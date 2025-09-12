Somnul bebelușului este adesea o provocare pentru părinți. Află cinci lucruri despre nevoile de somn ale nou-născutului, cum să creezi un mediu sigur și liniștitor, cum să-l ajuți să își formeze un ritm zi-noapte și cum să reduci trezirile nocturne, pentru mai multă odihnă în familie.

Bebeluș doarme. Cinci lucruri pe care proaspeții părinți trebuie să le știe despre somnul bebelușului | Shutterstock

Primele luni cu un nou-născut aduc bucurie, dar și nopți nedormite. Înțelegerea modului în care doarme copilul tău și a pașilor simpli prin care îl poți ajuta să se odihnească mai bine îți poate schimba complet experiența de părinte. Iată cinci lucruri pe care orice proaspăt părinte ar trebui să le știe despre somnul bebelușului.

Dacă ai devenit părinte de curând, probabil ai descoperit rapid că somnul nu mai este ceea ce a fost odată. Programul tău este acum dictat de trezirile frecvente ale bebelușului, iar nopțile par mai scurte ca niciodată. Mulți părinți se întreabă dacă este normal ca un copil să se trezească atât de des, dacă dormitul în același pat este sigur sau cum pot să îl ajute să doarmă mai mult noaptea.

Adevărul este că, în primele luni, somnul bebelușului este guvernat de nevoi biologice profunde și de instincte de supraviețuire. Dacă înțelegi aceste mecanisme, vei reuși să îți ajustezi așteptările, să scapi de stres și să găsești soluții adaptate pentru familia ta.

Cinci lucruri pe care proaspeții părinți trebuie să le știe despre somnul bebelușului

Mai jos găsești cinci aspecte importante despre somnul nou-născutului, explicate pe înțelesul tuturor, cu sfaturi practice pentru a transforma nopțile albe în seri mai liniștite.

Bebelușii au nevoie de căldură și contact fizic constant

Un nou-născut vine pe lume dintr-un mediu cald, întunecat și sigur. După naștere, adaptarea la spațiul rece și larg din jur este o provocare. De aceea, mulți bebeluși se liniștesc instant atunci când sunt ținuți lipiți de pieptul mamei sau al tatălui. Căldura, mirosul familiar și bătăile inimii le transmit siguranță.

Această nevoie este atât de puternică încât, pentru unii bebeluși, somnul de calitate este imposibil fără contact fizic. Poți profita de acest instinct prin contactul „piele pe piele” (skin-to-skin), o metodă benefică nu doar pentru somn, ci și pentru reglarea temperaturii, reducerea stresului și stimularea alăptării.

Sfaturi de siguranță:

ține copilul cu capul ușor întors într-o parte, astfel încât căile respiratorii să fie libere.

evită să adormi ținându-l pe piept dacă te simți extrem de obosită.

dacă trebuie să îl lași din brațe, așază-l într-un pătuț sau într-un coșuleț de somn într-o poziție sigură.

Dormitul în același pat este confortabil doar dacă respecți anumite reguli

Alăptarea de mai multe ori pe noapte poate fi epuizantă, iar ideea de a dormi lângă copil pare adesea salvatoare. Dormitul în același pat poate reduce trezirile mamei și poate face hrănirea mai ușoară, însă vine și cu riscuri.

Pentru a practica co-sleeping-ul în siguranță:

folosește o saltea fermă, fără perne voluminoase și pături groase lângă copil.

nu dormi cu bebelușul dacă fumezi, ai consumat alcool sau medicamente sedative.

evită această practică dacă bebelușul este născut prematur sau a avut o greutate mică la naștere.

O alternativă foarte bună este pătuțul atașat la pat, care permite apropierea copilului, dar îl menține într-un spațiu separat și sigur.

Lipsa unui ritm zi-noapte este normală în primele luni

În viața intrauterină, copilul nu știa ce înseamnă zi sau noapte. După naștere, ceasul biologic este imatur și are nevoie de timp pentru a se regla. Primele 2-3 luni sunt caracterizate de cicluri scurte de somn, distribuite atât ziua, cât și noaptea.

Poți accelera adaptarea prin:

expunere la lumină naturală dimineața și la orele de joacă.

activitate ușoară și sunete ambientale pe timpul zilei, pentru a transmite mesajul că e moment de interacțiune.

lumină difuză și liniște seara, pentru a semnala că este timpul de odihnă.

Acest contrast zi-noapte îl ajută pe copil să învețe treptat că noaptea este destinată somnului mai lung.

„Somnul de noapte” nu se instalează peste noapte

Mulți părinți așteaptă cu nerăbdare momentul în care copilul va dormi 6-8 ore neîntrerupt. Realitatea este că unii bebeluși ating acest prag la 4-6 luni, iar alții mult mai târziu. Trezirile nocturne sunt o parte normală a dezvoltării.

Acestea pot fi cauzate de:

foame sau sete.

nevoia de confort și apropiere.

disconfort (scutec ud, frig, căldură).

salturi de dezvoltare sau erupții dentare.

Important: Nu există o vârstă „corectă” la care un copil ar trebui să doarmă toată noaptea. Presiunea de a grăbi acest proces poate provoca anxietate atât părinților, cât și copilului.

Somnul de noapte poate fi reglat

Pe măsură ce copilul crește, durata somnului din timpul zilei scade, iar noaptea devine perioada principală de odihnă. Pentru a sprijini această tranziție: