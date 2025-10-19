Antena Căutare
Rețetă simplă și aromată de compot de gutui, fără zahăr, pentru iarnă

Compotul de gutui este unul dintre acele preparate care aduc în casă aroma toamnei și gustul copilăriei. Varianta fără zahăr este la fel de delicioasă. În plus, dacă îți dorești un stil de viață sănătos, dar nu vrei să renunți la bucuria de a avea borcane pline în cămară pentru iarnă încearcă rețeta fără zahăr.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 08:05
Compotul de gutui fără zahăr păstrat în condiții corecte poate rezista până la 12 luni | Shutterstock

Secretul unui compot delicios stă în calitatea fructelor și în modul de preparare. Gutuile trebuie alese bine coapte, dar ferme, pentru a-și păstra forma chiar și după fierbere. Dulceața naturală este scoasă în evidență prin condimente (scorțișoară, cuișoare sau vanilie) și echilibrată cu puțină zeamă de lămâie. Aceasta împiedică oxidarea și dă prospețime compotului. În lipsa zahărului, se poate apela la alternative naturale, precum merele dulci sau curmalele, care îndulcesc subtil lichidul și fac preparatul mai bogat în aromă.

Un alt pas important pentru păstrarea compotului până la iarnă este sterilizarea atentă a borcanelor și închiderea lor etanșă. Odată depozitat în cămară, compotul de gutui fără zahăr își păstrează gustul delicat și parfumat, fiind gata să însoțească mesele în familie sau să aducă o notă de prospețime în zilele reci.

De ce ingrediente ai nevoie pentru compotul de gutui pentru iarnă

Articolul continuă după reclamă

Pentru un compot de gutui reușit, care să reziste peste iarnă, ai nevoie de câteva ingrediente de bază și, după preferințe, de câteva arome suplimentare care dau un gust aparte.

Ingrediente de bază sunt gutuile bine coapte, dar ferme, apa curată (ideal de izvor sau plată, fără clor) și zahărul. La rețeta clasică de compot pentru fiecare litru de apă, se folosesc de obicei 300–400 g zahăr, în funcție de cât de dulce vrei să fie compotul.

Condimentele dau personalitate rețetei. Cel mai des se adaugă scorțișoară, cuișoare sau vanilie, care intensifică parfumul gutuilor. Pentru un plus de prospețime se poate adăuga coajă rasă de lămâie sau portocală, iar pentru o aromă mai subtilă, câteva boabe de anason sau chiar cardamom.

Dacă vrei să reduci sau să elimini zahărul, există alternative naturale. Mierea poate fi adăugată după ce compotul s-a răcit ușor, pentru a nu-i distruge proprietățile. Stevia sau xilitolul oferă dulceață fără aport mare de calorii, iar pentru o variantă complet naturală se pot folosi fructe dulci în combinație, precum merele, perele sau curmalele, care dau compotului un gust plăcut și o ușoară dulceață.

Rețetă de compot de gutui fără zahăr

Ingrediente (pentru 4 borcane de 750 ml)

  • 2 kg gutui coapte, dar ferme
  • 2,5 l apă
  • 1 lămâie mare (zeamă + coajă)
  • 1 baton de scorțișoară sau 1 linguriță scorțișoară măcinată
  • 2–3 cuișoare (opțional, pentru un plus de aromă)
  • 1 măr dulce (opțional, pentru a intensifica gustul natural)

Mod de preparare

Se spală bine gutuile și se freacă cu un prosop pentru a îndepărta puful. Se clătesc din nou, apoi se taie în sferturi, îndepărtând cotoarele și semințele. Bucățile se taie mai mici și se pun imediat într-un bol cu apă rece și zeamă de lămâie, pentru a nu se oxida și înnegri.

Într-o oală mare se pun apa, coaja rasă de la lămâie, batonul de scorțișoară și cuișoarele. Dacă se dorește un gust mai dulce, se adaugă și mărul tăiat cubulețe. Se lasă să fiarbă 5 minute, apoi se adaugă gutuile scurse. Se fierb la foc mic 12–15 minute, până când fructele devin ușor fragede, dar își păstrează forma.

Între timp, se sterilizează borcanele prin spălare și încălzire la 100°C timp de 10 minute. Compotul se toarnă fierbinte în borcane, având grijă ca fructele să fie complet acoperite de lichid. Se închid imediat cu capace etanșe, se întorc borcanele cu susul în jos pentru 5–10 minute, apoi se lasă la răcit acoperite cu o pătură.

Compotul fără zahăr se păstrează în cămară răcoroasă sau pivniță și rezistă până la 12 luni. Gustul este delicat, ușor acrișor, cu parfum de scorțișoară și lămâie, ideal pentru un desert natural sau ca băutură răcoritoare sănătoasă.

Secretul pentru păstrarea acestuia îndelungată

Secretul pentru păstrarea îndelungată a compotului de gutui stă în trei lucruri esențiale: igiena, sterilizarea și raportul corect de ingrediente.

În primul rând, fructele trebuie alese cu grijă. Gutuile trebuie să fie tari, fără lovituri sau pete moi, pentru că orice defect mic poate strica întreg borcanul. Spălarea lor atentă și eliminarea cotoarelor și a părților tari sau alterate previn apariția mucegaiului.

La fel de importantă este sterilizarea borcanelor și a capacelor. Borcanele se spală și se usucă în cuptor la 100°C timp de 10–15 minute sau se opăresc în apă clocotită. Capacele trebuie să fie noi sau perfect etanșe. După umplerea cu compot fierbinte, borcanele se închid imediat și se întorc cu gura în jos câteva minute, pentru a se sigila.

Un alt secret este conținutul de zahăr sau, în varianta fără zahăr, adaosul de lămâie ori mere dulci. Zahărul acționează ca conservant natural, iar aciditatea lămâii împiedică fermentația nedorită. Pentru o păstrare sigură până la iarnă târzie, compotul poate fi și sterilizat suplimentar după umplerea borcanelor, prin fierbere la bain-marie 20–30 de minute.

Nu în ultimul rând, locul de depozitare contează: compotul trebuie ținut în cămară sau pivniță, la răcoare, întuneric și temperatură constantă. În aceste condiții, rezistă chiar și 12 luni, păstrându-și aroma, culoarea și textura fructelor.

