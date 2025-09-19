Antena Căutare
Care e cea mai bună poziție de somn în timpul sarcinii

Află care este cea mai bună poziție de somn în timpul sarcinii, ce spun medicii despre siguranța mamei și a bebelușului și cum poți evita durerile de spate sau disconfortul. Descoperă sfaturi practice și poziții recomandate pentru un somn odihnitor.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Vineri, 19 Septembrie 2025, 08:05 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 10:35
Gravidă doarme pe patul de dormitor. Care e cea mai bună poziție de somn în timpul sarcinii | Shutterstock

Somnul în sarcină poate deveni o provocare pe măsură ce burtica crește. Unele poziții îți pot oferi confort și siguranță, în timp ce altele trebuie evitate pentru a proteja bebelușul.

În primele luni de sarcină, poziția de somn nu pare un subiect atât de important. Însă, pe măsură ce sarcina avansează, corpul trece prin schimbări care fac odihna de calitate tot mai greu de obținut. Specialiștii atrag atenția că alegerea poziției corecte nu doar că îți oferă confort, ci poate influența circulația sângelui, sănătatea bebelușului și nivelul tău de energie zilnic.

Dormitul pe o parte este cea mai recomandată poziție

Medicii și specialiștii în sănătatea femeii recomandă, în general, somnul pe o parte, în special după jumătatea sarcinii. Această poziție reduce presiunea asupra organelor interne și a venelor, facilitând circulația sanguină către uter. Astfel, bebelușul primește oxigen și nutrienți într-un mod optim, iar tu eviți probleme precum umflarea picioarelor, apariția varicelor sau hemoroizilor.

Articolul continuă după reclamă

Pentru un plus de confort, poți plasa o pernă sub burtă, între genunchi sau chiar în spatele spatelui. De asemenea, o poziție semi-șezută, cu sprijin pe mai multe perne, poate ajuta la diminuarea arsurilor la stomac sau a dificultăților de respirație.

Pe partea stângă sau pe partea dreaptă?

Mulți specialiști sugerează că ar fi de preferat să dormi pe partea stângă, deoarece aceasta ajută la menținerea unei presiuni reduse asupra venei cave inferioare, adică vena principală care transportă sângele de la picioare către inimă. În teorie, acest lucru îmbunătățește fluxul sanguin către inimă, rinichi și uter.

Totuși, cercetările nu arată că partea stângă ar fi semnificativ mai benefică decât partea dreaptă. Este, așadar, recomandat să te simți liberă să te întorci de pe o parte pe alta pe parcursul nopții, fără să îți faci griji că ai putea afecta sănătatea bebelușului. Dr. Emily Oster menționează într-un articol publicat pe babycenter.com că, deși dormitul pe partea stângă poate fi ușor mai avantajos, diferențele nu sunt semnificative.

CITEȘTE ȘI: Lipsa somnului la copii și părinți: Consecințe nevăzute asupra sănătății mentale

Ce trebuie să știi despre dormitorul pe spate

În primul trimestru, somnul pe spate este considerat sigur. Însă, pe măsură ce uterul se dezvoltă, această poziție poate deveni incomodă și chiar riscantă. Uterul în creștere poate comprima vena cavă inferioară, ceea ce poate reduce fluxul sanguin către placentă și poate provoca amețeli, dificultăți de respirație sau creșterea ritmului cardiac.

De asemenea, somnul pe spate poate favoriza apariția durerilor de spate, sforăitului sau chiar apneei de somn, mai ales pe măsură ce greutatea corporală crește. Dacă te trezești pe spate în timpul nopții, nu te panica, doar schimbă poziția și adormi din nou pe o parte. Un studiu publicat în JAMA Network Open a constatat că femeile care dormeau pe spate după săptămâna 28 de sarcină au avut un risc crescut de naștere prematură și deces fetal.

Când este posibil dormitul pe burtă?

Pe măsură ce sarcina avansează, dormitul pe burtă devine din ce în ce mai dificil din cauza sensibilității sânilor și a mărimii abdomenului. Totuși, unele femei continuă să găsească această poziție confortabilă, mai ales dacă folosesc perne speciale care susțin burta și reduc presiunea asupra acesteia.

Astfel, dacă simți că poți dormi pe burtă fără disconfort, această poziție rămâne o opțiune, mai ales în primele luni ale sarcinii. Dr. Kim Langdon, medic ginecolog-obstetrician cu peste 20 de ani de experiență, afirmă că, deși dormitul pe burtă este sigur în primele etape ale sarcinii, devine mai dificil și mai puțin confortabil pe măsură ce burtica crește

Sfaturi pentru un somn mai odihnitor

Pe lângă alegerea poziției, există și alte strategii care te pot ajuta să ai un somn de calitate:

  • redu consumul de cofeină și evită băuturile foarte lichide seara.
  • bea mai multe lichide dimineața și după-amiaza, pentru a preveni trezirea frecventă noaptea.
  • ia o gustare ușoară înainte de culcare pentru a evita senzația de foame.
  • practică exerciții de relaxare, stretching sau respirație profundă înainte de somn.
  • creează o rutină liniștitoare: culcă-te și trezește-te la ore aproximativ fixe în fiecare zi.
  • folosește perne pentru sprijin suplimentar și confort.

Dacă, după ce pui în practică aceste metode, tot îți este greu să dormi, consultă medicul pentru recomandări privind soluții sigure de somn pe durata sarcinii.

CITEȘTE ȘI: 7 gustări de seară care sprijină metabolismul și somnul, potrivit nutriționiștilor

