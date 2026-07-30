Ardei cu carne tocată și orez la tigaie, sub crustă de brânză

Rețeta de ardei cu carne tocată și orez la tigaie este varianta perfectă atunci când îți dorești gustul clasic al ardeilor umpluți, dar nu ai timp pentru umplere. Toate ingredientele sunt gătite împreună într-o singură tigaie, iar la final sunt acoperite cu un strat generos de brânză topită.

Dacă îți plac ardeii umpluți tradiționali, această rețetă îți va oferi aceeași savoare, dar într-un timp mult mai scurt | Shutterstock

Este o alegere excelentă pentru mesele din timpul săptămânii, deoarece se prepară rapid și folosește ingrediente accesibile. Ardeii grași își păstrează textura ușor crocantă, carnea devine fragedă și suculentă, iar sosul de roșii leagă perfect toate aromele. Orezul completează preparatul și îl transformă într-o masă completă, fără să mai fie nevoie de o garnitură separată. Dacă îți plac ardeii umpluți tradiționali, această rețetă îți va oferi aceeași savoare, dar într-un timp mult mai scurt.

Un alt avantaj este faptul că poți adapta ușor ingredientele. Poți folosi doar carne de vită sau un amestec de vită și porc, poți adăuga ardei roșii, galbeni și verzi pentru un aspect mai colorat sau poți înlocui orezul alb cu orez brun. Pentru un plus de aromă, presară deasupra un amestec de cheddar și mozzarella, care se va topi frumos și va forma o crustă apetisantă.

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Preparatul se păstrează foarte bine la frigider și este chiar mai gustos a doua zi, după ce aromele au avut timp să se combine. Se reîncălzește ușor într-o tigaie sau la cuptor și poate fi pregătit din timp pentru mesele din cursul săptămânii. Dacă ai nevoie de o cină rapidă, hrănitoare și pe placul întregii familii, această rețetă merită încercată.

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Ardei cu carne tocată și orez la tigaie - Ingrediente (6 porții)

500 g carne tocată de vită

300 g carne tocată de porc

2 ardei grași mari (roșii, galbeni sau verzi), tăiați cuburi

1 ceapă mare, tocată mărunt

3 căței de usturoi, tocați fin

2 linguri pastă de tomate

400 g roșii cuburi din conservă

350 ml sos de roșii sau sos marinara

150 ml supă de pui sau de legume

200 g orez fiert

1 linguriță oregano uscat

1 linguriță busuioc uscat

½ linguriță boia dulce

½ linguriță pudră de ceapă

1 linguriță zahăr brun

1 lingură sos Worcestershire

1 linguriță muștar Dijon

150 g cheddar ras

100 g mozzarella rasă

2 linguri ulei

Sare, după gust

Piper proaspăt măcinat, după gust

2 linguri pătrunjel verde tocat.

Ardei cu carne tocată și orez la tigaie - Mod de preparare

Încinge uleiul într-o tigaie mare, cu pereți înalți sau într-o cratiță care poate merge și la cuptor. Adaugă ceapa și gătește-o 3-4 minute, până devine translucidă.

Pune carnea tocată și mărunțește-o cu o spatulă. Gătește-o până se rumenește uniform și lichidul lăsat se evaporă aproape complet. Dacă este nevoie, îndepărtează excesul de grăsime.

Adaugă ardeii tăiați cuburi și gătește-i aproximativ 4 minute, astfel încât să se înmoaie ușor, dar să rămână plăcut crocanți.

Încorporează usturoiul, pasta de tomate, oregano, busuiocul, boiaua și pudra de ceapă. Amestecă permanent timp de un minut pentru a intensifica aromele condimentelor.

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Toarnă roșiile cuburi, sosul de roșii și supa. Adaugă zahărul brun, sosul Worcestershire și muștarul Dijon. Amestecă bine și lasă preparatul să fiarbă la foc mic aproximativ 8-10 minute, până când sosul începe să se îngroașe.

Încorporează orezul fiert și amestecă până când toate ingredientele sunt distribuite uniform. Gustă și potrivește de sare și piper.

Presară cheddarul și mozzarella peste întreaga suprafață.

Introdu delicioșii ardei cu carne tocată și orez la tigaie în cuptorul preîncălzit la 190°C și coace-i aproximativ 12-15 minute, până când brânza este complet topită și ușor rumenită. Dacă tigaia nu poate fi introdusă în cuptor, transferă compoziția într-un vas termorezistent înainte de a adăuga brânza.

Scoate preparatul din cuptor și lasă-l să se odihnească 5 minute. Presară pătrunjel verde tocat și servește-l fierbinte, alături de o salată de sezon sau de murături.

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Sfaturi pentru o rețetă reușită

Folosește ardei de culori diferite pentru un preparat mai aspectuos.

Fierbe orezul în supă, nu în apă, pentru un gust mai bogat.

Rade brânza chiar înainte de utilizare, deoarece se topește mai frumos decât cea gata ambalată.

Pentru un preparat mai ușor, înlocuiește carnea de porc cu carne tocată de curcan.

Acești ardei cu carne tocată și orez la tigaie pot fi păstrați la frigider până la 3 zile și se pot congela pentru aproximativ 2 luni.