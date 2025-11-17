Antena Căutare
Home News Social Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și toba cu o lună înainte de Crăciun. Românii scot mai mulți bani din buzunar

Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările și toba cu o lună înainte de Crăciun. Românii scot mai mulți bani din buzunar

Românii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar anul acesta dacă vor să pună produse tradiționale pe masa de Crăciun. Șoriciul, jumările, slănina și toba au ajuns să fie doar un moft cu o lună înainte de sărbători.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 16:21 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 17:54
Galerie
Românii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar anul acesta dacă vor să pună produse tradiționale pe masa de Crăciun | Shutterstock

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că românii au început deja pregătirile pentru Crăciun. Cu o lună înaintea sărbătorilor de iarnă, unii și-au achiziționat decorațiuni noi pentru casă și brad, în timp ce alții s-au apucat deja să le împodobească.

Deși este abia jumătatea lunii noiembrie, românii se gândesc la ceea ce urmează să pună pe masă în ziua de Crăciun sau în seara de Anul Nou. Un lucru este cert, aceștia vor strânge cureaua pentru a se bucura de gustul produselor tradiționale.

Anul acesta, entuziasmul este însoțit și de o realitate mai puțin plăcută. Șoriciul, toba, slănina sau jumările au ajuns să fie doar un moft. Scumpirile se simt în toate piețele și magazinele, iar românii au devenit mult mai atenți atunci când iau un produs de pe raft.

Citește și: Târguri de Crăciun în București. Unde se deschid și unde va putea fi văzut cel mai mare brad ecologic din România

Articolul continuă după reclamă

Cu toate acestea, românii nu vor să renunțe la obiceiurile care le amintesc de copilărie și de mesele bogate în familie. Așadar, unii se gândesc să facă unele produse tradiționale chiar în casă, precum toba sau jumările.

Cât au ajuns să coste șoriciul, toba, slănina și jumările cu o lună înainte de Crăciun

Mâncarea tradițională care era nelipsită de pe mesele românilor în ani trecuți a devenit o raritate. Produsele precum șoriciul, toba, slănina și jumările s-au scumpit semnificativ cu o lună înainte de Crăciun.

„Începând cu șunculițe, afumată, fiartă, cu boia, avem și fiartă cu usturoi, trei-patru feluri de șunculiță, jumările, nelipsite de pe masa de Crăciun, lebar, caltaboș, ciolan, cârnați afumați, legume ca să dea culoare platoului, cârnăciori de mangalița, de porc”, a spus proprietarul unei băcănii, potrivit cancan.ro.

Cei care își doresc să își încânte papilele gustative cu jumări și șorici trebuie să scoată din buzunar între 70 de lei și 180 de lei pe kilogram. De asemenea, producătorii au dezvăluit că prețurile au crescut cu 10% fața de anul trecut la astfel de produse.

Toba și lebărul costă aproximativ 90 de lei pe kilogram, în timp ce slănina se vinde cu 70 de lei pe kilogram.

Scumpirile îi fac pe români să facă economii mari chiar înainte de sărbători pentru a avea ce pune pe masa festivă.

Citește și: Diferența dintre greutatea în viu și cea netă la porci. Cum să îți organizezi bugetul pentru masa de Crăciun

„Cam la jumăte renunțăm. Nu am luat jumări de trei ani de zile la prețul care e, mi-a trecut. Îmi face și rău numai când mă uit la prețuri”, a dezvăluit un cumpărător, conform sursei citate mai sus.

„Scumpe, mult mai scumpe sunt, dar asta e. […] La ce renunțăm, la specialități, ne limităm, doar așa, puțin”, a mai adăugat un român.

Colaj cu șorici și jumări de porc

Chiar dacă produsele tradiționale s-au scumpit cu o lună înainte de sărbători, românii găsesc mereu soluții, fie preparând totul acasă, fie cumpărând mai puțin. În ciuda prețurilor ridicate, aceștia fac tot posibilul pentru a se bucura de magia sărbătorilor de iarnă, chiar dacă masa nu mai este atât de plină ca înainte.

Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia! Ce s-a întâmplat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă Ion Țiriac se teme de un &#8220;mare război&#8221;. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă
Observatornews.ro Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia! Ce s-a întâmplat
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia! Ce s-a întâmplat
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna Catine.ro
Rezultate Loto, 16 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,69 milioane de euro. Ce premii sunt în joc joi
Rezultate Loto, 16 noiembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 7,69 milioane de euro. Ce premii sunt în...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi introdusă în strategia de apărare. Argumentele Antoniei Pup, cercetătoare în securitate internațională
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi... Libertatea.ro
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat familiile puse la plata
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații Jurnalul
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat Kudika
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Observator
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x