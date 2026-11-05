Apple Cinnamon Rolls. Rețetă de rulouri pufoase cu mere și scorțișoară, glazurate cu cremă de brânză

Aceste rulouri pufoase cu mere și scorțișoară sunt un desert deosebit, inspirat din celebra rețetă americană de cinnamon rolls. Aluatul dospit, moale și aerat, se combină cu o umplutură aromată de mere și zahăr brun. Deasupra, glazura cremoasă cu brânză și unt completează perfect gustul desertului.

Spre deosebire de rulourile clasice cu scorțișoară, această variantă conține două straturi de umplutură | Shutterstock

Asocierea dintre mere și scorțișoară este foarte apreciată în deserturile pregătite în sezonul rece. Această combinație amintește de plăcintele tradiționale cu mere, întâlnite în numeroase bucătării europene și americane. Merele devin fragede în timpul preparării și capătă o aromă plăcută datorită condimentelor.

Spre deosebire de rulourile clasice cu scorțișoară, această variantă conține două straturi de umplutură. Primul este realizat din unt, zahăr brun și scorțișoară. Al doilea conține mere cubulețe, zahăr, suc de lămâie și condimente. O parte din compoziția de mere rămâne pentru decorarea rulourilor după coacere.

Aluatul are o textură bogată datorită laptelui, ouălor și untului. Dospirea îi oferă elasticitate și contribuie la obținerea unor rulouri moi. Glazura cu cremă de brânză aduce un contrast plăcut între gustul dulce și aroma discretă de unt rumenit. Acesta capătă note ușor caramelizate, care se potrivesc foarte bine cu merele și scorțișoara.

Rulourile cu mere și scorțișoară sunt potrivite pentru micul dejun, brunch sau desertul servit alături de cafea. Le poți pregăti pentru mesele de familie, weekenduri sau întâlniri cu prietenii. Sunt delicioase atât ușor călduțe, cât și după răcire.

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Apple Cinnamon Rolls - Ingrediente( pentru 12 rulouri)

Pentru aluat:

240 ml lapte călduț

7 g drojdie uscată activă

2 ouă mari

560 g făină albă pentru pâine sau patiserie

5 g sare

50 g zahăr

140 g unt moale.

Pentru umplutura de mere:

350 g mere curățate și tăiate cubulețe

50 g zahăr

30 ml apă

5 ml suc de lămâie

2,5 g scorțișoară măcinată

1 g ghimbir măcinat

0,5 g nucșoară măcinată

5 g amidon de porumb.

Pentru umplutura cu scorțișoară:

115 g unt moale

100 g zahăr brun

8 g scorțișoară măcinată.

Pentru glazură:

115 g cremă de brânză

55 g unt

120 g zahăr pudră

5 ml extract de vanilie

15-30 ml lapte, pentru ajustarea consistenței.

Apple Cinnamon Rolls - Mod de preparare

Pregătirea aluatului

Încălzește laptele până ajunge la aproximativ 40-43°C. Adaugă drojdia uscată și amestecă ușor. Lasă compoziția deoparte aproximativ 10 minute, până când drojdia începe să se activeze.

Bate ouăle într-un bol separat. Pune făina într-un vas încăpător și adaugă zahărul și sarea. Amestecă ingredientele uscate, apoi încorporează untul moale, ouăle și laptele cu drojdie.

Frământă aluatul aproximativ 5-8 minute, manual sau cu mixerul prevăzut cu cârlig pentru aluat. Continuă până obții un aluat elastic, moale și omogen. Evită să adaugi prea multă făină, deoarece rulourile pot deveni dense.

Unge un bol cu puțin ulei și transferă aluatul în interior. Acoperă vasul cu un prosop curat și lasă-l la dospit aproximativ o oră. Aluatul trebuie să își dubleze volumul.

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Pregătirea umpluturii pentru Apple Cinnamon Rolls

Curăță merele de coajă și îndepărtează cotoarele. Taie pulpa în cubulețe mici și transfer-o într-o cratiță.

Adaugă zahărul, apa, sucul de lămâie, scorțișoara, ghimbirul și nucșoara. Amestecă ingredientele și pune cratița pe foc mediu.

Lasă merele să fiarbă câteva minute, amestecând periodic. Dizolvă amidonul într-o linguriță de apă rece și încorporează-l în compoziție.

Continuă fierberea până când sosul se îngroașă, iar merele devin ușor fragede. Nu le găti excesiv, deoarece trebuie să își păstreze forma.

Oprește focul și lasă umplutura să se răcească complet. Păstrează deoparte câteva linguri pentru decorarea rulourilor.

Pentru pregătirea umpluturii cu scorțișoară pune untul moale într-un bol și adaugă zahărul brun și scorțișoara. Mixează aproximativ două minute, până obții o cremă omogenă.

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Formare și coacere Apple Cinnamon Rolls

Presară puțină făină pe blatul de lucru și răstoarnă aluatul dospit. Apasă ușor pentru eliminarea aerului acumulat în timpul dospirii.

Întinde aluatul într-un dreptunghi cu grosimea de aproximativ 6 mm. Distribuie uniform crema cu unt, zahăr brun și scorțișoară.

Adaugă aproximativ două treimi din umplutura rece de mere. Întinde compoziția într-un strat uniform, fără să ajungi chiar la margini.

Rulează aluatul strâns, pornind de la una dintre laturile lungi. Taie capetele neregulate și împarte ruloul în 12 bucăți egale.

Așază rulourile într-o tavă dreptunghiulară de aproximativ 23 × 33 cm, tapetată cu hârtie de copt. Lasă puțin spațiu între ele, deoarece vor crește în timpul dospirii.

Acoperă tava și lasă rulourile să dospească încă 20-30 de minute. Între timp, încălzește cuptorul la 190°C, cu încălzire sus și jos.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace rulourile aproximativ 28-30 de minute. Verifică suprafața și scoate tava când aluatul devine ușor auriu.

Lasă rulourile să se răcorească puțin înainte de aplicarea glazurii. Astfel, aceasta va rămâne cremoasă și nu se va topi complet.

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Pregătirea glazurii cu cremă de brânză

Topește untul într-o tigaie mică, la foc mediu. Continuă încălzirea până când particulele de lapte se rumenesc ușor, iar untul capătă o nuanță aurie și o aromă plăcută.

Ia tigaia de pe foc și lasă untul să se răcească. Pune crema de brânză într-un bol și mixeaz-o împreună cu untul rumenit.

Adaugă zahărul pudră și extractul de vanilie. Încorporează treptat laptele, până obții o glazură fină și suficient de fluidă pentru întindere.

Distribuie glazura peste rulourile ușor călduțe. Completează cu restul umpluturii de mere, așezând câteva bucățele deasupra fiecărui rulou.

Servește rulourile călduțe sau după răcire. Păstrează-le într-un recipient închis, la frigider, și încălzește-le ușor înainte de servire, dacă dorești o textură din nou moale.

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Sfaturi pentru reușita rețetei de Apple Cinnamon Rolls

Folosește ingrediente la temperatura camerei pentru un aluat omogen și elastic.

Răcește complet umplutura de mere înainte de întinderea pe aluat. O compoziție prea caldă poate afecta textura aluatului și procesul de dospire.

Nu adăuga prea multă făină în timpul frământării. Aluatul trebuie să rămână moale și ușor elastic.

Taie rulourile cu un cuțit bine ascuțit sau cu ață alimentară. Astfel, vei obține bucăți uniforme, fără să strivești straturile de aluat.

Poți pregăti rulourile până la etapa celei de-a doua dospiri. Acoperă tava și păstreaz-o la frigider peste noapte. Dimineața, lasă rulourile să ajungă aproape de temperatura camerei, apoi coace-le.