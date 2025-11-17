Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și toba cu o lună înainte de Crăciun. Românii scot mai mulți bani din buzunar

Românii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar anul acesta dacă vor să pună produse tradiționale pe masa de Crăciun. Șoriciul, jumările, slănina și toba au ajuns să fie doar un moft cu o lună înainte de sărbători.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că românii au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cu o lună înaintea sărbătorilor de iarnă, unii și-au achiziționat decorațiuni noi pentru casă și brad, în timp ce alții s-au apucat deja să le împodobească.

Deși este abia jumătatea lunii noiembrie, românii se gândesc la ceea ce urmează să pună pe masă în ziua de Crăciun sau în seara de Anul Nou. Un lucru este cert, aceștia vor strânge cureaua pentru a se bucura de gustul produselor tradiționale.

Anul acesta, entuziasmul este însoțit și de o realitate mai puțin plăcută. Șoriciul, toba, slănina sau jumările au ajuns să fie doar un moft. Scumpirile se simt în toate piețele și magazinele, iar românii au devenit mult mai atenți atunci când iau un produs de pe raft.

Cu toate acestea, românii nu vor să renunțe la obiceiurile care le amintesc de copilărie și de mesele bogate în familie. Așadar, unii se gândesc să facă unele produse tradiționale chiar în casă, precum toba sau jumările.

Cât au ajuns să coste șoriciul, toba, slănina și jumările cu o lună înainte de Crăciun

Mâncarea tradițională care era nelipsită de pe mesele românilor în ani trecuți a devenit o raritate. Produsele precum șoriciul, toba, slănina și jumările s-au scumpit semnificativ cu o lună înainte de Crăciun.

„Începând cu șunculițe, afumată, fiartă, cu boia, avem și fiartă cu usturoi, trei-patru feluri de șunculiță, jumările, nelipsite de pe masa de Crăciun, lebar, caltaboș, ciolan, cârnați afumați, legume ca să dea culoare platoului, cârnăciori de mangalița, de porc”, a spus proprietarul unei băcănii, potrivit cancan.ro.

Cei care își doresc să își încânte papilele gustative cu jumări și șorici trebuie să scoată din buzunar între 70 de lei și 180 de lei pe kilogram. De asemenea, producătorii au dezvăluit că prețurile au crescut cu 10% fața de anul trecut la astfel de produse.

Toba și lebărul costă aproximativ 90 de lei pe kilogram, în timp ce slănina se vinde cu 70 de lei pe kilogram.

Scumpirile îi fac pe români să facă economii mari chiar înainte de sărbători pentru a avea ce pune pe masa festivă.

„Cam la jumăte renunțăm. Nu am luat jumări de trei ani de zile la prețul care e, mi-a trecut. Îmi face și rău numai când mă uit la prețuri”, a dezvăluit un cumpărător, conform sursei citate mai sus.

„Scumpe, mult mai scumpe sunt, dar asta e. […] La ce renunțăm, la specialități, ne limităm, doar așa, puțin”, a mai adăugat un român.

Chiar dacă produsele tradiționale s-au scumpit cu o lună înainte de sărbători, românii găsesc mereu soluții, fie preparând totul acasă, fie cumpărând mai puțin. În ciuda prețurilor ridicate, aceștia fac tot posibilul pentru a se bucura de magia sărbătorilor de iarnă, chiar dacă masa nu mai este atât de plină ca înainte.