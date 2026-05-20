Espresso Martini. Rețeta unui cocktail care reușește să pară elegant și modern fără să fie complicat

Espresso Martini a devenit extrem de popular în restaurante și cocktail baruri pentru că oferă două senzații în același pahar: energia cafelei și eleganța unui cocktail servit lent. Este băutura pe care mulți o aleg la finalul unei cine, atunci când vor ceva mai interesant.

Espresso Martini este unul dintre acele cocktailuri care au trecut de la un trend de bar la un clasic modern servit în restaurante elegante, lounge-uri și chiar la cine între prieteni. Combinația dintre cafea intensă, vodcă și lichior de cafea creează un echilibru foarte plăcut între amar, dulce și alcoolic. Iar spuma fină de deasupra îi oferă aspectul acela sofisticat pe care îl vezi în cocktail barurile bune.

Gustul este intens, dar plăcut, cu note de cafea prăjită, cacao și caramel, iar textura ușor cremoasă îl face să pară mult mai sofisticat decât ingredientele sale simple. Este un cocktail catifelat, rece și aromat, cu o spumă fină deasupra și cu acel parfum inconfundabil de espresso proaspăt.

Rețeta originală a devenit celebră în Londra anilor ’80 și, de atunci, a apărut în zeci de variante, însă esența a rămas aceeași: espresso proaspăt, multă gheață și un shake energic pentru a obține textura aceea catifelată.

Secretul unui astfel de cocktail reușit nu stă doar în proporții, ci mai ales în calitatea espresso-ului și în modul în care cocktailul este agitat. O cafea bună oferă profunzime și aromă, iar agitarea energică transformă totul într-o băutură cu spumă densă și aspect de cocktail profesionist.

Espresso Martini - Ingrediente

60 ml vodcă bună, foarte rece

30 ml espresso proaspăt preparat și răcit ușor

30 ml lichior de cafea

10–15 ml sirop simplu de zahăr

cuburi multe de gheață

3 boabe de cafea pentru decor.

Rețeta Espresso-ului Martini - Mod de preparare

Mai întâi prepară espresso-ul și lasă-l 2–3 minute să se tempereze. Nu trebuie să fie fierbinte, pentru că va topi prea repede gheața și cocktailul va deveni apos.

Umple un shaker cu multe cuburi de gheață. Toarnă peste ele vodca, lichiorul de cafea, espresso-ul și siropul de zahăr. Dacă îți place un gust mai intens și mai puțin dulce, folosește doar 10 ml sirop.

Agită energic timp de 15–20 de secunde. Acesta este pasul esențial pentru formarea spumei dense și fine de la suprafață. Shakerul trebuie să devină foarte rece și ușor mat la exterior.

Strecoară cocktailul într-un pahar tip martini sau coupe bine răcit. Toarnă lent pentru a păstra stratul de spumă.

Decorează cu trei boabe de cafea. În tradiția cocktailurilor, acestea simbolizează sănătatea, bogăția și fericirea.

Sfaturi pentru un Espresso Martini reușit

Folosește espresso proaspăt, nu cafea filtru. Crema naturală a espresso-ului ajută la formarea spumei.

Un espresso ușor răcit oferă cea mai bună textură. Dacă este prea fierbinte, gheața se topește imediat și băutura pierde din consistență.

Lichiorul de cafea influențează mult gustul final. Variantele cu note intense de cafea și cacao oferă un rezultat mai elegant și mai puțin dulce.

Paharul rece face diferența. Ține-l 10 minute în congelator înainte de servire.

Dacă vrei o variantă mai dulce și mai cremoasă, poți adăuga 15 ml lichior de cremă sau un strop de sirop de vanilie.

Espresso Martini se servește imediat după preparare, când spuma este stabilă și aroma cafelei este cea mai intensă. Este un cocktail care arată rafinat, dar care, în realitate, se prepară foarte rapid acasă dacă respecți proporțiile și agiți suficient de energic.

