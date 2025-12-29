Ce beneficii are mazărea. De ce este bine să o consumăm

Antena Căutare
Mazărea este un produs pe care românii îl introduc destul de rar în alimentația lor. Deși poate fi folosită în diferite preparate, gospodinele apelează la beneficiile ei doar atunci când își amintesc.

Publicat: Luni, 29 Decembrie 2025, 15:44 | Actualizat Luni, 29 Decembrie 2025, 16:38
Mazărea este un produs pe care românii îl introduc destul de rar în alimentația lor. | Shutterstock

Puțini sunt cei care știu că mazărea nu este de fapt o legumă, ci leguminoasă, provenind din aceeași familie cu năutul, lintea, fasolea și arahidele. Acest aliment poate fi consumat în diferite moduri, având chiar o mulțime de beneficii, potrivit health.clevelandclinic.org.

Mazărea nu lipsește din meniul celor mici. Mămicile obișnuiesc să le ofere piure de mazăre bebelușilor pentru a se familiariza cu gustul inconfundabil, dar și pentru a beneficia de proprietățile sale.

Există o mulțime de soiuri de mazăre, însă cea mai consumată în România este mazărea verde. Aceasta se găsește în majoritatea magazinelor din țară, fiind achiziționată la conservă sau chiar congelată.

Gospodinele se folosesc de ea pentru a realiza diferite preparate, mai ales în perioada postului. Mazărea este alegere ideală atunci când ne impunem anumite restricții alimentare în anumite zile sau în perioada sărbătorilor.

Ce beneficii are mazărea. De ce trebuie consumată măcar o dată pe săptămână

Consumul de mazăre vine la pachet cu o mulțime de beneficii care ajută la menținerea unui corp sănătos și puternic. Iată de ce este bine să introducem în meniu această leguminoasă.

• Este o sursă bună de proteine vegetale, fier și vitamina K

• Este bogată în fibre

• Are proprietăți antiinflamatorii

• Poate susține sănătatea digestivă și sănătatea inimii

• Susține sistemul imunitar

• Protejează vederea și pielea

• Ajuta la echilibrarea colesterolului și menținerea sub control a glicemiei, potrivit bbcgoodfood.com.

Un lucru este cert, mazărea ajută la menținerea unui corp sănătos și puternic. Un detaliu pe care puțini îl știau despre acest aliment este faptul că are în conținutul său proteină ce se digeră mult mai ușor.

Ce conține o cană de mazăre fiară și fără sare

O simplă cană de mazăre fiartă și fără sare poate ajuta organismul să lupte împotriva multor afecțiuni. Aceasta are 134 de calorii și nutrienți importanți, precum:

• 41 de micrograme de vitamina K

• 101 micrograme de folat (acid folic)
• 23 de miligrame de vitamina C

• 2 miligrame de zinc

• 62 de miligrame de magneziu

• 2,5 miligrame de fier, conform sursei citate mai sus.

Ce dezavantaje are consumul de mazăre

Există și câteva dezavantaje ale consumului de mazăre. În general, această leguminoasă este sigură și sănătoasă, însă există și câteva riscuri.

Deși sunt cazuri rare, mazărea poate fi un aliment care provoacă alergie. Adesea, persoanele care sunt alergice la arahide pot avea parte de aceeași problemă și după consumul de mazăre.

De asemenea, o altă situație mai puțin plăcută, dar inofensivă, cu care s-ar putea confrunta cei care mănâncă mazăre balonare și gaze. Conținutul ridicat de fibre poate provoca gaze, potrivit sursei citate mai sus.

Comentarii


