconsolabil și refuză să mănânce, poate fi un semn că are o problemă care necesită atenție medicală. sânge în scaun. Orice prezență a sângelui în scaunul bebelușului trebuie raportată imediat medicului.

Scremutul la bebeluși este, în majoritatea cazurilor, un comportament absolut normal și face parte din procesul natural de dezvoltare a sistemului digestiv. De cele mai multe ori, bebelușii care se screm nu au nevoie de tratament medical, ci doar de puțină răbdare și confort.

