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Mere caramelizate la tigaie cu unt și scorțișoară. Un desert simplu și savuros

Dacă ai poftă de un desert rapid, simplu de preparat, cu arome de toamnă, încearcă rețeta de mere caramelizate la tigaie cu unt și scorțișoară. Rețeta este inspirată din bucătăria americană, unde merele gătite în unt și zahăr sunt servite ca desert sau ca garnitură pentru anumite feluri de mâncare.

Maria Udrea Autor: Maria Udrea
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 08:29 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 08:41
Acest desert se remarcă prin contrastul dintre merele ușor acrișoare și sosul dulce, cu aromă de unt și scorțișoară | Shutterstock
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Acest desert se remarcă prin contrastul dintre merele ușor acrișoare și sosul dulce, cu aromă de unt și scorțișoară. Merele își păstrează forma dacă alegi un soi cu pulpă fermă. În același timp, zahărul se combină cu untul și sucul fructelor, formând un sos dens și lucios.

Merele caramelizate sunt potrivite pentru zilele răcoroase, dar pot fi pregătite în orice perioadă a anului. Le poți servi la micul dejun, alături de clătite sau vafe. Sunt delicioase și ca desert, servite calde cu înghețată de vanilie. Dacă preferi combinațiile dulci-sărate, le poți folosi și drept garnitură pentru carne de porc.

Un alt avantaj al acestei rețete este timpul redus de preparare. Nu ai nevoie de cuptor, de ustensile speciale sau de tehnici complicate. O tigaie încăpătoare și câteva ingrediente sunt suficiente pentru a obține un desert aromat. În aproximativ 30 de minute, merele pot ajunge pe masă.

Pentru un rezultat reușit, alege mere ferme, care nu se înmoaie prea repede la căldură. Soiurile Granny Smith sunt potrivite datorită gustului lor acrișor. Poți folosi și mere Honeycrisp sau Pink Lady. Dacă fructele sunt foarte dulci, redu puțin cantitatea de zahăr.

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Mere caramelizate la tigaie cu unt și scorțișoară - Ingrediente

  • 800 g mere ferme, de preferat verzi
  • 60 g unt
  • 50 g zahăr brun
  • 50 g zahăr alb
  • 4 g scorțișoară măcinată

Rețeta merelor caramelizate la tigaie - Mod de preparare

Spală merele și curăță-le de coajă, dacă preferi un desert cu textură fină. Îndepărtează cotoarele și semințele. Taie fructele în felii de aproximativ 1–1,5 cm grosime. Încearcă să păstrezi feliile de dimensiuni apropiate. Astfel, merele se vor găti uniform și își vor păstra mai bine forma.

Topește untul și combină zahărul cu scorțișoara. Scorțișoara completează aroma merelor și oferă preparatului gustul specific deserturilor de toamnă. Poți adăuga și puțină nucșoară, dacă dorești o aromă mai intensă. Important este să păstrezi echilibrul dintre dulceața sosului și gustul natural al fructelor.

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Cum prepari mere caramelizate la tigaie cu unt și scorțișoară

Alege o tigaie încăpătoare, cu fundul gros. Pune untul în tigaie și adaugă zahărul brun, zahărul alb și scorțișoara. Așază tigaia pe foc mediu și amestecă până când untul se topește complet. Lasă ingredientele să se combine, fără să lași zahărul să se ardă.

Adaugă feliile de mere în tigaie și amestecă delicat, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită cu amestecul de unt și zahăr. Gătește merele aproximativ 12–15 minute, amestecând periodic.

Urmărește textura fructelor în timpul gătirii. Merele trebuie să devină fragede, dar să nu se transforme în piure. Durata poate varia în funcție de soi, grosimea feliilor și intensitatea focului.

Pe măsură ce merele se gătesc, acestea eliberează suc. Sucul se amestecă cu untul și zahărul, formând un sos aromat. Continuă gătirea până când merele sunt fragede, iar sosul capătă o consistență mai groasă.

Dacă sosul rămâne prea lichid, mărește focul în ultimele minute. Amestecă mai des și supraveghează atent tigaia. Nu lăsa zahărul să se ardă, deoarece gustul preparatului va deveni amar. Dacă merele se înmoaie prea repede, oprește focul înainte ca sosul să se reducă excesiv.

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Servire și păstrare

Stinge focul și lasă delicioasele mere caramelizate la tigaie cu unt și scorțișoară să se odihnească două minute. Împarte merele în boluri sau așază-le pe farfurii pentru desert. Toarnă deasupra sosul rămas în tigaie.

Servește merele calde, simple sau alături de înghețată de vanilie. Le poți combina și cu clătite, vafe, terci de ovăz ori iaurt natural. Pentru un plus de aromă, presară puțină scorțișoară înainte de servire.

Păstrează merele răcite într-un recipient închis, la frigider, pentru cel mult 3 zile. Încălzește porțiile înainte de servire, la microunde sau într-o tigaie, la foc mic. Amestecă ușor pentru a distribui uniform sosul.

Poți congela merele complet răcite, într-un recipient potrivit, pentru aproximativ o lună. După decongelare, textura lor poate deveni mai moale. Folosește-le în special ca topping pentru clătite, terci de ovăz sau deserturi.

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