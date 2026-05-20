Antena Căutare
Home Lifestyle Food Espresso Martini. Rețeta unui cocktail care reușește să pară elegant și modern fără să fie complicat

Espresso Martini. Rețeta unui cocktail care reușește să pară elegant și modern fără să fie complicat

Espresso Martini a devenit extrem de popular în restaurante și cocktail baruri pentru că oferă două senzații în același pahar: energia cafelei și eleganța unui cocktail servit lent. Este băutura pe care mulți o aleg la finalul unei cine, atunci când vor ceva mai interesant.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 22:02 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 07:39
Espresso Martini se servește imediat după preparare, cât este foarte rece și spuma este perfectă | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Espresso Martini este unul dintre acele cocktailuri care au trecut de la un trend de bar la un clasic modern servit în restaurante elegante, lounge-uri și chiar la cine între prieteni. Combinația dintre cafea intensă, vodcă și lichior de cafea creează un echilibru foarte plăcut între amar, dulce și alcoolic. Iar spuma fină de deasupra îi oferă aspectul acela sofisticat pe care îl vezi în cocktail barurile bune.

Gustul este intens, dar plăcut, cu note de cafea prăjită, cacao și caramel, iar textura ușor cremoasă îl face să pară mult mai sofisticat decât ingredientele sale simple. Este un cocktail catifelat, rece și aromat, cu o spumă fină deasupra și cu acel parfum inconfundabil de espresso proaspăt.

Rețeta originală a devenit celebră în Londra anilor ’80 și, de atunci, a apărut în zeci de variante, însă esența a rămas aceeași: espresso proaspăt, multă gheață și un shake energic pentru a obține textura aceea catifelată.

Secretul unui astfel de cocktail reușit nu stă doar în proporții, ci mai ales în calitatea espresso-ului și în modul în care cocktailul este agitat. O cafea bună oferă profunzime și aromă, iar agitarea energică transformă totul într-o băutură cu spumă densă și aspect de cocktail profesionist.

Articolul continuă după reclamă

Espresso Martini - Ingrediente

  • 60 ml vodcă bună, foarte rece
  • 30 ml espresso proaspăt preparat și răcit ușor
  • 30 ml lichior de cafea
  • 10–15 ml sirop simplu de zahăr
  • cuburi multe de gheață
  • 3 boabe de cafea pentru decor.

Rețeta Espresso-ului Martini - Mod de preparare

Mai întâi prepară espresso-ul și lasă-l 2–3 minute să se tempereze. Nu trebuie să fie fierbinte, pentru că va topi prea repede gheața și cocktailul va deveni apos.

Umple un shaker cu multe cuburi de gheață. Toarnă peste ele vodca, lichiorul de cafea, espresso-ul și siropul de zahăr. Dacă îți place un gust mai intens și mai puțin dulce, folosește doar 10 ml sirop.

Agită energic timp de 15–20 de secunde. Acesta este pasul esențial pentru formarea spumei dense și fine de la suprafață. Shakerul trebuie să devină foarte rece și ușor mat la exterior.

Strecoară cocktailul într-un pahar tip martini sau coupe bine răcit. Toarnă lent pentru a păstra stratul de spumă.

Decorează cu trei boabe de cafea. În tradiția cocktailurilor, acestea simbolizează sănătatea, bogăția și fericirea.

Citește și: 3 cocktail-uri inedite cu roșii pe care trebuie să le încerci neapărat

Sfaturi pentru un Espresso Martini reușit

Folosește espresso proaspăt, nu cafea filtru. Crema naturală a espresso-ului ajută la formarea spumei.

Un espresso ușor răcit oferă cea mai bună textură. Dacă este prea fierbinte, gheața se topește imediat și băutura pierde din consistență.

Lichiorul de cafea influențează mult gustul final. Variantele cu note intense de cafea și cacao oferă un rezultat mai elegant și mai puțin dulce.

Paharul rece face diferența. Ține-l 10 minute în congelator înainte de servire.

Dacă vrei o variantă mai dulce și mai cremoasă, poți adăuga 15 ml lichior de cremă sau un strop de sirop de vanilie.

Espresso Martini se servește imediat după preparare, când spuma este stabilă și aroma cafelei este cea mai intensă. Este un cocktail care arată rafinat, dar care, în realitate, se prepară foarte rapid acasă dacă respecți proporțiile și agiți suficient de energic.

Citește și: Top 10 cocktailuri de savurat vara. Rețete de cocktail ușor de facut acasă

Tort de ciocolată fără făină adăugată. Rețeta unui desert simplu, dar cu un rezultat impresionant...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Observatornews.ro Georgiana, una dintre româncele prinse sub ruine în Germania, a fost găsită moartă. Cosmin spera la o minune Georgiana, una dintre româncele prinse sub ruine în Germania, a fost găsită moartă. Cosmin spera la o minune
Antena 3 Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
SpyNews Noi imagini cu Steve Ant și noua iubită! Fostul Ramonei Olaru a dat-o definitiv uitării pe asistenta TV Noi imagini cu Steve Ant și noua iubită! Fostul Ramonei Olaru a dat-o definitiv uitării pe asistenta TV
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Tort de ciocolată fără făină adăugată. Rețeta unui desert simplu, dar cu un rezultat impresionant
Tort de ciocolată fără făină adăugată. Rețeta unui desert simplu, dar cu un rezultat impresionant
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rețeta clasică de lasagna, cu ragu bogat și sos bechamel fin, inspirată din bucătăria italiană
Rețeta clasică de lasagna, cu ragu bogat și sos bechamel fin, inspirată din bucătăria italiană
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult peste normalul lui mai
Un dom de căldură se formează deasupra Europei. Temperaturile cresc la nivel record, vor fi cu 16 grade mai mult... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington
Nicușor Dan se va întâlni cu Donald Trump! Când are loc întâlnirea de la Washington BZI
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în cel al statului 
Lovitură pentru șoferi: Rovinieta se scumpește, iar jumătate din încasări sunt deturnate din bugetul CNAIR în... Jurnalul
Vedete din România, apariții spectaculoase pe covorul roșu la Cannes 2026. Ele au atras toate privirile
Vedete din România, apariții spectaculoase pe covorul roșu la Cannes 2026. Ele au atras toate privirile Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania
Cosmin și Georgiana urmau să facă nunta în vară. Acum, tânăra e căutată sub dărămături în Germania Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x