Cum să fii consecventă în creșterea și educarea copilului: sfaturi practice pentru părinți

Consecvența în educare îi ajută pe copii să se simtă în siguranță și să înțeleagă mai bine regulile. Află de ce este importantă și cum o poți aplica zi de zi, chiar și atunci când ești obosită sau copleșită.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 11:10
Mama discută cu fetița. Cum să fii consecventă în creșterea și educarea copilului: sfaturi practice pentru părinți | Shutterstock

Copiii au nevoie de reguli clare și de părinți consecvenți pentru a înțelege ce este bine și ce nu. Inconsecvența îi face nesiguri și confuzi, dar aplicarea constantă a regulilor le oferă stabilitate și îi învață responsabilitatea. Chiar dacă nu este ușor, consecvența face diferența pe termen lung.

Poate ți s-a întâmplat și ție: uneori îi ceri copilului să își strângă jucăriile, alteori îl lași să se joace în continuare, iar câteodată te enervezi și ridici tonul. Din perspectiva ta, poate părea o mică adaptare la context, dar pentru copil este un mesaj confuz. Specialiștii subliniază că atunci când regulile se schimbă de la o zi la alta, copilul nu mai știe la ce să se aștepte, ceea ce îi provoacă nesiguranță. În schimb, consecvența îi ajută să se simtă în siguranță, să înțeleagă limitele și să gândească mai mult la propriile acțiuni.

De ce este importantă consecvența în creșterea și educarea copilului

Aviva Pflock, coautoare a cărții ”Mommy Guilt”, explică faptul că aplicarea regulilor într-un mod constant le oferă copiilor un sentiment de siguranță. Atunci când regulile sunt schimbate pe parcurs sau aplicate la întâmplare, copiii nu doar că devin confuzi, dar nici nu învață din experiență. Pe termen lung, inconsecvența duce la comportamente dificile și la lipsa respectului pentru limite.

Sal Severe, specialist în parenting, completează și spune că „Părinții cred că, dacă cedează în fața plânsului sau a crizelor, viața devine mai ușoară. În realitate, lucrurile se complică și mai mult pe termen lung. Este un clasic caz de «plătești acum sau plătești mai târziu.”

Cum să fii consecventă în creșterea și educarea copilului

Tocmai de aceea, experții au întocmit o listă cu câteva sfaturi care te ajută să fii consecventă în creșterea și educarea copilului

Alege-ți prioritățile

Încercarea de a corecta toate comportamentele copilului dintr-o dată este obositoare și ineficientă. Concentrează-te pe una sau două probleme principale, cum ar fi plânsul din răsfăț sau răspunsurile obraznice, și aplică regulile consecvent de fiecare dată. Nu ceda, dar arată-i empatie: „Știu că ești supărată că nu îți cumpăr jucăria. Dar respectăm lista de cumpărături.” Ține minte că schimbarea de comportament are nevoie de timp. De obicei cel puțin trei săptămâni.

Folosește-ți memento-uri vizuale

Când ești obosită sau stresată, e foarte ușor să uiți să fii consecventă. Note simple, precum „Rămâi calmă” sau „Nu ceda la plâns”, lipite pe frigider sau lângă birou, te pot ajuta să îți amintești. Aviva Pflock recomandă să respecți regula celor 3 C-uri: calm, consecvență și grijă.

Alege momentul potrivit pentru schimbări

Dacă vrei să implementezi o nouă strategie de disciplină, evită perioadele aglomerate, cum ar fi sărbătorile sau o schimbare majoră în familie. Cel mai bine este să alegi o perioadă liniștită, când rutina este previzibilă, astfel încât și tu, și copilul să aveți spațiu să vă adaptați.

Pregătește-te pentru rezistență

Chiar dacă, la început, copilul acceptă regulile mai ușor, vechile obiceiuri vor reveni și îți va testa limitele. Este absolut normal și face parte din procesul de învățare. Dacă te aștepți la aceste momente, vei fi mai puțin tentată să renunți.

Implică întreaga familie

Consecvența nu înseamnă doar ceea ce faci tu, ci și modul în care reacționează ceilalți adulți din viața copilului. Este important ca partenerul, bunicii și chiar profesorii să fie informați și să transmită aceleași mesaje. Cu cât copilul primește mai multe semnale clare și unitare, cu atât învață mai repede regulile.

Fii flexibilă cu intenție

Flexibilitatea nu contrazice consecvența atunci când este explicată clar. De exemplu: „Pentru că ești la bunica în această săptămână, poți sări peste aranjarea lucrurilor din camera ta, dar de săptămâna viitoare revenim la regulă.” Astfel, copilul înțelege că este o excepție punctuală, nu o schimbare definitivă. Ceea ce nu funcționează este să uiți să aplici regula pentru că ești distrasă sau obosită.

Nu te învinovăți dacă nu reușești mereu

Viața de părinte este solicitantă și nu vei fi consecventă 100% din timp, și asta este perfect normal. Important este să revii mereu la regulile stabilite și să îți amintești că fiecare pas mic în direcția consecvenței contează. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți stabili și previzibili.

Așadar, consecvența este unul dintre cele mai importante instrumente de disciplină, pentru că le oferă copiilor siguranță și îi ajută să învețe din experiențe. Nu este mereu ușor să rămâi fermă, mai ales atunci când ești obosită sau copleșită, dar beneficiile pe termen lung merită efortul. Stabilind priorități, implicând întreaga familie și explicând clar excepțiile, vei construi un cadru în care copilul se simte iubit, înțeles și ghidat. Iar asta este baza unei relații sănătoase și a unei creșteri echilibrate.

