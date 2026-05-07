Burrito cu fasole și cheddar la cuptor. Rețetă simplă pentru o masă consistentă și hrănitoare

Această rețetă de Burrito cu fasole și cheddar la cuptor păstrează ideea unui burrito cremos, sățios și foarte ușor de pregătit, dar este adaptată pentru o masă mai bogată și mai aromată. Umplutura de fasole, salsa și orez este completată de cheddar din belșug și apoi coaptă în cuptor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 07:27 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 07:44
Rețeta de Burrito cu fasole și cheddar la cuptor este adaptată pentru o masă mai bogată și mai aromată | Shutterstock
Burrito-urile cu fasole sunt unul dintre acele preparate simple care au devenit extrem de populare datorită combinației dintre gust, consistență și rapiditate. Sunt perfecte pentru zilele aglomerate, când vrei ceva consistent fără să petreci mult timp în bucătărie.

Ingredientele sunt accesibile și pot fi păstrate ușor în cămară sau frigider, iar burrito-urile pot fi pregătite și dinainte, apoi încălzite înainte de servire. Tocmai această versatilitate le-a făcut atât de iubite în multe familii. În plus, combinația de fasole și orez oferă o textură foarte plăcută și un preparat hrănitor, iar salsa aduce acea notă ușor picantă și proaspătă care echilibrează perfect gustul bogat al brânzei.

În varianta aceasta, se adaugă și ceapă călită, usturoi și puțin chimion pentru mai multă aromă. Burrito-urile ies moi în interior, cremoase și foarte aromate, iar deasupra se formează un strat delicios de cheddar topit. Pot fi servite simple, cu salată verde și smântână, sau alături de guacamole și sos de roșii picant. Sunt excelente atât pentru prânz, cât și pentru cină și merg foarte bine inclusiv reci, a doua zi.

Burrito cu fasole și cheddar la cuptor - Ingrediente

  • 1 conservă de 400 g fasole refried sau fasole roșie pasată
  • 250 g orez fiert
  • 200 g cheddar ras
  • 8 tortilla medii
  • 200 ml salsa de roșii
  • 1 ceapă mică
  • 2 căței de usturoi
  • 2 linguri ulei
  • 1 linguriță chimion măcinat
  • 1/2 linguriță boia dulce
  • 1/4 linguriță piper
  • 1/2 linguriță sare
  • 100 g porumb dulce
  • 50 g jalapeño feliat, opțional
  • salată verde pentru servire
  • smântână pentru servire

Burrito cu fasole și cheddar la cuptor - Mod de preparare

Curăță ceapa și toac-o mărunt. Zdrobește usturoiul. Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare și călește ceapa la foc mediu până devine moale și ușor aurie. Adaugă usturoiul și amestecă aproximativ 30 de secunde, cât să își elibereze aroma.

Pune în tigaie fasolea refried și amestecă bine. Adaugă salsa, chimionul, boiaua, sarea și piperul. Lasă compoziția să fiarbă câteva minute la foc mic până devine cremoasă și bine legată. Încorporează orezul fiert și porumbul dulce, apoi amestecă până când toate ingredientele sunt distribuite uniform.

Ia tigaia de pe foc și adaugă jumătate din cantitatea de cheddar ras. Brânza se va topi ușor și va face umplutura mai cremoasă și mai gustoasă.

Încălzește ușor tortilla-urile într-o tigaie uscată sau în cuptorul cu microunde pentru a deveni mai flexibile și mai ușor de rulat. Pune câteva linguri generoase de umplutură pe fiecare tortilla, ușor spre una dintre margini. Dacă îți place mâncarea mai picantă, adaugă și câteva felii de jalapeño.

Împăturește marginile laterale spre interior și rulează strâns fiecare burrito. Așază-le într-o tavă unsă foarte ușor cu ulei, cu partea de îmbinare în jos. Presară deasupra restul de cheddar ras.

Coace burrito cu fasole și cheddar la cuptor în cuptorul preîncălzit la 190 de grade Celsius timp de aproximativ 20-25 de minute, până când brânza se topește complet și începe să se rumenească ușor.

Scoate tava din cuptor și lasă burrito-urile să se odihnească 5 minute înainte de servire. Servește-le calde, cu salată verde crocantă, smântână și extra salsa.

Aceste burrito-uri sunt foarte gustoase și datorită contrastului dintre tortilla ușor crocantă și umplutura moale și cremoasă. Fasolea condimentată și cheddarul topit formează o combinație simplă, dar extrem de satisfăcătoare. Rețeta poate fi adaptată foarte ușor: poți adăuga carne tocată, cuburi de pui, avocado sau chiar legume coapte pentru o variantă mai bogată. De asemenea, burrito-urile se pot congela foarte bine și pot fi încălzite ulterior direct în cuptor sau în tigaie.

See LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
