Antena Căutare
Home Lifestyle Family Lipsa somnului la copii și părinți: Consecințe nevăzute asupra sănătății mentale

Lipsa somnului la copii și părinți: Consecințe nevăzute asupra sănătății mentale

Lipsa somnului afectează sănătatea mentală a copiilor și părinților mai profund decât se crede. Studiile arată legături între somn insuficient și anxietate, depresie sau tulburări de comportament. Află ce riscuri ascunde privarea de somn și cum poți proteja echilibrul emoțional al familiei.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Joi, 28 August 2025, 09:05 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 10:51
Mamă obosită stă pe canapea. Lipsa somnului la copii și părinți: Consecințe nevăzute asupra sănătății mentale | Shutterstock

Somnul nu este doar o pauză de la activitățile zilnice, ci o funcție vitală a organismului, cu rol esențial în reglarea emoțiilor, învățare și sănătate psihică. Atunci când copiii sau părinții nu dorm suficient, apar dezechilibre profunde care pot trece neobservate, dar care influențează negativ starea mentală și relațiile familiale.

În societatea agitată de astăzi, somnul a devenit o resursă tot mai neglijată. Copiii sunt adesea expuși la un program suprasolicitant, iar părinții, în încercarea de a jongla cu munca, îngrijirea casei și timpul petrecut în familie, ajung să sacrifice orele de odihnă. Deși efectele fizice ale somnului insuficient sunt cunoscute, oboseală, iritabilitate, scăderea imunității, impactul asupra sănătății mintale este adesea ignorat.

Cercetările recente demonstrează clar că somnul de calitate joacă un rol esențial în reglarea emoțiilor, prevenirea anxietății și depresiei, dar și în menținerea unei relații armonioase între membrii familiei. Când somnul lipsește, apar consecințe nevăzute, dar adânci.

Somnul în primii ani de viață, fundamentul echilibrului emoțional

Articolul continuă după reclamă

Somnul la sugari și copii mici este vital pentru dezvoltarea sistemului nervos central. În timpul somnului profund, creierul procesează informațiile acumulate în timpul zilei, formează noi conexiuni neuronale și reglează hormonii responsabili de dispoziție și stres.

Un studiu publicat în Journal of Child Psychology and Psychiatry a arătat că micuții cu vârste între 0–5 ani care dormeau mai puțin de 10 ore pe noapte aveau risc crescut de a dezvolta anxietate și probleme de comportament până la vârsta de 7 ani. Lipsa somnului a fost asociată cu reacții emoționale exagerate, dificultăți de adaptare la schimbări și relații tensionate cu ceilalți copii.

Copiii școlari și adolescenții: cum afectează lipsa somnului performanța și sănătatea mintală

Pe măsură ce copilul crește, presiunea școlară, tehnologia și rutina zilnică afectează semnificativ calitatea somnului. Adolescenții sunt printre cei mai afectați, deoarece tendința lor naturală este să adoarmă mai târziu, însă școala începe devreme, ceea ce duce la un deficit cronic de somn.

Conform unui raport al American Academy of Pediatrics, peste 70% dintre adolescenți dorm sub 8 ore pe noapte, cu mult sub recomandarea de 8–10 ore. Această lipsă de somn este strâns legată de:

  • risc crescut de depresie și idei suicidare
  • scăderea capacității de concentrare și performanță școlară
  • iritabilitate crescută și conflicte cu părinții
  • tulburări de reglare emoțională și de comportament

Un alt studiu realizat de Universitatea din Texas, publicat în Sleep Health, a demonstrat că adolescenții privați de somn prezentau o activitate redusă în cortexul prefrontal(zona creierului responsabilă de luarea deciziilor și autocontrol) ceea ce duce la reacții impulsive și scăderea empatiei.

CITEȘTE ȘI: Cum să maximizezi somnul pentru întreaga familie: sfaturi și strategii eficiente

Părinții sunt victimele tăcute ale somnului fragmentat

În paralel cu problemele copiilor, și părinții suferă din cauza lipsei de somn, în special în primii ani de viață ai copilului. Mamele aflate în perioada postpartum sunt cele mai vulnerabile, mai ales dacă alăptează și nu se pot odihni suficient noaptea.

Un studiu publicat în Sleep Medicine Reviews a analizat 12.000 de părinți și a concluzionat că somnul perturbat pe o perioadă mai mare de 6 luni este un predictor important al depresiei postpartum, anxietății cronice și iritabilității persistente, în special la mame.

Somnul fragmentat duce și la scăderea toleranței la stres, afectând capacitatea părintelui de a răspunde cu calm și empatie nevoilor copilului. Acest lucru poate genera conflicte frecvente în familie, sentimente de vinovăție și izolare socială.

Ciclul vicios al oboselii în familie

Privarea de somn nu afectează doar individul, ci dinamica întregii familii. Atunci când copilul nu doarme bine, părinții sunt epuizați. La rândul lor, părinții obosiți nu mai pot oferi răbdare, calm și sprijin emoțional. Copilul resimte tensiunea și devine mai agitat sau anxios, ceea ce duce la un cerc vicios de stres, iritabilitate și instabilitate emoțională.

Acest tipar poate deveni cronic dacă nu este întrerupt prin intervenții clare: îmbunătățirea rutinei de somn, distribuirea responsabilităților între părinți și, dacă este nevoie, sprijin psihologic.

Semne că lipsa somnului afectează sănătatea mintală

Părinții ar trebui să fie atenți la următoarele semnale, atât în cazul copiilor, cât și al lor propriu:

  • schimbări bruște de dispoziție
  • sensibilitate exagerată la stimuli minori
  • anxietate, izolare sau retragere socială
  • dificultăți de concentrare și uitare frecventă
  • episoade de plâns inexplicabil sau agitație
  • scăderea interesului pentru activitățile preferate

Toate acestea pot indica faptul că organismul și mintea nu se mai pot reface eficient în timpul nopții.

CITEȘTE ȘI: Cât timp trebuie să doarmă bebelușii și copiii în funcție de vârstă​

Ce pot face părinții pentru a rupe cercul oboselii

Există câteva măsuri simple, dar eficiente, care pot îmbunătăți semnificativ calitatea somnului pentru întreaga familie:

  • stabilirea unei rutine de somn constante, cu ore fixe de culcare și trezire
  • evitarea ecranelor cu cel puțin o oră înainte de somn, atât pentru copii, cât și pentru adulți
  • crearea unui mediu propice somnului: liniște, întuneric, temperatură confortabilă
  • împărțirea echitabilă a trezirilor nocturne între parteneri, atunci când este posibil
  • evitarea cofeinei și a zaharurilor seara
  • prioritizarea somnului ca element de sănătate, nu ca opțiune

În unele cazuri, poate fi utilă și consilierea psihologică, mai ales dacă tulburările de somn sunt însoțite de simptome de depresie sau anxietate.

Cum supraviețuiesc părinții inteligenți etapei critice a copilăriei... Băuturi energizante în timpul sarcinii: ce riscuri implică...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre “Zeiţa de la Montreal”, cu care e căsătorit de 29 de ani Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;, cu care e căsătorit de 29 de ani
Observatornews.ro Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată" Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa
Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa Miercuri, 27.08.2025, 22:10
Super Neatza, 28 august 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii pot avea parte de tensiuni tensionate cu partenerul! Super Neatza, 28 august 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii pot avea parte de tensiuni tensionate cu partenerul! Joi, 28.08.2025, 08:44 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Relații în paralel. Pui punct sau joci periculos la dublu? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Relații în paralel. Pui punct sau joci periculos la dublu? Miercuri, 27.08.2025, 18:31 Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Duminica, 24.08.2025, 20:00
Mai multe
Citește și
Băuturi energizante în timpul sarcinii: ce riscuri implică
Băuturi energizante în timpul sarcinii: ce riscuri implică
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Cum supraviețuiesc părinții inteligenți etapei critice a copilăriei
Cum supraviețuiesc părinții inteligenți etapei critice a copilăriei
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte lung”. Informațiile nespuse publicului larg
„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu... Elle
Betty Salam, cerută în căsătorie chiar de ziua ei, la o lună de la divorț? Roberto Tudor i-a pus inelul pe deget | VIDEO
Betty Salam, cerută în căsătorie chiar de ziua ei, la o lună de la divorț? Roberto Tudor i-a pus inelul pe... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faci grătar? Fumezi? Atenție, intră în funcțiune Legea Mirosurilor, cu amenzi uriașe!
Faci grătar? Fumezi? Atenție, intră în funcțiune Legea Mirosurilor, cu amenzi uriașe! Jurnalul
Cum se schimbă sexul după 5, 10 și 20 de ani de relație
Cum se schimbă sexul după 5, 10 și 20 de ani de relație Kudika
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința Playtech
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de... Redactia.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Perrie Edwards și-a afișat cu mândrie cicatricea de pe abdomen într-un nou videoclip de promovare a single-ului său. Diva a radiat într-un bikini roșu extrem de sexy
Perrie Edwards și-a afișat cu mândrie cicatricea de pe abdomen într-un nou videoclip de promovare a single-ului... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x