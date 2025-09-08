Antena Căutare
Rețeta autentică de desert cu griș și lapte, ca la bunica acasă

Fin, cremos și aromat, grișul cu lapte este unul dintre acele deserturi care se pregătesc în doar câteva minute, dar reușesc să aducă gustul copilăriei în farfurie.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 10:51
Grișul cu lapte se servește cu fructe proaspete, dulceață sau sosuri diverse | Shutterstock

Secretul unei texturi perfecte a grișului cu lapte stă în timpul de fierbere și în modul de amestecare, astfel încât compoziția să rămână catifelată, fără cocoloașe, iar aroma să fie echilibrată. Este un preparat versatil, care poate fi servit simplu sau îmbogățit cu gem, fructe proaspete ori sosuri dulci.

Momentul optim pentru a opri fierberea grișului depinde de consistența dorită. Pentru o budincă moale și cremoasă, potrivită de servit imediat, grișul se fierbe în laptele clocotit timp de aproximativ cinci minute, amestecând constant. Dacă se dorește o variantă mai fermă, care să poata fi porționată frumos după răcire, timpul de fierbere se poate prelungi la șapte-opt minute, până când lingura lasă urme clare în compoziție.

Indiferent de preferințe, focul trebuie sa fie mediu, iar amestecarea continuă este esențială pentru a preveni lipirea de fundul vasului și pentru a obține o textură uniformă. La final, un cub mic de unt adăugat încă de cald va rotunji gustul, iar toppingul ales, fie gem acrișor, fie fructe proaspete, va completa desertul cu un plus de prospețime și culoare.

Cea mai bună rețetă de desert cu griș și lapte

Ingrediente

  • 1 l lapte integral
  • 100 g griș fin
  • 120 g zahăr
  • 40 g unt
  • 10 g zahăr vanilat
  • 2 g sare
  • 200 g gem de caise, vișine sau fructe de pădure (pentru topping)

Mod de preparare

Laptele se toarnă într-o cratiță, se adaugă zahărul, zahărul vanilat și sarea, apoi se pune la foc mediu. Când laptele începe să fiarbă, grisul se presară în ploaie, amestecând continuu cu un tel pentru a evita formarea cocoloașelor. Se fierbe 5–6 minute, până când budinca capătă o consistență groasă și cremoasă. Cratița se ia de pe foc, se adaugă untul și se amestecă până se topește complet.

Budinca se toarnă imediat în boluri sau pahare, se nivelează și se lasă câteva minute să se răcorească. Gemul ales se poate încălzi ușor pentru a deveni mai fluid, apoi se toarnă peste budinca de gris, formând un strat uniform. Preparatul se poate servi cald sau rece, simplu sau cu fructe proaspete.

Variante de gem sau fructe pe care le poți folosi

La budinca de griș cu lapte se pot folosi multe variante de gem sau fructe, în funcție de gust și de sezon. Cele mai apreciate opțiuni sunt gemul de caise, vișine sau prune, care aduc o notă acrișoară și echilibrează dulceața budincii. Gemul de zmeură, căpșuni sau fructe de pădure oferă un parfum intens și o culoare vibrantă, în timp ce gemul de cireșe amare aduce o aromă mai sofisticată.

Dacă preferi fructele proaspete, căpșunile, zmeura, afinele, piersicile, caisele, mango sau fructul pasiunii se potrivesc perfect, mai ales dacă sunt așezate peste budincă împreună cu un sirop ușor. În sezonul rece, poți folosi fructe din compot – ananas, pere sau cireșe – sau fructe congelate pe care le decongelezi și le încălzești ușor cu puțin zahăr. Chiar și o simplă combinație de banane feliate și scorțișoară poate transforma budinca într-un desert reconfortant.

Truc: Cât timp se fierbe grișul

Grișul se fierbe în medie 5–6 minute din momentul în care este presărat în laptele clocotit, amestecând continuu pentru a evita cocoloașele. Dacă vrei o textură mai fină și mai cremoasă, îl poți opri după 4 minute, lăsându-l să se mai îngroașe singur pe măsură ce se răcește.

Pentru o budincă mai fermă, potrivită pentru porționare frumoasă, se fierbe 7–8 minute, până când lingura lasă urme clare în compoziție. Indiferent de variantă, focul trebuie să fie mediu, iar amestecarea constantă este cheia unei texturi perfecte.

