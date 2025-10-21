Rețetă de plăcintă cu brânză sărată și mărar

Plăcinta cu brânză sărată și mărar este una dintre cele mai iubite rețete de casă, cu gust intens și aromă proaspătă, care reușește să transforme câteva ingrediente simple într-un preparat spectaculos.

Fie că e gătită pentru o masă de familie, fie pentru a umple bucătăria cu mirosul acela inconfundabil de copt, plăcinta rămâne o alegere clasică și mereu actuală. Secretul ei stă în echilibrul dintre textura foilor crocante și cremozitatea umpluturii. În fiecare strat se ascunde contrastul perfect între săratul brânzei și prospețimea mărarului, un joc de gusturi care se simte mai intens pe măsură ce plăcinta se răcește. De aceea, poate fi servită atât caldă, cu crustă aurie și abur parfumat, cât și rece, când aromele se așază și fiecare felie devine mai bine conturată.

Această rețetă a trecut testul timpului și s-a păstrat în bucătării pentru că este versatilă și generoasă. Poate fi o cină rapidă, o gustare pentru școală sau birou, ori chiar un aperitiv la mesele festive. În plus, combinația de brânză și mărar nu are nevoie de artificii pentru a cuceri. Are naturalețea și autenticitatea unei mâncări făcute cu drag și servite cu bucurie.

De ce ingrediente ai nevoie pentru plăcintă cu brânza sărată și mărar

Ingrediente (tavă 25x35 cm)

500 g foi de plăcintă (subțiri, din comerț)

400 g brânză sărată (telemea de vacă sau de oaie, ori amestec)

200 g brânză de vaci bine scursă (opțional, pentru un gust mai cremos)

3 ouă

200 ml smântână grasă (min. 20%)

1 legătură mărar verde (aprox. 40 g)

100 g unt topit sau ulei pentru uns foile

1 ou bătut pentru uns deasupra

Mod de preparare

Se rade brânza telemea pe răzătoarea mare și se amestecă cu brânza de vaci. Se adaugă ouăle bătute, smântâna și mărarul tocat mărunt. Se omogenizează bine.

Se unge tava cu unt topit sau ulei. Se așază 2–3 foi de plăcintă, unse între ele cu unt.

Se pune o parte din umplutura de brânză cu mărar, apoi se acoperă cu alte 2 foi unse. Se continuă astfel până se termină ingredientele, ultimul strat fiind din foi.

Deasupra se unge cu ou bătut și se înțeapă plăcinta ici-colo cu furculița, ca să nu se umfle excesiv la copt. Se introduce tava în cuptorul preîncălzit la 180°C și se coace 35–40 de minute, până capătă o culoare aurie și crustă crocantă. Se lasă să se răcorească 15 minute înainte de tăiere, pentru a se așeza umplutura.

Cum se prepara umplutura perfectă

Umplutura perfectă pentru plăcinta cu brânză sărată și mărar se obține din echilibru: să fie suficient de cremoasă cât să lege foile între ele, dar și aerată, astfel încât să nu se facă „cărămidă” după coacere.

Se rade brânza sărată pe răzătoarea mare, ca să se distribuie uniform și să nu rămână bucăți tari. Dacă folosești doar telemea, riști să iasă prea uscată, de aceea se recomandă un amestec cu brânză de vaci bine scursă sau chiar cu puțină ricotta. În felul acesta, textura devine mai fină și gustul mai blând. Se adaugă ouăle bătute, care leagă compoziția, și smântâna grasă, ce aduce cremozitate și ajută la rumenirea frumoasă a plăcintei.

Mărarul se spală, se usucă și se toacă mărunt chiar înainte de a fi pus în umplutură, pentru ca aroma lui să rămână intensă. Se amestecă toate ingredientele cu o lingură de lemn sau cu o spatulă, fără a zdrobi complet brânza, pentru a păstra mici bucăți care dau consistență. Consistența finală trebuie să fie moale, dar nu lichidă – dacă este prea densă, se adaugă o lingură de iaurt, iar dacă este prea moale, se mai pune brânză sfărâmată.

Astfel, umplutura perfectă trebuie să fie cremoasă, aromată, cu mărar proaspăt care îți înveselește fiecare felie și cu un gust sărat-dulce echilibrat. Ea trebuie să se întindă ușor pe foi și să nu curgă în timpul coacerii, ci să rămână legată și fragedă până la ultima îmbucătură.