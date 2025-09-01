Antena Căutare
Hernia în sarcină: cauze, simptome, tratament

Pe lângă schimbările normale care apar în sarcină, unele femei pot experimenta și afecțiuni mai puțin plăcute, cum ar fi hernia. Ca cauzează hernia în sarcină, cum se manifestă și ce opțiuni de tratament există, afli din articolul de mai jos.

Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 08:43 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 13:49
Hernia în sarcină | Shutterstock

Hernia în sarcină este o afecțiune relativ rară, dar nu neglijabilă. Studiile arată că hernia inghinală, cea mai comună formă, apare la aproximativ 1 din 1.000 de sarcini. Hernia ombilicală este, de asemenea, destul de frecvent întâlnită, fiind raportată la aproximativ 0,1% până la 2% dintre femeile însărcinate. Deși majoritatea cazurilor de hernie în sarcină nu necesită intervenție chirurgicală imediată, se estimează că aproximativ 5% dintre acestea pot necesita tratament chirurgical de urgență. Iar asta din cauza complicațiilor, cum ar fi strangularea herniei.

Ce este hernia?

Hernia apare atunci când un organ sau o parte a acestuia iese printr-un punct slab al mușchilor sau țesuturilor din jur. Herniile pot apărea în diverse zone ale corpului, dar cele mai întâlnite sunt herniile inghinale, ombilicale și hiatale. În cazul femeilor însărcinate, hernia poate fi un subiect de îngrijorare, deoarece schimbările fiziologice și presiunea crescută în abdomen pot agrava această condiție.

Hernia în sarcină: care sunt cauzele apariției

Există mai multe cauze care pot contribui la apariția herniei în timpul sarcinii. Medicii specialiști expun câteva dintre cele mai frecvente:

  • presiunea abdominală crescută. Pe măsură ce copilul crește, uterul se mărește și exercită presiune asupra organelor interne și a pereților abdominali. Această presiune poate slăbi punctele vulnerabile ale abdomenului, favorizând apariția herniei.
  • modificările hormonale. Hormonii produși în timpul sarcinii, cum ar fi relaxina, au rolul de a relaxa ligamentele și articulațiile pentru a pregăti corpul pentru naștere. Acest proces poate slăbi și mușchii abdominali, crescând riscul de hernie.
  • istoricul de hernie. Femeile care au avut hernie înainte de sarcină au un risc mai mare de a dezvolta din nou această afecțiune. De asemenea, dacă au existat intervenții chirurgicale abdominale anterioare, cicatricile pot deveni puncte vulnerabile.
  • sarcinile multiple. Femeile care au avut mai multe sarcini sunt mai predispuse la hernie din cauza întinderii repetate a mușchilor abdominali.

Hernia în sarcină: ce simptome pot apărea

Hernia poate fi ușor de recunoscut datorită simptomelor specifice. Cel mai comun semn al herniei este o umflătură sau o proeminență în zona afectată. Aceasta poate fi mai evidentă atunci când stai în picioare, tușești sau ridici obiecte grele.

Mai apoi, durerea și disconfortul te duc cu gândul la hernie. Durerea poate varia de la ușoară la severă, în funcție de mărimea herniei și de presiunea exercitată asupra țesuturilor înconjurătoare. De obicei, durerea se intensifică în timpul activităților fizice sau la sfârșitul zilei.

În cazul herniilor hiatale, este posibil să apară o senzație de arsură sau reflux gastroesofagian din cauza deplasării stomacului în cavitatea toracică. Iar unele hernii pot afecta tractul digestiv, provocând constipație, greață sau dificultăți în digestie.

Diagnosticul herniei în sarcină

Dacă suspectezi că ai o hernie, este important să consulți medicul. Diagnosticul se pune de obicei printr-un examen fizic, în care medicul verifică prezența unei umflături sau a unei proeminențe. În unele cazuri, se poate recomanda o ecografie pentru a confirma diagnosticul și a evalua dimensiunea și localizarea herniei.

Hernia în sarcină: ce tratament se recomandă

Tratamentul herniei în sarcină depinde de severitatea simptomelor și de stadiul sarcinii. Dacă hernia nu cauzează disconfort semnificativ, medicul poate recomanda monitorizarea acesteia pe parcursul sarcinii. Este posibil să fie necesară evitarea activităților care pot agrava simptomele, cum ar fi ridicarea obiectelor grele.

De asemenea, de mare ajutor poate fi și purtarea unei centuri abdominale. Aceasta ajută la reducerea presiunii asupra herniei și la ameliorarea durerii.

În cazuri rare, dacă hernia devine strangulată (adică o parte a intestinului este prinsă și își pierde aportul de sânge) sau cauzează dureri severe, poate fi necesară intervenția chirurgicală. Totuși, chirurgia în timpul sarcinii este de obicei evitată. Cu excepția situațiilor de urgență. În majoritatea cazurilor, intervenția chirurgicală este amânată până după naștere.

Cum poți preveni hernia în sarcină

Nu există o metodă sigură de a preveni hernia, dar există câteva măsuri care pot reduce riscul. Spre exemplu, trebuie să-ți menții o greutate sănătoasă. Mai apoi, poți face exerciții fizice care întăresc mușchii abdominali și care pot ajuta la menținerea unei bune susțineri a organelor interne.

Mai apoi, trebuie să nu ridici greutăți mari și să nu faci efort fizic intens. Și nu în ultimul rând, ai nevoie de o dietă sănătoasă și de o hidratare adecvată.

