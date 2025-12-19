Rețeta bunicilor pentru toba de casă. Cum să facem un preparat perfect, fără miros

Toba nu lipsește de pe mesele românilor în ziua de Crăciun. Este un preparat pe care mulți aleg să-l facă în casă pentru a păstra gustul autentic, însă puțini știu ce să pună în ea pentru a scăpa de mirosul puternic.

Pregătirile pentru Crăciun sunt în toi. Românii și-au împodobit bradul, au decorat casele și au făcut deja chiar și cumpărăturile necesare. Aceștia țin foarte mult la tradiție, motiv pentru care de pe masa de sărbătoare nu trebuie să lipsească obișnuitele preparate.

Chiar înainte cu câteva zile de marea sărbătoare, gospodinele pregătesc cozonacii, sarmalele, cârnații, piftia, toba, caltaboșul, lebărul, salata de boeuf și friptura. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că românilor le place să aibă mese bogate, mai ales de Crăciun.

Încă din bătrâni, preparatele tradiționale se făceau în casă. Acest obicei al românilor s-a schimbat în ultimii ani, cumpărându-le direct din magazine, însă există persoane din anumite zone ale țării care respectă cu strictețe această datină.

Toba este un fel de mâncare pe care gospodinele îl pregătesc cu mare atenție în această perioadă din an. Aceasta ar putea fi chiar vedeta mesei de Crăciun dacă este realizată într-un mod corect, impresionând și cel mai capricios invitat.

Rețeta bunicilor pentru toba de casă: Ingrediente și mod de preparare

În rândurile de mai jos se găsește rețeta bunicilor pentru cea mai bună tobă de casă. Iată cum se face un preparat delicios și fără miros.

Puțini sunt cei care știu că secretul unei tobe reușite nu stă în ingrediente, ci în răbdarea și grija celor care o pregătesc. Pentru un astfel de preparat este nevoie de părți mai puțin folosite ale porcului, precum picioare, urechi, cap, rinichi, inimă, limbă, ficat, splină, șorici și slănină, completate cu carne macră, potrivit click.ro.

Cum se face o tobă perfectă de casă

Cel mai important truc al bunicilor constă în curățarea atentă a ingredientelor. Picioare, urechi, cap, rinichi, inimă, limba, ficatul, splina și carnea macră se introduc în stomacul sau intestinul gros al porcului, după ce sunt curățate. Acestea se fierb la foc mic pentru a păstra aroma și textura.

Pentru a scăpa de mirosul neplăcut este important să spălăm foarte bine stomacul sau intestinul gros înainte de a-l umple. Este indicat să treacă prin apă rece, dar și caldă. De asemenea, trebuie lăsat peste noapte în apă rece cu oțet și felii de lămâie, conform sursei citate mai sus.

Mai mult, carnea se spală bine în mai multe ape, se freacă cu sare grunjoasă și se lasă la rece peste noapte. Un detaliu pe care gospodinele trebuie să-l știe este faptul că fierberea se face în două etape. Prima dată se fierb părți ale corpului cu os, iar mai apoi organele într-o altă apă. Spuma care se formează la suprafața vasului trebuie înlăturată constant.

De asemenea, în apă se adaugă foi de dafin, boabe de piper și legume aromate: pătrunjel, ceapă, morcovi și țelină.

După fierbere, carnea și organele răcite se taie cubulețe și se condimentează cu piper, sare, usturoi și boia. Ingredientele sunt adăugate în stomac sau intestinul gros și se lasă la fiert timp de o oră, la foc mic, fiind înțepată ușor pentru a nu se crăpa.

Preparatul trebuie lăsat la rece până a doua zi când este gata. Poftă bună!