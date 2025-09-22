Cum poți face acasă unt aromat. Ce ingrediente poți adăuga în el pentru a fi mai gustos

Antena Căutare
Untul aromat este o adăugare simplă, dar sofisticată, care poate transforma mâncărurile obișnuite în preparate cu adevărat savuroase și complexe. Îmbogățit cu ierburi, condimente, usturoi sau alte arome, untul aromat este un ingredient versatil, ușor de preparat și de adaptat în funcție de gusturi și de preparatul în care va fi folosit.

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 10:01
În esență, este unt obișnuit la care se adaugă ingrediente aromatizante, rezultând un produs care aduce savoare intensă în orice preparat culinar.

Pentru a crea un unt aromat de calitate, se folosește unt cu un conținut ridicat de grăsime, de preferat nesărat, pentru a controla mai bine aromele finale. În general, untul se lasă la temperatura camerei până devine moale și ușor de lucrat, ceea ce facilitează încorporarea ingredientelor aromatizante.

Cele mai frecvente adaosuri sunt ierburile aromatice proaspete, cum ar fi pătrunjelul, mărarul, busuiocul, rozmarinul sau coriandrul, care se toacă fin înainte de a fi amestecate cu untul. Usturoiul este de asemenea foarte popular, fie în formă crudă, fie ușor călit, pentru un gust mai blând și dulceag. Condimentele, cum ar fi piperul, chili, boiaua afumată sau curry-ul, adaugă note mai profunde și exotice, completând paleta de gusturi a untului.

Untul aromat este versatil nu doar prin arome, ci și prin modalitățile sale de utilizare. Unul dintre cele mai populare moduri de servire este alături de fripturi, fie de vită, fie de pui sau de porc, unde untul aromat, topindu-se ușor pe carnea fierbinte, eliberează treptat aromele și conferă preparatului un gust deosebit. Este de asemenea excelent pe cartofi copți, legume sotate, pește la grătar sau chiar întins pe pâine caldă.

Unt aromat cu usturoi

Acesta este probabil cea mai populară combinație și nu vei da greș cu ea indiferent de carnea pe care vrei să o gătești. Dacă vrei mai multă aromă poți adăuga pătrunjel, cimbru și puțin rozmarin. De asemenea, pentru un gust mai îndrăzneț poți pune chiar și eșalotă, arpagic și sare de mare afumată. Datorită utilizării ierburilor, cel mai bine este să îl păstrezi timp de până la trei zile pentru a-i asigura prospețimea.

Alcool

Să amesteci unt cu băutură alcoolică poate nu îți sună foarte apetisant, însă este o metodă foarte inedită de a adăuga complexitate fripturii tale. Cel mai adesea se folosește vin roșu care nu dă doar gust, ci și o culoare frumoasă. Nu este foarte simplu de preparat. Mai întâi trebuie să faci o reducție de vin, până când acesta se îngroașă. De-abia apoi amestecă-l cu untul înmuiat.

Mai poți amesteca untul cu whisky, pătrunjel, muștar Dijon, sos Worcestershire și sare și piper după gust. Poți adăuga puțină eșalotă, ceapă roșie sau usturoi pentru aromă suplimentară. Această combinație este perfectă pentru carne gătită la grătar. Mai poți aromatiza untul cu vodcă, tequila sau orice fel de băuturi alcoolice.

Brânză albastră

Poți folosi gorgonzola italiană sau roquefort franțuzesc pentru a da o aromă suplimentară untului. Compoziția rezultată poate fi folosită pentru a da mai mult gust cartofilor prăjiți sau legumelor la grătar. Dacă mai adaugi în amestec și un strop de sos Worcestershire vei obține untul perfect pentru friptură, în special filet mignon.

Ciuperci

Untul aromatizat cu ciuperci aduce doza de umami fripturii tale. Poți face o combinație de unt înmuiat cu usturoi negru, pudră de ciuperci porcini, rozmarin proaspăt tocat și sare de mare fulgioasă. Deoarece ciuperca vine sub formă de pudră, vei observa schimbarea de culoare a untului odată ce începi să încorporezi ingredientele.

Dacă vrei ca untul aromatizat cu ciuperci să aibă mai multă textură poți folosi ciuperci proaspete tocate foarte mărunt. Poți include, de asemenea, ierburi, cum ar fi cimbru sau rozmarin.

Unt aromat cu anșoa

Câteva bucăți de anșoa tocate mărunt adăugate în unt îl vor transforma într-o bombă umami atunci când îl adaugi peste friptură. Scurge uleiul din conservă, tăie-l mărunt și amestecă-l în unt împreună cu tarhon, pătrunjel și arpagic. De asemenea, mai poți pune și suc de lămâie sau semințe de fenicul.

Miso

Untul aromatizat cu miso poate avea o aromă foarte sărată sau note de nuci, în funcție de ingredientul principal din miso. Amestecul este perfect pentru a completa carnea de vită. Utilizează miso alb deoarece nu este la fel de puternic ca alte tipuri, astfel încât nu copleșește gustul cărnii. Paseaz-o cu o lingură sau o furculiță pentru a te asigura că se omogenizează foarte bine cu untul înmuiat. Mai poți adăuga și puțin piper proaspăt zdrobit pentru a echilibra aromele.

Unt aromat cu boia afumată

Boiaua de ardei afumată aduce un gust mult mai special untului, dar și o culoare interesantă. Combină boiaua de ardei afumată cu usturoi tocat și un praf de chimen pentru a da untului o aromă specială. Pentru un plus de prospețime mai poți pune arpagic sau pătrunjel. Amestecul se potrivește foarte bine cu carne preparată la grătar. Pune o bucată de unt aromatizat cu boia afumată pe friptură chiar înainte de a o scoate de pe grătar. Se va topi și îți va transforma carnea într-o delicatesă.

Sirop de arţar

Combinația de dulce și sărat este una specială și se potrivește foarte bine chiar și în cazul preparatelor din carne. Toarnă siropul de arțar în untul înmuiat și amestecă până când sunt complet omogenizate. Depinde de tine cât de dulce vrei amestecul. Poți pune chiar și ierburi aromatice cum sunt pătrunjelul, arpagicul sau rozmarinul, dar și usturoi sau ceapă. Untul aromatizat cu sirop de arțar se potrivește foarte bine cu varza de Bruxelles caramelizată sau dovleceii prăjiți.

Bacon

Dacă vrei o friptură cu adevărat decadentă îmbogătește-o cu bucăți de unt aromatizat cu bacon. Începe prin a găti baconul și nu arunca grăsimea rămasă în tigaie. Untul amestecat cu bucăți de bacon mărunțit poate fi folosit pentru a găti orice, de la legume la brânză la grătar. Pentru un plus de culoare și prospețime, mai poți pune și arpagic proaspăt tocat mărunt, mărar sau pătrunjel, dar și usturoi zdrobit.

Unt aromat cu trufe

Oricând vrei să prepari o friptură elegantă și luxoasă alege să o îmbogățești cu unt aromatizat cu trufe. Poți folosi ulei cu trufe, pastă de trufe sau bucăți mărunțite. Amestecul este perfect pentru preparatele din carne de vită, dar și în piure de cartofi sau deasupra sparanghelului gătit la grătar.

Piper negru

Uneori, cele mai bune ingrediente sunt cele simple. Untul aromatizat cu piper ar putea fi exact ceea ce ai nevoie pentru a duce la nivelul următor friptura. Există mai multe tipuri de boabe de piper, așa că poți folosi piper negru, ușor picant sau alte tipuri de boabe de piper, în funcție de ceea ce ai la dispoziție sau pentru a da un plus de culoare. Poți folosi piper măcinat, dar indicat este să alegi varianta ușor zdrobită pentru a-i da cărnii o crustă frumoasă.

Hrean

Dacă îți plac aromele puternice, atunci untul aromatizat cu hrean este ceea ce îți trebuie. Îi va da fripturii o notă picantă, fără să o copleșească. În afară de hrean mai adaugă și câteva picături de oțet și sare.

