Antena Căutare
Home Lifestyle Family Îi cânți bebelușului? Descoperă cum îmbunătățește muzica starea de spirit a micuților

Îi cânți bebelușului? Descoperă cum îmbunătățește muzica starea de spirit a micuților

Cântecele pentru bebeluși nu sunt doar un gest de tandrețe, ci și o metodă dovedită științific de a le îmbunătăți starea de spirit. Studiile arată că muzica poate calma plânsul, reduce agitația și susține dezvoltarea emoțională a celor mici.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 17:57
Mama îi cântă bebelușului. Îi cânți bebelușului? Descoperă cum îmbunătățește muzica starea de spirit a micuților | Shutterstock

Îi cânți bebelușului la culcare sau când e agitat? S-ar putea să faci mult mai mult decât să îl liniștești. O cercetare recentă arată că muzica are puterea de a transforma dispoziția celor mici, oferindu-le un sentiment de siguranță și confort.

De la cântecele de leagăn transmise din generație în generație, până la fredonatul instinctiv al mamelor și taților atunci când își liniștesc copilul, muzica a fost mereu parte din viața bebelușilor. Acum, știința confirmă ceea ce părinții simțeau dintotdeauna: cântecul are efecte reale asupra stării emoționale a micuților. Un studiu realizat de Yale Child Study Center și publicat în revista Child Development demonstrează că bebelușii cărora li se cântă frecvent sunt mai calmi, mai veseli și mai ușor de liniștit. Specialiștii spun că această practică simplă și accesibilă poate aduce beneficii nu doar pentru copil, ci și pentru echilibrul întregii familii.

De ce este considerată muzica un limbaj universal al bebelușilor

Indiferent de cultură sau limbă, părinții au tendința naturală de a cânta copiilor. Fie că este un cântec de leagăn, o rimă sau o melodie inventată pe loc, vocea cântată a părintelui are un efect aparte asupra bebelușului. „Prin cântec, copilul primește un mesaj clar: sunt aici, te aud, ești în siguranță”, explică pentru sciencedaily.com profesorul Samuel Mehr, coordonatorul studiului și directorul The Music Lab.

Articolul continuă după reclamă

Acest tip de comunicare nonverbală transmite emoții pe care cuvintele simple nu le pot reda: apropiere, grijă, protecție. De aceea, spun cercetătorii, muzica are o valoare evolutivă, adică a fost un instrument de legătură între părinte și copil de-a lungul timpului.

Ce arată studiul Yale

Cercetarea publicată în Child Development a inclus 110 părinți și bebelușii lor, majoritatea sub 4 luni. Părinții au fost împărțiți în două grupuri: unii au primit „provocarea” de a cânta mai mult, fiind sprijiniți cu videoclipuri, cântece noi și idei de jocuri muzicale, iar ceilalți au continuat rutina obișnuită.

Rezultatele au fost surprinzătoare:

  • părinții care au cântat mai des au raportat o îmbunătățire vizibilă a dispoziției bebelușilor.
  • muzica a fost folosită instinctiv mai ales pentru a calma bebelușii atunci când erau agitați.
  • îmbunătățirea stării de spirit a fost observată nu doar imediat după ce li se cânta, ci pe termen mai lung, în ansamblul zilei.

„Când îi încurajezi pe părinți să cânte mai mult, o fac firesc, ca și cum ar fi ceva înnăscut. Iar rezultatele se văd imediat în comportamentul bebelușului”, spune Lidya Yurdum, coautoare a studiului și doctorandă în psihologie la Universitatea din Amsterdam.

CITEȘTE ȘI: Cum încurajezi jocul creativ la bebeluși și copii mici

Cum reacționează bebelușii la cântec

Specialiștii spun că bebelușii nu doar ascultă muzica, ci o simt prin întreaga lor ființă. Vocea părintelui cântând are efect de reglare emoțională: ritmul constant, tonul cald și repetiția liniștesc sistemul nervos al copilului.

În plus, cântecele stimulează atenția, memoria și chiar capacitatea de a recunoaște emoții. „Muzica este o experiență completă, adică micuțul percepe sunetul, ritmul și emoția din spatele vocii părintelui”, explică cercetătorii de la Yale.

Beneficii pe termen lung pentru copil și familie

Un bebeluș cu o stare de spirit mai bună înseamnă un mediu familial mai liniștit. Deși studiul nu a constatat schimbări majore în dispoziția părinților, specialiștii subliniază că un copil calm și fericit reduce stresul întregii familii și poate chiar contribui la prevenirea epuizării sau a depresiei postnatale.

Pe lângă efectele imediate, cântatul poate aduce beneficii și în dezvoltarea pe termen lung:

  • sprijină limbajul, deoarece cântecele au rimă, repetiție și intonație, elemente esențiale pentru învățarea cuvintelor.
  • dezvoltă memoria și atenția, deoarece bebelușii rețin melodii și încep să reacționeze la ele.
  • încurajează creativitatea, deoarece copilul expus la muzică devine mai receptiv la explorare și expresie.

Nu ai nevoie de o voce perfectă

Un aspect important subliniat de experți este acela că nu contează dacă părintele cântă „bine” sau „fals”. Pentru bebeluș, vocea părintelui este cea mai frumoasă muzică. Ceea ce contează este emoția transmisă și momentul de conectare.

„Nu avem nevoie de intervenții costisitoare sau complicate atunci când există soluții simple și naturale. Cântatul este accesibil tuturor și vine cu beneficii reale pentru sănătatea copilului”, explică Eun Cho, cercetător la Yale Child Study Center.

CITEȘTE ȘI: Care este cea mai bună poziție pentru a dormi la bebeluși? Sfaturi pentru un somn în siguranță

Cum poți integra muzica în rutina zilnică

Nu e nevoie să existe un moment special sau o orchestră acasă. Muzica poate fi parte din rutina zilnică a familiei:

  • la culcare, cântă-i cântece de leagăn liniștitoare.
  • în timpul mesei, încearcă melodii vesele care transformă hrănirea într-un moment plăcut.
  • la joacă, alege cântece cu gesturi sau ritmuri simple, care stimulează mișcarea și interacțiunea.
  • pe drum, poți fredona ce dorești tu.
Îți vorbești copilul pe la spate? Un psihiatru pediatru explică de ce acest lucru ajută la dezvoltarea încrederii copiil... 5 beneficii ale învățării conduse de copii...
Înapoi la Homepage
AS.ro La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Observatornews.ro Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Cu ochii pe Insulă, 5 septembrie 2025. George Jaguarul, viața după Insula Iubirii! Ce mesaj are pentru fani
Cu ochii pe Insulă, 5 septembrie 2025. George Jaguarul, viața după Insula Iubirii! Ce mesaj are pentru fani Vineri, 05.09.2025, 19:00
Mireasa, 5 septembrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii Mireasa, 5 septembrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii Vineri, 05.09.2025, 16:58 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Constance îi spune adevărul Alexiei, chiar în fața Victoriei: „Nu este mama ta!” Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Constance îi spune adevărul Alexiei, chiar în fața Victoriei: „Nu este mama ta!” Joi, 04.09.2025, 23:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Victoria îi dezvăluie lui George adevărul! Olimpia este cea cu care s-a căsătorit Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | 4 septembrie 2025. Victoria îi dezvăluie lui George adevărul! Olimpia este cea cu care s-a căsătorit Joi, 04.09.2025, 22:15
Mai multe
Citește și
5 beneficii ale învățării conduse de copii
5 beneficii ale învățării conduse de copii
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic Catine.ro
Îți vorbești copilul pe la spate? Un psihiatru pediatru explică de ce acest lucru ajută la dezvoltarea încrederii copiilor
Îți vorbești copilul pe la spate? Un psihiatru pediatru explică de ce acest lucru ajută la dezvoltarea...
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh Libertatea.ro
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată pe străzi
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată... Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x