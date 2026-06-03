Salată picantă de castraveți cu arahide. Rețetă gustoasă și hrănitoare, de vară

Această rețetă de salată picantă de castraveți cu arahide demonstrează că și cele mai simple ingrediente pot crea un rezultat spectaculos. Cu aromele asiatice, salata combină prospețimea castraveților cu un dressing cremos pe bază de unt de arahide, completat de note iuți, sărate și acrișoare.

Această salată picantă de castraveți se pregătește rapid, dar oferă un contrast de texturi și gusturi care o face memorabilă | Shutterstock

Această salată picantă de castraveți se pregătește rapid, dar oferă un contrast de texturi și gusturi care o face memorabilă. În multe bucătării din Asia de Sud-Est, sosurile pe bază de arahide sunt folosite pentru a aduce profunzime și consistență preparatelor din legume proaspete.

Untul de arahide, sosul de soia, sucul de lime și ardeiul iute formează o combinație clasică, echilibrată între dulceag, sărat, acrișor și picant. Castraveții sunt alegerea ideală pentru acest tip de salată. Sunt crocanți, răcoritori și absorb foarte bine aromele dressingului. Pentru cel mai bun rezultat, este recomandat să folosești castraveți cornichon mai mari, castraveți persani sau castraveți englezești, care au mai puține semințe și o textură fermă.

Arahidele prăjite adaugă un plus de crocant și intensifică aroma de nucă a dressingului. Coriandrul verde oferă prospețime, însă poate fi înlocuit cu pătrunjel dacă preferi o aromă mai familiară. Rezultatul final este o salată echilibrată, perfectă ca garnitură pentru preparate la grătar, carne de pui, pește sau chiar ca prânz ușor în zilele călduroase.

Salată picantă de castraveți cu arahide - Ingrediente

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2 castraveți mari (aproximativ 500 g)

80 g arahide prăjite și sărate

20 g coriandru verde proaspăt

2 linguri unt de arahide cremos

1 lingură sos de soia

2 linguri suc proaspăt de lime

2 căței de usturoi

1 linguriță pastă de ardei iute sau sos Sriracha

1 linguriță miere

1 lingură apă

1 linguriță ulei de susan

fulgi de ardei iute, după gust.

Rețeta de salată picantă de castraveți cu arahide - Mod de preparare

Spală bine castraveții și taie-i în rondele groase sau în bucăți neregulate. Pentru o textură mai interesantă, îi poți zdrobi ușor cu lama lată a unui cuțit înainte de a-i tăia.

Pune castraveții într-un bol mare și presară un praf de sare. Lasă-i 10 minute, apoi scurge lichidul format.

Toacă grosier arahidele. Păstrează câteva pentru decor.

Curăță și zdrobește usturoiul.

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Într-un bol separat amestecă untul de arahide, sosul de soia, sucul de lime, usturoiul, pasta de ardei iute, mierea, apa și uleiul de susan. Omogenizează până obții un dressing cremos și neted. Dacă este prea gros, mai adaugă puțină apă.

Adaugă castraveții în bolul cu dressing și amestecă bine astfel încât fiecare bucată să fie acoperită uniform.

Încorporează arahidele tocate și coriandrul mărunțit.

Transferă salata pe un platou și presară deasupra restul de arahide și fulgi de ardei iute.

Lasă salata să se odihnească timp de 5-10 minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine armonios.

Această salată picantă de castraveți cu arahide se servește rece sau la temperatura camerei. Este excelentă lângă frigărui de pui, carne de porc la grătar, pește, tofu sau preparate cu orez. Datorită dressingului bogat și a contrastului dintre prospețimea castraveților și aroma intensă a arahidelor, poate fi servită și ca fel principal ușor într-o zi de vară. Gustul final este răcoritor, ușor picant, cremos și foarte crocant, exact tipul de salată care dispare rapid de pe masă.

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