Vrei să renunți la carne? De unde să îți iei proteina pentru sănătate optimă. Alternative recomandate de specialiști

Când vine vorba despre o dietă bazată pe alimente de origine vegetală, una dintre cele mai frecvente îngrijorări este legată de aportul proteic. Este perfect posibil să-ți asiguri necesarul de proteine exclusiv din surse vegetale. Cheia este diversificarea.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 10:01
Sursele de proteine vegetale sunt bogate și în minerale care asigură buna funcționare a organismului | Shutterstock

Cele mai bune surse de proteină vegetală sunt lintea, fasolea uscată, năutul și mazărea uscată. Aceste alimente sunt considerate fundamentale pentru o dietă fără carne datorită multiplelor beneficii nutriționale. Sunt versatile, accesibile, bogate în proteine și fibre și aduc un aport important de fier și acid folic, nutrienți deficitari frecvent în alimentația celor care nu consumă produse de origine animală.

Dincolo de accesibilitate și versatilitate, leguminoasele oferă un aport consistent de proteine. De exemplu, o cană de fasole neagră conține aproximativ 15 grame de proteine, iar o cană de linte gătită poate ajunge până la 18 grame. Spre deosebire de carne, aceste surse vegetale nu conțin grăsimi saturate sau colesterol, ceea ce le face ideale în diete echilibrate și prietenoase cu inima.

Chiar dacă unele dintre ele nu oferă toți aminoacizii esențiali într-o singură porție, varietatea consumului asigură sinteza completă la nivelul organismului. Corpul nostru este capabil să combine aminoacizii din alimente diferite de-a lungul zilei pentru a și satisface nevoile.

Mazărea uscată, sursă bună de proteine

O altă vedetă puțin cunoscută din familia leguminoaselor este mazărea uscată (split peas), care este considerată o sursă completă de proteine și oferă 16 grame de proteine per cană. În plus, aceste alimente sunt excepționale și prin conținutul lor ridicat de fibre. O cană de linte sau fasole gătită furnizează aproximativ 15 grame de fibre, adică jumătate din necesarul zilnic recomandat. Fibrele susțin digestia, contribuie la scăderea colesterolului și ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei, reducând totodată riscul de boli cronice precum diabetul sau afecțiunile cardiovasculare.

Aportul de fier în dieta vegetariană

O altă îngrĳorare frecventă a celor care renunță la carne este legată de aportul de fier. Surprinzător pentru mulți, leguminoasele oferă un conținut considerabil de fier: o cană de linte conține aproximativ 6,6 mg, depășind aportul oferit de 100 g carne de vită. Desigur, fierul vegetal nu este la fel de ușor absorbit de organism, dar asocierea cu alimente bogate în vitamina C, precum roșiile, ardeii sau citricele, poate stimula considerabil absorbția.

În ceea ce privește potasiul, un mineral esențial pentru reglarea tensiunii arteriale și pentru buna funcționare a inimii, leguminoasele din nou încântă: o cană de fasole albă gătită oferă aproximativ 1.000 mg de potasiu, de aproape trei ori mai mult decât aceeasi cantitate de piept de pui.

De ce este bine să consumi leguminoase frecvent

Beneficiile consumului regulat de leguminoase merg dincolo de valoarea nutrițională. Studiile arată că acestea pot reduce riscul de afecțiuni precum bolile de inimă, diabetul de tip 2 sau obezitatea. Mai mult, ele pot contribui la scăderea inflamațiilor cronice, la reducerea circumferinței taliei și la reglarea nivelului de colesterol. Un studiu menționează că înlocuirea a 170-230 g de carne cu 1,5-2 căni de leguminoase determină îmbunătățiri semnificative ale calității alimentației și ale profilului lipidic. "Leguminoasele au un avantaj clar față de carne: sunt sărace în grăsimi saturate și nu conțin colesterol," subliniază dr. Lina Begdache, adăugând: "Sunt o alegere excelentă pentru cei care doresc să-și reducă riscul de boli cardiovasculare."

Pe lângă beneficiile nutriționale, leguminoasele sunt prietenoase cu bugetul. Pot fi cumpărate în cantități mari, au termen lung de valabilitate și pot fi integrate cu ușurință într-o varietate de preparate. De asemenea, au un impact ecologic redus. Potrivit unei cercetări, leguminoasele au cea mai mică amprentă de carbon dintre toate sursele de proteine studiate, oferind în același timp o densitate nutrițională remarcabilă raportată la preț.

Cum poți integra leguminoasele în meniu

În ceea ce privește integrarea în meniul zilnic, opțiunile sunt infinite. Lintea poate fi adăugată în supe și tocănițe, fasolea neagră devine o bază sățioasă pentru tacos sau salate, iar năutul se poate transforma în humus sau crocante gustări coapte la cuptor. Poți adăuga leguminoase în bolurile cu cereale, în salate sau chiar în sosurile pentru paste. Pentru un plus de varietate, există și paste realizate exclusiv din linte sau năut, o alternativă nutritivă și sățioasă la pastele tradiționale.

Indiferent dacă urmezi o dietă 100% vegetală sau pur și simplu dorești să reduci consumul de carne, leguminoasele reprezintă o alegere inteligentă, completă și sustenabilă. Sunt hrănitoare, accesibile și susțin nu doar sănătatea ta, ci și a planetei.

