Alegerea unui câine potrivit pentru familie este o decizie importantă, care trebuie luată cu grijă, mai ales când în ecuație intră și copiii. Unele rase sunt recunoscute pentru temperamentul lor blând, loialitatea față de stăpâni și abilitatea de a se adapta în mediul familial. Iată, așadar, care sunt cele mai potrivite rase de câini pentru o familie.

Câinele este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni prieteni ai omului. Este loial, afectuos și mereu dornic să ofere companie. Pentru o familie, alegerea unui patruped potrivit poate transforma viața de zi cu zi într-o experiență plină de iubire, joacă și momente speciale. Totuși, nu toate rasele de câini sunt la fel de potrivite pentru viața într-un cămin cu copii sau cu un stil de viață activ. Fie că locuiești la apartament sau la curte, că ai copii mici sau adolescenți, este important să alegi un câine cu un temperament echilibrat, răbdător și sociabil.

Cele mai potrivite rase de câini pentru o familie

Există câteva lucruri de care poți ține cont atunci când alegi un câine potrivit pentru familie, după cum declară Dr. Antje Joslin, medic veterinar pentru countryliving.com. Acestea includ factori precum temperamentul, dimensiunea, nivelul de energie, ușurința în dresaj și eventualele probleme de sănătate. „Ia în considerare și stilul de viață al familiei tale, tipul de locuință, nivelul de activitate și numărul și vârsta membrilor familiei”, mai adaugă acesta

Acum că știi la ce să fii atentă, iată care sunt rasele cele mai prietenoase de câini cu familia.

Golden Retriever

Nu degeaba Golden Retrieverul e una dintre cele mai iubite rase de familie. E ca un frate mai mare blând, jucăuș și loial. Iubește copiii, e răbdător și rar vei auzi de un Golden agresiv. Dacă ai un copil energic, vor face o echipă grozavă.

Goldenii au nevoie de mișcare zilnică, dar sunt foarte dornici să învețe, așa că poți transforma plimbările și sesiunile de joacă într-o activitate de familie. În plus, sunt foarte inteligenți și ușor de dresat, ceea ce este un mare plus pentru tine, mai ales dacă nu ai avut câini până acum.

Labrador Retriever

Labradorul e un alt superstar în lumea familiilor. E un câine care adoră să fie implicat în orice faci. Vrei să mergi în parc? Te urmează. Gătești? Se uită la tine cu ochii lui mari, așteptând poate-o bucățică (atenție la kilograme!). Copilul vrea să se joace cu mingea? E primul care sare. Este o rasă foarte tolerantă cu cei mici și extrem de prietenoasă. Singurul „risc” e că, de câtă iubire oferă, poate deveni cam lipicios. Dar e genul acela de „lipici” care nu deranjează, ba chiar îți umple sufletul.

Beagle

Dacă vrei un câine de talie medie, cu multă personalitate și chef de joacă, Beagle-ul e o alegere excelentă. Este foarte sociabil, adoră copiii și se integrează ușor într-un mediu familial. Totuși, fii pregătită pentru o doză serioasă de energie. Beagle-ul e curios din fire și are un miros excelent, așa că uneori se lasă purtat de nas, la propriu. E important să ai curte sau să faci plimbări zilnice, dar tocmai acest lucru poate fi o ocazie minunată pentru copilul tău să învețe responsabilitatea și bucuria de a avea grijă de un animal.

Cavalier King Charles Spaniel

Dacă preferi un câine mai micuț, cu o fire dulce și calmă, Cavalierul e o bijuterie. Este afectuos, foarte lipicios și iubește să stea în brațe. Ideal dacă ai un copil mai liniștit sau dacă ai un bebeluș în casă. Nu este un câine hiperactiv, dar nici mofturos. Se adaptează ușor, nu cere mult spațiu, dar cere multă iubire. E genul de câine care devine umbra ta prin casă, iar asta poate fi chiar reconfortant.

Bichon Frisé

Bichonul e un alt cățel adorabil, mai ales dacă ai un copil mic. Nu năpârlește, e jucăuș și vesel. Este foarte sociabil, nu are tendințe agresive și are o energie moderată. În plus, e o rasă potrivită și pentru apartament, deci nu ai nevoie de o curte. Totuși, are nevoie de îngrijire regulată a blăniței, așa că ia în calcul vizite la salonul canin sau un pieptăn zilnic.

Collie

Poate îți amintești de Lassie. Ei bine, Collie-ul e exact așa: loial, calm, inteligent și incredibil de protector cu copiii. Este o rasă care îți va deveni un aliat de încredere și un gardian discret al celor mici. Collie-ul iubește să aibă un „rost” în familie și e ideal dacă stai la curte. Nu e agresiv, dar are acel instinct natural de a „păzi” și de a avea grijă de cei dragi. Plus că este foarte ușor de educat.

Alegerea rasei potrivite nu înseamnă doar să te uiți la cât de drăguț e un cățel în poze. Trebuie să iei în calcul stilul tău de viață, timpul pe care îl poți dedica dresajului, nevoile copilului tău și spațiul de care dispuneți. Uneori, nu rasa e cea mai importantă, ci temperamentul individual al câinelui.

Și nu uita: un câine nu e o jucărie. E un suflet care are nevoie de atenție, iubire și stabilitate.