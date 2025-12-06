Rețeta de ruladă cu mere a lui Chef Roxana Blenche, perfectă pentru Moș Nicolae. Cum se prepară desertul inedit

Mai sunt doar 20 de zile până la Crăciun, iar gospodinele se gândesc deja la rețete inedite pentru masa de sărbători.

Iată o rețetă simplă și delicioasă de ruladă cu mere, perfectă pentru masa de Moș Nicolae. | Antena 1 & TikTok

Pentru că în perioada Crăciunului merele cu scorțișoară și portocalele sunt fructele de sezon. Un desert răcoritor cu mere și scorțișoară este perfect pentru a îndulci musafirii la masa de Crăciun.

Dacă vrei să le faci o surpriză dulce celor mici, acest desert ușor și rapid poate fi perfect de pregătit chiar și de Moș Nicolae.

Iată de ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară rulada cu mere a lui Chef Roxana Blenche.

Rețeta de ruladă cu mere a lui Chef Roxana Blenche

Ingrediente - Rețeta de ruladă cu mere a lui Chef Roxana Blenche

8 mere decojite și date pe răzătoare

50 gr de unt

300 gr zahăr

1 linguriță scorțișoară

6 ouă

un praf de sare

1 plic de zahăr vanilat

1 plic de praf de copt

100 ml ulei floarea soarelui

1 cană de făină

1 cutie de frișcă

Mod de preparare - Rețeta de ruladă cu mere a lui Chef Roxana Blenche

Mai întâi, începem prin a decoji merele și le dăm pe răzătoare. După decojire, stoarcem bine merele de suc și pe punem într-o tigaie cu cele 50 gr de unt. Călim puțin merele cu untul, scorțișoara și 150 gr zahăr pentru aproximativ 10 minute.

Apoi scoatem merele călite într-o tavă tapetată cu hărtie de copt și unsă cu unt și făină. Întindem cu o spatulă merele într-un strat uniform.

Între timp, într-un bol mixăm cele 6 ouă cu un praf de sare și restul de zahăr (150 gr), zahărul vanilat și praful de copt. Mixăm bine, iar apoi adăugăm treptat și 100 ml de ulei floarea soarelui. În timp ce robotul de bucătărie continuă să mixeze, adăugăm în ploaie și făina cernută. Rezultatul trebuie să fie un aluat mai lichid.

În tava în care am întins stratul de mere rase și călite turnăm aluatul și îl nivelăm uniform. Băgam tava la cuptor la 180 grade cu ventilație pentru aproximativ 30-35 minute.

După ce scoatem tava din cuptor, răsturnăm prăjitura astfel încât să avem stratul cu mere în partea de sus și începem să rulăm strâns folosindu-ne de hărtia de copt pe care am plasat inițial prăjitura în tavă.

După ce am rulat, lăsam să se răcească desertul pentru aproximativ 6 ore. Apoi urmează ornarea ruladei cu mere, iar aici puteți folosi diferite variante de creme. Cea mai simplă și rapidă este frișca, exact ca în imagine, iar apoi puteți topi și puțină ciocolată pe care să o turnați peste frișcă într-un fir subțire.

