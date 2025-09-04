Rețeta de pui cu legume la tigaie. O cină rapidă, servită în 15 minute

Aromat, colorat și gata în doar câteva minute, puiul cu legume trase la tigaie este un preparat care îmbină prospețimea și savoarea într-o farfurie plină de culoare. Texturile contrastante fac din acest fel de mâncare o alegere perfectă pentru cine rapide, dar sățioase.

Puiul cu legume la tigaie se servește cu salată de crudități, cu murături și cu sosuri diverse | Shutterstock

Succesul rețetei stă în echilibrul dintre modul de gătire al puiului și al legumelor, dar și în câteva trucuri simple care pot intensifica aroma. Carnea marinată înainte de gătire cu sos de soia, usturoi și ulei de susan capătă o savoare profundă, iar legumele gătite separat, pe rând, își păstrează gustul autentic și culoarea vie. Adăugarea ghimbirului proaspăt, a fulgilor de chili sau a unui strop de zeamă de lime la final ridică preparatul la un alt nivel, iar susanul prăjit presărat înainte de servire aduce un plus de textură și parfum.

Fie că îl servești simplu sau alături de orez, tăiței ori lipii calde, puiul cu legume trase la tigaie rămâne o rețetă versatilă și gustoasă, ideală pentru mesele de zi cu zi, dar suficient de elegantă pentru a impresiona și la ocazii speciale.

CITEȘTE ȘI: Cartofi fierți și prăjiți la tigaie. Rețeta delicioasă pe care trebuie să o încerci

Rețeta de pui cu legume trase la tigaie

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

500 g piept de pui dezosat și fără piele

150 g morcovi

150 g ardei gras roșu

150 g dovlecel

100 g ciuperci champignon

100 g broccoli

50 g ceapă verde

2 căței de usturoi (aprox. 8 g)

30 ml ulei de floarea-soarelui sau de măsline

30 ml sos de soia

10 g ghimbir proaspăt ras

2 g sare (după gust)

1 g piper proaspăt măcinat

50 ml apă sau supă de pui

Mod de preparare

Pieptul de pui se spală sub jet de apă rece, se șterge bine cu prosoape de hârtie și se taie în fâșii subțiri, de aproximativ 1 cm lățime. Morcovii se curăță și se taie bastonașe subțiri. Ardeiul gras se spală, se curăță de cotor și semințe, apoi se taie fâșii. Dovlecelul se spală și se taie jumătăți de rondea. Ciupercile se curăță și se taie felii subțiri. Buchețelele de broccoli se desfac și se spală bine. Ceapa verde se curăță și se taie rondele, iar usturoiul se curăță și se toacă mărunt.

Într-o tigaie largă sau wok se încălzesc 15 ml de ulei la foc mediu. Bucățile de pui se adaugă în ulei încins și se sotează 5–6 minute, amestecând constant, până când se rumenesc ușor și devin albe în interior. Puiul se scoate pe o farfurie și se păstrează cald. În aceeași tigaie se adaugă restul de ulei, apoi se pun morcovii și se sotează 2 minute, urmați de ardei și broccoli, sotate alte 2 minute. Se adaugă dovlecelul și ciupercile, amestecând continuu pentru încă 2–3 minute, până când legumele sunt ușor pătrunse, dar rămân crocante.

Se adaugă usturoiul tocat și ghimbirul ras, amestecând rapid pentru a nu se arde. Se readaugă bucățile de pui în tigaie, se toarnă sosul de soia și apa (sau supa de pui) și se amestecă totul timp de 2 minute, până când aromele se combină și sosul se leagă ușor. Se potrivește gustul cu sare și piper. Preparatul se servește fierbinte, simplu sau alături de orez basmati, tăiței sau lipii calde.

CITEȘTE ȘI: Spaghete cu legume trase la tigaie și carne de vită

Ce legume se potrivesc

La puiul cu legume trase la tigaie se potrivesc legume care se gătesc rapid și își păstrează textura crocantă și culoarea intensă. Morcovii aduc dulceață și consistență, ardeii grași dau prospețime și aromă, dovleceii și zucchini completează cu un gust delicat, iar broccoli sau conopida oferă fibre și un contrast plăcut.

Ciupercile champignon sau pleurotus adaugă o notă ușor pământoasă, în timp ce fasolea verde, sparanghelul și mazărea aduc prospețime și culoare. Ceapa verde sau prazul dau o aromă dulce, iar baby porumbul oferă un accent exotic și crocant, toate completând perfect frăgezimea puiului.

CITEȘTE ȘI: Somon in sos teriyaki cu noodles și legume la tigaie

Trucuri pentru un gust mai intens

Pentru un gust mai intens la puiul cu legume trase la tigaie, se poate marina carnea timp de 30 de minute în sos de soia, ulei de susan și puțin usturoi pisat, astfel încât fibrele să absoarbă aromele. Legumele se gătesc separat, pe rând, pentru a-și păstra textura și gustul, iar la final se adaugă toate împreună cu puiul, pentru omogenizare.

Uleiul folosit poate fi aromatizat cu ghimbir proaspăt sau fulgi de chili, iar un strop de zeamă de lămâie sau lime adăugat înainte de servire intensifică prospețimea preparatului. Presărarea cu susan prăjit sau verdețuri proaspete, precum coriandru sau pătrunjel, adaugă un strat suplimentar de aromă și un aspect apetisant.