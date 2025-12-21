Antena Căutare
Rețeta inedită de sarmale în foi de ceapă pentru Crăciun. Cum se prepară

Această rețetă cu adevărat deosebită de sarmale în foi de ceapă pentru Crăciun poate scoate din anonimat un preparat clasic care îi va bucura pe cei dragi la masa de sărbătoare

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Decembrie 2025, 07:00 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 15:16

Mai sunt doar 4 zile până la Crăciun iar pregătirile sunt în toi în toate casele de români care sărbătoresc Nașterea Domnului.

De Crăciun, multe gospodine încearcă mereu rețete noi și inedite cu care să-și surprindă familia și oaspeții la masa de sărbătoare. Dacă sarmalele clasice nu mai sunt chiar în trend, o rețetă atipică de sarmale în foi de ceapă chiar poate deveni memorabilă la masa de Crăciun când toți cei dragi se strâng pentru a se bucura de marea sărbătoare.

Rețeta inedită de sarmale în foi de ceapă pentru Crăciun

Iată o rețetă cu adevărat atipică de sarmale în foi de ceapă, perfectă pentru a-ți impresiona musafirii la masa de sărbătoare, pregătită de „Cosânzele gătesc”.

Ingrediente - Rețeta inedită de sarmale în foi de ceapă pentru Crăciun

  • 4 cepe mari
  • 200 g de orez
  • 200 g de carne tocată (mix de vită și porc)
  • un ardei roșu
  • o legătură de pătrunjel
  • o ceapă
  • 3 căței de usturoi
  • un morcov
  • 2 linguri de pastă de tomate
  • 500 ml de sos de roșii
  • sare și piper

Mod de preparare - Rețeta inedită de sarmale în foi de ceapă pentru Crăciun

Începem prin a curăța cele 4 cepe. Le crestăm și le punem la fiert în apă cu sare pentru aproximativ 20 minute. Între timp tăiem mărunt morcovul, ceapa, pătrunjelul, ardeiul roșu și usturoiul. Apoi putem pregăti compoziția într-un bol încăpător, unde punem legumele tocate menționate anterior, alături de pasta de tomate, carnea tocată și condimentăm cu sare și piper după gust.

Spălam orezul în câteva ape și îl adăugăm în compoziție, amestecând toate ingredientele. Când cepele au fiert, le desfacem în foi una câte una, cu grijă pentru a nu le rupe, luăm câte o lingură din compoziția formată și începem să umplem foile de ceapă, rulându-le ca pe sarmale.

Le așezăm apoi într-o tavă stropită cu ulei, turnăm apoi sosul de roșii și puțină apă și acoperim cu o hârtie de copt înainte de a băga tava în cuptor.

Coacem sarmalele în foi de ceapă pentru 60-70 minute la 180 grade. Se pot servi apoi calde, cu puțin pătrunjel tocat deasupra.

