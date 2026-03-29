Rețeta de post de biscuți cu urzici, perfectă pentru Postul Paștelui 2026. Rețeta părintelui Silvan de la Sihăstria

În postul Paștelui 2026, când sunt puține dezlegări la pește, gospodinele gătesc cel mai mult folosind produse proaspete de primăvară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 29 Martie 2026, 08:00 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 13:00
Această rețetă de biscuiți cu urzici va deveni rapid preferata copiilor. | YouTube/ Doxologia

Printre cele mai căutate frunze de primăvară din piețe se numără urzicile din care multe gospodine reușesc să prepare bucate delicioase pentru întreaga familie în timpul postului. În postul Paștelui, singura zi în care nu se mănâncă urzici este Vinerea Mare pentru că se spune că Mântuitorul a fost urzicat pe cruce după ce a fost răstignit.

În rest, aceste frunze sunt la mare căutare pentru că sunt bogate în vitamine și fier, și ajută la combaterea tensiunii arteriale.

În timpul postului și deserturile sunt la mare căutare și pentru cei care s-au săturat de negresă cu gem, iată o idee inedită de desert care va atrage întreaga familie la masă. Dacă adaugi urzici într-un desert precum biscuiții vei reuși să îmbunătățești aportul de nutrienți esențiali.

Rețeta de post de biscuiți cu urzici a părintelui Silvan de la Sihăstrie

Ingrediente - Rețeta de post de biscuiți cu urzici a părintelui Silvan de la Sihăstria

  • 500 g urzici
  • 350 g făină albă 000
  • 3 linguri ulei presat la rece
  • 100 g tofu/ brânză din caju
  • un praf de copt
  • un vârf de linguriță bicarbonat
  • o lămâie
  • vanilie (opțional)
  • miere (după preferință)
  • un praf de sare
  • semințe hidratate (dovleac, floarea soarelui, nuci)
  • 100 g merișoare deshidratate

Mod de preparare - Rețeta de post de biscuiți cu urzici a părintelui Silvan de la Sihăstria

Mai întâi începem prin a fierbe urzicile și a le scurge foarte bine, iar apoi le tocăm mărunt. Pentru aluat, amestecăm făina cu urzicile, apoi fărâmăm brânza tofu deasupra, adăugăm sarea, untul de cocos, ulei de măsline, mierea și amestecăm. Adăugăm și apă după nevoie și frământăm aluatul. Mărunțim merișoarele și le adăugăm în aluat, continuând procesul de frământare.

Stingem praful de copt și bicarbonatul cu zeamă de lămâie și le punem în aluat. Dacă e nevoie pe parcursul frământării, mai putem adăuga făină.

După frământare, lăsăm aluatul să se odihnească 15-30 de minute. Pentru a modela biscuiții, tapetăm mâinile cu ulei și formăm biluțe pe care le aplatizăm apoi când le așezăm în tavă.

Biscuiții se așează într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Înainte de a băga biscuiții la cuptor, îi decorăm cu semințe care au stat în prealabil 3 ore la hidratat, apoi au fost scurse de apă și uscate și tocate mărunt.

După ce am așezat în tavă biscuiții, îi ungem cu o pensulă înmuiată într-un amestec de apă și făină care va funcționa ca un lipici atunci când așezăm semințele. Tava de biscuiți cu urzici se bagă la cuptor la 180 grade pentru aproximativ 30 de minute. Pe parcursul procesului de coacere este important să mai verificați biscuiții.

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
