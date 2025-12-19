Antena Căutare
Home Lifestyle Food Rețeta bunicilor pentru toba de casă. Cum să facem un preparat perfect, fără miros

Rețeta bunicilor pentru toba de casă. Cum să facem un preparat perfect, fără miros

Toba nu lipsește de pe mesele românilor în ziua de Crăciun. Este un preparat pe care mulți aleg să-l facă în casă pentru a păstra gustul autentic, însă puțini știu ce să pună în ea pentru a scăpa de mirosul puternic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 17:15 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 18:09
Toba nu lipsește de pe mesele românilor în ziua de Crăciun | Shutterstock

Pregătirile pentru Crăciun sunt în toi. Românii și-au împodobit bradul, au decorat casele și au făcut deja chiar și cumpărăturile necesare. Aceștia țin foarte mult la tradiție, motiv pentru care de pe masa de sărbătoare nu trebuie să lipsească obișnuitele preparate.

Chiar înainte cu câteva zile de marea sărbătoare, gospodinele pregătesc cozonacii, sarmalele, cârnații, piftia, toba, caltaboșul, lebărul, salata de boeuf și friptura. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că românilor le place să aibă mese bogate, mai ales de Crăciun.

Încă din bătrâni, preparatele tradiționale se făceau în casă. Acest obicei al românilor s-a schimbat în ultimii ani, cumpărându-le direct din magazine, însă există persoane din anumite zone ale țării care respectă cu strictețe această datină.

Citește și: Rețetă tradițională jumări de porc explicată pas cu pas - secretul unor jumări crocante și delicioase

Articolul continuă după reclamă

Toba este un fel de mâncare pe care gospodinele îl pregătesc cu mare atenție în această perioadă din an. Aceasta ar putea fi chiar vedeta mesei de Crăciun dacă este realizată într-un mod corect, impresionând și cel mai capricios invitat.

Rețeta bunicilor pentru toba de casă: Ingrediente și mod de preparare

În rândurile de mai jos se găsește rețeta bunicilor pentru cea mai bună tobă de casă. Iată cum se face un preparat delicios și fără miros.

Puțini sunt cei care știu că secretul unei tobe reușite nu stă în ingrediente, ci în răbdarea și grija celor care o pregătesc. Pentru un astfel de preparat este nevoie de părți mai puțin folosite ale porcului, precum picioare, urechi, cap, rinichi, inimă, limbă, ficat, splină, șorici și slănină, completate cu carne macră, potrivit click.ro.

Cum se face o tobă perfectă de casă

Cel mai important truc al bunicilor constă în curățarea atentă a ingredientelor. Picioare, urechi, cap, rinichi, inimă, limba, ficatul, splina și carnea macră se introduc în stomacul sau intestinul gros al porcului, după ce sunt curățate. Acestea se fierb la foc mic pentru a păstra aroma și textura.

Pentru a scăpa de mirosul neplăcut este important să spălăm foarte bine stomacul sau intestinul gros înainte de a-l umple. Este indicat să treacă prin apă rece, dar și caldă. De asemenea, trebuie lăsat peste noapte în apă rece cu oțet și felii de lămâie, conform sursei citate mai sus.

Mai mult, carnea se spală bine în mai multe ape, se freacă cu sare grunjoasă și se lasă la rece peste noapte. Un detaliu pe care gospodinele trebuie să-l știe este faptul că fierberea se face în două etape. Prima dată se fierb părți ale corpului cu os, iar mai apoi organele într-o altă apă. Spuma care se formează la suprafața vasului trebuie înlăturată constant.

Citește și: Rețetă tradițională de tobă de casă. Ingredientul care nu trebuie să lipsească din acest preparat

De asemenea, în apă se adaugă foi de dafin, boabe de piper și legume aromate: pătrunjel, ceapă, morcovi și țelină.

După fierbere, carnea și organele răcite se taie cubulețe și se condimentează cu piper, sare, usturoi și boia. Ingredientele sunt adăugate în stomac sau intestinul gros și se lasă la fiert timp de o oră, la foc mic, fiind înțepată ușor pentru a nu se crăpa.

Preparatul trebuie lăsat la rece până a doua zi când este gata. Poftă bună!

(P) Cum să păstrezi echilibrul între gust și sănătate la mesele de Crăciun...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Observatornews.ro Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Antena 3 S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
SpyNews Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Condimente care transformă mesele sărace în calorii în preparate delicioase
(P) Condimente care transformă mesele sărace în calorii în preparate delicioase
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile mașinii
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile... Catine.ro
Rețetă tradițională jumări de porc explicată pas cu pas - secretul unor jumări crocante și delicioase
Rețetă tradițională jumări de porc explicată pas cu pas - secretul unor jumări crocante și delicioase
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei sale soții
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă Jurnalul
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x