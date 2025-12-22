Antena Căutare
Rețeta simplă și rapidă de ruladă de porc perfectă pentru Crăciun. Invitații tăi vor cere două porții din acest preparat

Mai sunt doar 3 zile până la Crăciun, iar gospodinele au făcut deja cumpărăturile necesare și s-au apucat de gătit preparatele pentru masa de sărbătoare.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 08:27
Iată o rețetă delicioasă de ruladă de porc care va deveni rapid preferata invitaților tăi la masa de Crăciun. | Instagram

De pe masa de Crăciun îmbelșugată nu pot lipsi preparatele din carne de porc. Și dacă te-ai săturat de clasica friptură de porc la cuptor, atunci e timpul să încerci această rețetă absolut delicioasă de pe pagina de Instagram Cosânzele Gătesc, care te va face să îți impresionezi rudele și prietenii.

Rețeta de ruladă de porc este savuroasă, ușor de pregătit și poate deveni vedeta mesei de Crăciun dacă o însoțești de câteva legume la cuptor aromate. Iată cum se prepară rețeta de ruladă de porc cu doar câteva ingrediente și puțin timp de pregătire pentru a reuși să te bucuri de cât mai mult timp alături de familie la masa de sărbătoare.

Citește și: Rețeta delicioasă și rapidă de savarine a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret al desertului copilăriei

Rețeta savuroasă de ruladă de porc pentru masa de Crăciun

Ingrediente - Rețeta savuroasă de ruladă de porc pentru masa de Crăciun

  • cotlet de porc fără os, aproximativ 1,5 kg
  • 200 g de cașcaval
  • 125 g de bacon mărunțit
  • cartofi, morcovi, păstârnac, rădăcina de pătrunjel, ceapă roșie
  • un ardei copt în oțet
  • 2 legături de pătrunjel
  • o lingură de ulei de măsline
  • cimbrișor
  • rozmarin
  • un pahar și jumătate de apă
  • sare și piper

Mod de preparare - Rețeta savuroasă de ruladă de porc pentru masa de Crăciun

Începem prin a tăia pe jumătatea cotletul de porc și frăgezim carnea cu un ciocan de șnițele. Pentru umplutură, punem într-un bol baconul rumenit, cașcavalul ras, pătrunjelul tocat mărunt, cimbrișor și ardeiul copt tăiat mărunt.

Citește și: Rețeta simplă și delicioasă de piftie. Care e secretul unui piftii perfecte pentru sărbători

Condimentăm totul cu sare și piper, amestecăm ingredientele și pe punem pe carnea de porc întinsă. Apoi rulăm bine fâșia de cotlet de porc cu umplutura în mijloc și la final înnodăm cu sfoară din loc în loc pentru a ne asigura că rulada de porc nu se desface și nici nu curge umplutura din ea.

Înainte de a o băga la cuptor, ungem rulada cu un mix de ulei de măsline, rozmarin, sare și piper.

În tava în care vom așeza rulada punem mai întâi legume spălate, curățate și tăiate grosier, adică morcovii, păstârnacul, cartofii și ceapa roșie, fie tăiate bucăți mari, fie lăsate întregi. Punem rulada de porc pe patul de legume și adăugam și rozmarin și cimbrișor în tavă, puțină apă și acoperim cu o hârtie de copt și băgăm totul la cuptor pentru 1h 40 min la 150 grade, iar apoi creștem temperatura la 180 grade, îndepărtăm hârtia de copt și mai lăsăm tava în cuptor pentru încă 20 de minute pentru ca preparatul nostru din carne de porc să prindă o crustă aromată.

Citește și: Rețeta inedită de sarmale în foi de ceapă pentru Crăciun. Cum se prepară

Rețeta simplă și delicioasă de piftie. Care e secretul unui piftii perfecte pentru sărbători...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Rețeta inedită de sarmale în foi de ceapă pentru Crăciun. Cum se prepară
Rețeta inedită de sarmale în foi de ceapă pentru Crăciun. Cum se prepară
Rețeta simplă și delicioasă de piftie. Care e secretul unui piftii perfecte pentru sărbători
Rețeta simplă și delicioasă de piftie. Care e secretul unui piftii perfecte pentru sărbători
