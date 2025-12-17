Ardeiul gras, unul dintre cele mai nutritive legume din familia Solanaceelor. Cât de periculoasă este această familie de plante

Iată ce fel de caracteristici au plantele Solanacee.

Ardeiul gras, unul dintre cele mai nutritive legume din familia Solanaceelor | Shutterstock

Ardeiul gras este o plantă Solanacee. Această familie este formată din mai multe legume și fructe, unele dintre ele extrem de periculoase pentru sănătatea oamenilor.

Citește și: Rețeta italiană de Salsa Rossa cu ardei gras pentru mâncăruri delicioase cu carne

Ce caracteristici au plantele Solanacee

Plantele din familia Solanaceelor conțin alcaloizi periculoși, precum solanina. Există și fructe, precum afinele, care nu fac parte din familia Solanaceelor, dar tot conțin solanină. Cu toate acestea, multe dintre aceste fructe și legume sunt sigure pentru consum.

Articolul continuă după reclamă

Deși ingerarea acestor plante poate fi fatală, fructele și legumele din aceeași clasă de plante — multe dintre ele pe care le găsești la magazinul local — sunt de fapt sigure pentru consum, conform unei surse.

Acest lucru se datorează faptului că sunt gătite termic. Cantitatea acestui compus toxic scade la niveluri nontoxice odată ce fructele și legumele se coc. Totuși, frunzele și boabele plantelor Solanacee nocive sunt toxice și nu trebuie consumate.

Află exact care dintre plantele Solanacee sunt cele mai nutritive:

Citește și: Rețeta de Obe Ata, sosul nigerian de ardei roșu care te face să mai vrei încă o porție. Ce ingredient secret dă cel mai bun gust

Ardeii grași

Dacă ai nevoie de un plus de vitamina C, ardeii grași sunt o alegere excelentă. Un ardei verde conține mai multă vitamina C decât o portocală.

Ardeii grași sunt una dintre gustările cele mai versatile din familia Solanaceelor. Îi poți tăia felii și scufunda în hummus, să îi adaugi într-un stir fry sau să încerci să faci această salată de ardei grași cu farro.

Ardeii grași se numără printre cele mai bune opțiuni atunci când îți dorești să prepari o mâncare gustoasă, dar și sănătoasă în același timp. Fie că prepari ceva simplu sau ceva foarte complicat, aceștia reușesc să dea un gust inedit mâncării fără să fie nevoie de prea mult efort.

Pentru a descoperi mai multe detalii despre ardeiul gras, poți răspunde la o întrebare simplă și ai șansa de a câștiga un premiu la concursul din fructesilegume.a1.ro.

Citește și: Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret

Alte legume și fructe din familia Solanaceelor

Roșiile

Roșiile sunt un aliment de bază în multe diete din numeroase motive. Pe lângă faptul că sunt ușor de cultivat, ele sunt și pline de nutrienți. Acest fruct este bogat în vitaminele A și C și este, de asemenea, o sursă bună de potasiu, vitamina B-6, mangan și fibre alimentare.

Cercetările sugerează că roșiile conțin carotenoide, antioxidanți puternici care pot proteja organismul împotriva anumitor afecțiuni. Licopenul, un carotenoid găsit în cantități mari în roșii, se crede că oferă protecție împotriva cancerului, inflamațiilor, diabetului și deteriorării oxidative.

Cartofii

Cartofii sunt unul dintre alimentele cultivate în cantități mari folosite în lumea occidentală. De asemenea, fac parte din familia perenă a Solanaceelor, care poate fi ușor toxică în anumite condiții.

„Ochiurile” sau germenii cartofilor, precum și orice coajă sau pulpă verde, sunt susceptibile să conțină o toxină numită solanină. Însă solanina poate fi găsită și în părți ale cartofului care nu sunt verzi.

Citește și: Rețetă de murături picante cu ardei iute și un ingredient secret

Solanina poate fi găsită în cartofii care sunt:

- culeși prea devreme

- expuși la lumină

- depozitați într-un loc prea rece, cum ar fi frigiderul.

Când este consumată, solanina poate provoca:

- vărsături

- diaree

- dureri abdominale.

Solanina poate fi găsită și în alte alimente, cum ar fi roșiile și vinetele. Consumul unei cantități foarte mari din această toxină poate provoca simptome mai severe și, în cazuri foarte rare, chiar deces. Totuși, nu există dovezi care să sugereze că ingerarea unor cantități mai mici ar duce la probleme de sănătate pe termen lung.

Din fericire, decojirea și gătirea cartofilor tind să reducă cantitatea de toxină din aliment.

Citește și: Rețetă pentru începători de saramură de pește la grătar, cu roșii și ardei copți

Cartofii sunt surse excelente de vitamina C, care ajută la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, sunt o sursă bogată de potasiu, vitamina B-6 și fibre, făcându-i un aliment de bază mai nutritiv decât ai putea crede. În plus, ei conțin carotenoizi, flavonoide și acid cafeic, toate forme de fitonutrienți cunoscuți pentru beneficiile lor asupra sănătății.

Multe dintre aceste substanțe nutritive sunt concentrate în coaja cartofului. Așadar, dacă arunci cojile, s-ar putea să nu beneficiezi de toate avantajele lor.

Dincolo de faptul că sunt nutritivi, ușor de preparat și accesibili, cartofii pot avea și alte beneficii surprinzătoare. Ei sunt, de asemenea, o sursă de amidon rezistent, o substanță care ajută corpul să controleze nivelul zahărului din sânge.

Ține cont că aceste legume conțin mai mult sodiu sau grăsimi saturate atunci când sunt gătite cu sare și uleiuri, cum ar fi la cartofii prăjiți. O porție (170 de grame) de cartofi prăjiți în stilul bucătarilor la restaurante conține 23,8 grame totale de grăsimi — inclusiv 4,2 grame de grăsimi saturate — și 26% din valoarea zilnică recomandată de sodiu.

Citește și: Ardei copți la borcan. Rețeta delicioasă pentru iarnă

Ardeii iuți

Ardeii iuți pot fi plante din familia Solanaceelor, dar, la fel ca soarele, pot aduce căldură. Și dacă limba ta poate suporta arsură, acești diavoli iuți conțin nutrienți valoroși.

Ardeii iuți comuni — precum jalapeños, ardei serrano și ardei chili roșii sau verzi — sunt surse bune de vitamina C și vitamina A.

Capsaicina, ceea ce le dă ardeilor iuți iuțeala, s-a dovedit că reduce inflamația, ceea ce poate ajuta persoanele cu tulburări articulare să meargă cu mai puțină durere.

Dacă vrei ceva dulce alături de iuțeală, încearcă să faci prepari cireșe înmuiate în ciocolată cu chili.

Vinetele

Vinetele sunt o sursă bună de mangan, un mineral care ajută enzimele din corp să ducă la îndeplinire funcții importante. În plus, potrivit cercetătorilor, coaja vinetelor conține un antioxidant natural numit antocianină, care poate ajuta la protejarea pielii împotriva stresului oxidativ cauzat de radiațiile ultraviolete ale soarelui.

Datorită texturii lor cărnoase atunci când sunt gătite, ele sunt populare în rândul vegetarienilor — gândește-te la vinete parmigiana —, precum și în rândul veganilor.

Amestecă mâncarea de bame și vinete cu curry pentru a încerca ceva cu o notă mediteraneană.

Citește și: Cum se conservă ardeii copți pentru iarnă? Rețetă simplă la borcan

Gogonelele

Gogonelele sunt din familia Solanaceelor care crește într-un înveliș și este similară cu roșia. Răspândită în America Centrală și de Sud, este un ingredient de bază în sosurile verzi mexicane și poate fi fiartă, prăjită sau gătită aburit.

Deși nu este la fel de bogată nutrițional precum roșia obișnuită, conține cantități mici de antioxidanți și te poate ajuta să adaugi câteva fibre în plus în dietă fără a consuma multe calorii suplimentare. De asemenea, este o sursă de minerale, precum fier, fosfor și cupru.

Fructele Goji

Fructele goji proaspete se găsesc în China. Dar sunt accesibile și în magazinele specializate în alimente, sub formă uscată, uneori etichetate ca fructe de lup.

Fructele goji uscate conțin proteine și numeroși aminoacizi, cum ar fi tiramina. Cercetările sugerează că acestea pot sprijini sistemul imunitar și producția de celule sanguine din organism. Mai mult, ele pot proteja împotriva radiațiilor, îmbătrânirii, cancerului și oxidării.

Dacă le încerci pentru prima dată, trebuie să știi că este posibil să fii alergic la ele. Va trebui să încetezi să le consumi dacă dezvolți o erupție sau te simți rău.

Citește și: Tocaniță de legume de sezon. Rețeta de vară cu ardei, dovlecei și roșii

Afinele

Afinele nu fac parte, din punct de vedere tehnic, din familia Solanaceelor. Dar, la fel ca plantele din această familie, ele conțin unele solanine.

Afinele au fost numite „superaliment” deoarece conțin compuși antioxidanți.

Potrivit cercetătorilor, dovezile din studiile recente arată că afinele conțin flavonoide, în special una numită antocianină, care este direct asociată cu beneficiile cognitive.

Având aceste lucruri în vedere, se crede că afinele reduc riscurile pentru boli inflamatorii precum sindromul metabolic, diabetul de tip 2, Alzheimer și bolile cardiovasculare.

O cană de afine este o sursă bună de vitamina C, furnizând totodată și o parte din fibrele dietetice.

Toate aceste legume și fructe consumate în combinații sănătoase sunt extrem de benefice pentru sănătate.