Antena Căutare
Home Lifestyle Family Cinci lucruri pe care proaspeții părinți trebuie să le știe despre somnul bebelușului

Cinci lucruri pe care proaspeții părinți trebuie să le știe despre somnul bebelușului

Somnul bebelușului este adesea o provocare pentru părinți. Află cinci lucruri despre nevoile de somn ale nou-născutului, cum să creezi un mediu sigur și liniștitor, cum să-l ajuți să își formeze un ritm zi-noapte și cum să reduci trezirile nocturne, pentru mai multă odihnă în familie.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:19
Bebeluș doarme. Cinci lucruri pe care proaspeții părinți trebuie să le știe despre somnul bebelușului | Shutterstock

Primele luni cu un nou-născut aduc bucurie, dar și nopți nedormite. Înțelegerea modului în care doarme copilul tău și a pașilor simpli prin care îl poți ajuta să se odihnească mai bine îți poate schimba complet experiența de părinte. Iată cinci lucruri pe care orice proaspăt părinte ar trebui să le știe despre somnul bebelușului.

Dacă ai devenit părinte de curând, probabil ai descoperit rapid că somnul nu mai este ceea ce a fost odată. Programul tău este acum dictat de trezirile frecvente ale bebelușului, iar nopțile par mai scurte ca niciodată. Mulți părinți se întreabă dacă este normal ca un copil să se trezească atât de des, dacă dormitul în același pat este sigur sau cum pot să îl ajute să doarmă mai mult noaptea.
Adevărul este că, în primele luni, somnul bebelușului este guvernat de nevoi biologice profunde și de instincte de supraviețuire. Dacă înțelegi aceste mecanisme, vei reuși să îți ajustezi așteptările, să scapi de stres și să găsești soluții adaptate pentru familia ta.

Cinci lucruri pe care proaspeții părinți trebuie să le știe despre somnul bebelușului

Mai jos găsești cinci aspecte importante despre somnul nou-născutului, explicate pe înțelesul tuturor, cu sfaturi practice pentru a transforma nopțile albe în seri mai liniștite.

Articolul continuă după reclamă

Bebelușii au nevoie de căldură și contact fizic constant

Un nou-născut vine pe lume dintr-un mediu cald, întunecat și sigur. După naștere, adaptarea la spațiul rece și larg din jur este o provocare. De aceea, mulți bebeluși se liniștesc instant atunci când sunt ținuți lipiți de pieptul mamei sau al tatălui. Căldura, mirosul familiar și bătăile inimii le transmit siguranță.

Această nevoie este atât de puternică încât, pentru unii bebeluși, somnul de calitate este imposibil fără contact fizic. Poți profita de acest instinct prin contactul „piele pe piele” (skin-to-skin), o metodă benefică nu doar pentru somn, ci și pentru reglarea temperaturii, reducerea stresului și stimularea alăptării.

Sfaturi de siguranță:

  • ține copilul cu capul ușor întors într-o parte, astfel încât căile respiratorii să fie libere.
  • evită să adormi ținându-l pe piept dacă te simți extrem de obosită.
  • dacă trebuie să îl lași din brațe, așază-l într-un pătuț sau într-un coșuleț de somn într-o poziție sigură.

Dormitul în același pat este confortabil doar dacă respecți anumite reguli

Alăptarea de mai multe ori pe noapte poate fi epuizantă, iar ideea de a dormi lângă copil pare adesea salvatoare. Dormitul în același pat poate reduce trezirile mamei și poate face hrănirea mai ușoară, însă vine și cu riscuri.

CITEȘTE ȘI: De ce dorm bebelușii cu fundulețul în sus

Pentru a practica co-sleeping-ul în siguranță:

  • folosește o saltea fermă, fără perne voluminoase și pături groase lângă copil.
  • nu dormi cu bebelușul dacă fumezi, ai consumat alcool sau medicamente sedative.
  • evită această practică dacă bebelușul este născut prematur sau a avut o greutate mică la naștere.

O alternativă foarte bună este pătuțul atașat la pat, care permite apropierea copilului, dar îl menține într-un spațiu separat și sigur.

Lipsa unui ritm zi-noapte este normală în primele luni

În viața intrauterină, copilul nu știa ce înseamnă zi sau noapte. După naștere, ceasul biologic este imatur și are nevoie de timp pentru a se regla. Primele 2-3 luni sunt caracterizate de cicluri scurte de somn, distribuite atât ziua, cât și noaptea.

Poți accelera adaptarea prin:

  • expunere la lumină naturală dimineața și la orele de joacă.
  • activitate ușoară și sunete ambientale pe timpul zilei, pentru a transmite mesajul că e moment de interacțiune.
  • lumină difuză și liniște seara, pentru a semnala că este timpul de odihnă.

Acest contrast zi-noapte îl ajută pe copil să învețe treptat că noaptea este destinată somnului mai lung.

„Somnul de noapte” nu se instalează peste noapte

Mulți părinți așteaptă cu nerăbdare momentul în care copilul va dormi 6-8 ore neîntrerupt. Realitatea este că unii bebeluși ating acest prag la 4-6 luni, iar alții mult mai târziu. Trezirile nocturne sunt o parte normală a dezvoltării.

Acestea pot fi cauzate de:

  • foame sau sete.
  • nevoia de confort și apropiere.
  • disconfort (scutec ud, frig, căldură).
  • salturi de dezvoltare sau erupții dentare.

Important: Nu există o vârstă „corectă” la care un copil ar trebui să doarmă toată noaptea. Presiunea de a grăbi acest proces poate provoca anxietate atât părinților, cât și copilului.

CITEȘTE ȘI: Care este cea mai bună poziție pentru a dormi la bebeluși? Sfaturi pentru un somn în siguranță

Somnul de noapte poate fi reglat

Pe măsură ce copilul crește, durata somnului din timpul zilei scade, iar noaptea devine perioada principală de odihnă. Pentru a sprijini această tranziție:

  • lasă copilul să doarmă ziua în încăperi luminoase, cu zgomote de fond normale.
  • păstrează camera întunecată și liniștită noaptea, cu o temperatură confortabilă (18-21°C).
  • creează o rutină predictibilă înainte de somn: baie caldă, masaj ușor, cântec de leagăn sau o poveste spusă pe un ton blând.
Ghid de pregătire și supraviețuire pentru reînceperea anului școlar...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român &#8220;M-am îndrăgostit&#8221;. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
Observatornews.ro Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă”
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă” Joi, 11.09.2025, 11:06
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat Joi, 11.09.2025, 16:52
Mai multe
Citește și
Ce trebuie să știi despre ruptura trompei uterine
Ce trebuie să știi despre ruptura trompei uterine
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut Catine.ro
Ce trebuie să faci dacă copilul are accidente în timpul antrenamentului la oliță la creșă sau la grădiniță
Ce trebuie să faci dacă copilul are accidente în timpul antrenamentului la oliță la creșă sau la grădiniță
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei Cioran trebuie să plătească 7.000 lei statului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația Jurnalul
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani pe scenă
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani... Kudika
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire Playtech
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare Redactia.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan:... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare”
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x