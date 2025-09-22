Antena Căutare
Când încep și când se termină grețurile matinale?

Grețurile matinale sunt printre primele semne ale sarcinii și afectează majoritatea gravidelor. Află când ating apogeul, de ce unele femei au simptome mai severe și ce remedii simple pot aduce alinare. Un ghid complet pentru viitoarele mame.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 10:24
Tânără se simte rău. Când încep și când se termină grețurile matinale? | Shutterstock

Pentru multe femei, sarcina începe cu o bucurie uriașă, dar și cu o provocare zilnică: grețurile matinale. Deși numele lor sugerează că apar doar dimineața, realitatea este mult mai complexă. Specialiștii spun că fiecare femeie resimte aceste simptome diferit, iar durata lor variază.

Grețurile matinale sunt printre cele mai cunoscute simptome de sarcină, dar și unele dintre cele mai supărătoare. Până la 70-80% dintre gravide se confruntă cu ele, în special în primul trimestru. Deși nu sunt periculoase în majoritatea cazurilor, ele pot afecta calitatea vieții și starea de bine a mamei. De aceea, viitoarele mame se întreabă adesea: când încep, cât durează și, mai ales, când se termină?

Când încep grețurile matinale?

De obicei, grețurile matinale debutează în jurul săptămânii a 6-a de sarcină, adică la scurt timp după ce testul de sarcină a ieșit pozitiv. Totuși, unele femei pot resimți simptomele mai devreme, încă din săptămâna a 4-a.

Acest fenomen este strâns legat de creșterea nivelului de hCG (gonadotropina corionică umană), hormon secretat după implantarea embrionului, dar și de modificările bruște ale estrogenului și progesteronului.

Grețurile matinale pot dura toată ziua?

Numele poate fi înșelător: grețurile matinale nu apar doar dimineața. În realitate, ele pot să se manifeste în orice moment al zilei sau chiar să persiste pe tot parcursul zilei.

Unele femei au episoade de greață scurte și previzibile, altele se confruntă cu o senzație constantă de rău. Lucruri precum mirosuri puternice, alimente grase sau oboseala pot accentua simptomele.

Deși este deranjant, medicii subliniază că acest lucru este normal și face parte din adaptarea organismului la sarcină.

Când ating grețurile matinale apogeul?

Grețurile matinale ating de regulă intensitatea maximă între săptămânile 8 și 12 de sarcină. Acesta este momentul în care nivelurile hormonale sunt cele mai ridicate.

După săptămâna a 12-a, multe femei observă o ameliorare treptată, pe măsură ce organismul se obișnuiește cu noile schimbări hormonale. Totuși, există și cazuri în care simptomele persistă mai mult.

Când se termină grețurile matinale?

Pentru majoritatea gravidelor, grețurile se ameliorează vizibil începând cu trimestrul al doilea, adică după săptămâna 14-16. În jur de 80% dintre femei scapă complet de ele până la jumătatea sarcinii.

Cu toate acestea, aproximativ 20%dintre gravide pot continua să resimtă greață și în trimestrele doi sau trei, deși intensitatea este de obicei mai scăzută.

Ce se întâmplă dacă am grețuri matinale severe?

În unele cazuri, grețurile matinale nu sunt doar neplăcute, ci și severe, transformându-se într-o afecțiune numită hyperemesis gravidarum. Aceasta se caracterizează prin vărsături frecvente, deshidratare și pierdere semnificativă în greutate.

Dacă:

  • nu poți păstra alimente sau lichide,
  • slăbești vizibil,
  • te simți amețită sau slăbită,

este important să consulți medicul. Tratamentul poate include medicație sigură pentru sarcină sau chiar spitalizare pentru hidratare intravenoasă.

Remedii pentru grețurile matinale

Deși nu există o soluție universală, câteva trucuri pot face simptomele mai ușor de suportat:

  • mănâncă mese mici și dese, deoarece stomacul gol accentuează greața.
  • mănâncă alimente simple, precum biscuiți sărați, pâine prăjită, banane sau orez, deoarece pot calma stomacul.
  • bea înghițituri mici de apă la intervale dese de timp.
  • evită mirosurile puternice, precum parfumurile sau mâncărurile condimentate, deoarece pot declanșa greața.
  • încearcă ghimbirul sub formă de ceai sau bomboane cu ghimbir, deoarece are efect anti-greață.
  • odihnește-te suficient.

În plus, medicul îți poate recomanda suplimente de vitamina B6 sau alte tratamente sigure în sarcină.

Grețurile matinale fac parte din „pachetul” sarcinii și, chiar dacă sunt neplăcute, sunt un semn al schimbărilor hormonale normale. Încep de obicei în săptămâna a 6-a, ating apogeul între săptămânile 8 și 12 și, pentru majoritatea femeilor, dispar până la sfârșitul primului trimestru.

Totuși, fiecare sarcină este diferită. Dacă simptomele sunt severe sau persistente, consultul medical este esențial. Cu răbdare, mici schimbări de stil de viață și sprijinul potrivit, grețurile matinale pot fi ținute sub control, lăsând loc bucuriei de a trăi o sarcină frumoasă.

