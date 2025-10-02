Ce beneficii are ayranul, cea mai cunoscută băutură turcească

Ayranul, băutura tradițională a Turciei, conține un amestec răcoritor de iaurt, sare și apă care hidratează intens în zilele caniculare și sprijină digestia după mesele copioase sau condimentate. Află ce beneficii are ayranul, dar și ce contraindicații să ai în vedere.

Ayranul este o sursă bună de proteine și de minerale, în principal calciu, sodiu și potasiu | Shutterstock

De la străzile aglomerate ale Istanbulului și până la satele liniștite din Anatolia, ayranul este nelipsit de pe mese. Această băutură veche de cel puțin un mileniu își are originea în Turcia, dar o întâlnim sub diverse nume și rețete și în alte țări din Europa de Sud-Est, Asia Mică și Orientul Mijlociu.

Nomazii turcici preparau produse lactate fermentate precum ayranul pentru a rezista călătoriilor lungi. În timpul migrației lor, turcii au răspândit rețeta în regiunile prin care au trecut.

Ce conține ayranul

Băutura tradițională turcească are o compoziție foarte simplă și naturală: iaurt, apă și sare. Apa diluează iaurtul, iar sarea se folosește în cantitate mică, doar cât să evidențieze gustul ușor acrișor al iaurtului și să ofere un plus de aromă.

În funcție de rețetă, ayranul poate conține și mentă sau alte plante aromatice. Pentru o textură mai efervescentă, se poate folosi apă minerală carbogazoasă la preparare.

Cantitatea de grăsimi din această băutură diferă în funcție de iaurtul ales - integral sau degresat. Ayranul tradițional preparat din iaurt integral, apă și puțină sare are următoarele valori nutriționale pentru 100 ml:

Calorii 34

Proteine 2 g

Grăsimi 2 g, din care grăsimi saturate 1,2 g

Carbohidrați 2,3 g

Sodiu 0,75 g

Calciu 120 mg

Conținutul de sare al ayranului poate fi mai mic sau mai mare, în funcție de rețeta casnică sau de producția comercială.

Deși, în mod tradițional, ayranul se prepară direct din iaurt, producția industrială a băuturii include un proces de fermentație a laptelui. „Ayranul industrial este produs în două moduri diferite: fie prin diluarea iaurtului până la conținutul proteic dorit, fie prin fermentarea laptelui după ce acesta a fost diluat la nivelul de proteine țintă”, a declarat pentru CNN profesorul Barbaros Özer, de la Facultatea de Agricultură a Universității din Ankara, Departamentul de Tehnologie Lactatelor.

Beneficiile ayranului

Băutura tradițională turcească preparată din iaurt este recomandată nu doar pentru gustul său plăcut, ci și pentru efectele benefice asupra organismului. Consumat cu moderație, ayranul furnizează mai mulți nutrienți esențiali care pot completa mesele zilnice.

Iată de ce este considerat un aliat al sănătății:

Hidratează intens

Pentru că ajută la reechilibrarea fluidelor și electroliților pierduți, această băutură este o alegere foarte bună în zilele călduroase sau după efort fizic.

„Consumul de ayran este un mijloc important de restabilire a echilibrului mineral pierdut prin transpirație vara, datorită conținutului său natural de minerale și prezenței sării adăugate”, potrivit profesorului Özer. Băutura conține minerale valoroase precum potasiu și magneziu, alături de vitaminele B.

Susține digestia

Un alt beneficiu surprinzător este efectul băuturii asupra sănătății digestive și intestinale. „Ayranul joacă un rol crucial în menținerea echilibrului sănătății gastrointestinale și al microbiomului intestinal”, adaugă profesorul Barbaros Özer. Culturile lactice active din iaurt contribuie la menținerea echilibrului bacteriilor intestinale.

Consumat după mesele copioase, grase sau foarte condimentate, ayranul poate să ușureze digestia și să prevină disconfortul digestiv.

Susține sănătatea oaselor

Ayranul este o sursă valoroasă de calciu biodisponibil, esențial pentru menținerea densității osoase și prevenirea osteoporozei. În plus, această băutură conține vitamina D, care joacă un rol crucial în absorbția calciului în organism și în fortificarea sistemului osos.

Pe lângă acestea, proteinele din iaurt contribuie la formarea matricei osoase, oferind colagenul necesar pentru flexibilitate și rezistență.

Este un remediu pentru mahmureală

Consumul de ayran este una dintre metodele pe care turcii le folosesc pentru a combate mahmureala. După consumul excesiv de alcool, un pahar de ayran rehidratează rapid organismul și atenuează stările de slăbiciune și oboseală tipice mahmurelii.

În plus, culturile lactice din iaurt pot reduce disconfortul gastric și greața care apar adesea după consumul de alcool.

Contraindicații și posibile efecte adverse

Ayranul poate avea efecte benefice asupra sănătății, însă nu este lipsit de riscuri pentru anumite persoane. Consumul de ayran foarte sărat ar putea fi problematic în cazul celor cu hipertensiune arterială, afecțiuni renale sau care trebuie să limiteze aportul de sare. Poți prepara ayran și acasă, astfel încât să poți controla cantitatea de sare adăugată.

Variantele comerciale ale acestei băuturi pot avea un aport caloric și de grăsimi saturate considerabil. Pentru persoanele atente la greutate sau la sănătatea inimii, sunt recomandate sortimentele de ayran cu un conținut redus de grăsimi, obținute cu iaurt degresat.

De asemenea, cele care au alergie la proteinele din lapte sau intoleranță severă la lactoză pot avea probleme digestive sau reacții adverse.

