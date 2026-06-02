Antena Căutare
Home Lifestyle Food Budincă de orez cu dovlecei și legume la cuptor. Rețetă pentru un prânz delicios sau cină

Budincă de orez cu dovlecei și legume la cuptor. Rețetă pentru un prânz delicios sau cină

Această budincă de orez cu dovlecei și legume este perfectă în sezonul cald, când dovleceii sunt fragezi și aromați, însă poate fi pregătită pe tot parcursul anului. Este o alegere excelentă pentru mesele de zi cu zi, pentru că se prepară ușor, poate fi făcută în avans și se păstrează foarte bine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 08:24 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 08:30
Budinca de orez cu dovlecei și legume este genul de preparat care demonstrează cât de gustoasă poate deveni o mâncare făcută din ingrediente simple | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Budinca de orez cu dovlecei și legume este genul de preparat care demonstrează cât de gustoasă poate deveni o mâncare făcută din ingrediente simple, obișnuite, pe care aproape orice familie le are în bucătărie. Cu o textură moale și cremoasă în interior, o crustă aurie și ușor crocantă la suprafață și un parfum discret de verdețuri proaspete, această budincă este una dintre acele rețete care aduc confort și senzația de mâncare făcută cu grijă, acasă.

Combinația dintre orez și dovlecei este foarte apreciată în bucătăria de familie deoarece rezultatul este sățios, dar în același timp ușor și plăcut. Dovleceii devin fragezi și aproape cremoși după coacere. Iar morcovii adaugă o dulceață delicată și puțină culoare preparatului. Orezul absoarbe aromele legumelor și ale verdețurilor și le transformă într-o compoziție legată, fină și foarte gustoasă.

Budinca poate fi servită în multe feluri. Caldă, imediat scoasă din cuptor, este foarte fragedă și cremoasă. După răcire se taie perfect și poate fi servită ca aperitiv, gustare sau chiar luată la pachet. Merge foarte bine alături de iaurt rece, smântână, salată de roșii sau murături ușoare.

Un alt avantaj al acestei rețete este faptul că poate fi adaptată foarte ușor. Poți adăuga alte legume, diferite tipuri de brânză sau chiar resturi de legume rămase prin frigider. Totuși, varianta simplă, cu dovlecei, morcovi și verdeață, rămâne una dintre cele mai gustoase și echilibrate.

Articolul continuă după reclamă

Budincă de orez cu dovlecei și legume la cuptor - Ingrediente

  • 250 g orez
  • 2 dovlecei medii
  • 2 morcovi
  • 1 ceapă
  • 3 ouă
  • 200 g smântână
  • 150 g cașcaval ras
  • 50 g parmezan ras
  • 3 linguri ulei
  • 1 legătură mărar
  • 1 legătură pătrunjel
  • 2 căței de usturoi
  • sare
  • piper
  • unt pentru uns vasul.

Budincă de orez cu dovlecei și legume la cuptor - Mod de preparare

Spală foarte bine orezul în câteva ape reci, apoi fierbe-l în apă cu puțină sare până devine aproape gătit. Nu trebuie să fie foarte moale, deoarece va continua să se gătească și în cuptor. Scurge-l și lasă-l să se răcorească.

Rade dovleceii pe răzătoarea mare și presară peste ei puțină sare. Lasă-i aproximativ 15 minute într-o sită pentru a elimina excesul de apă. După aceea stoarce-i foarte bine cu mâinile. Acest pas este important pentru ca budinca să nu iasă apoasă.

Curăță morcovii și rade-i fin. Toacă mărunt ceapa și usturoiul.

Citește și: Salată picantă de ton cu pastă de ardei iute( gochujang). Rețetă inspirată din bucătăria coreeană

Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare și călește ceapa până devine moale și translucidă. Adaugă morcovii și gătește-i câteva minute, apoi pune usturoiul și dovleceii bine scurși.

Gătește legumele la foc mediu până când lichidul lăsat de dovlecei scade aproape complet. Amestecă din când în când pentru ca legumele să se gătească uniform fără să se rumenească excesiv.

Lasă compoziția să se răcească puțin.

Într-un bol mare amestecă orezul cu legumele călite, ouăle, smântâna, mărarul și pătrunjelul tocate fin. Adaugă jumătate din cantitatea de cașcaval și parmezanul ras.

Condimentează cu sare și piper după gust și amestecă bine până obții o compoziție omogenă.

Unge un vas termorezistent cu unt și transferă amestecul în tavă. Nivelează ușor suprafața și presară restul de cașcaval deasupra.

Coace delicioasa budincă de orez cu dovlecei și legume în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 35-40 de minute, până când suprafața devine aurie și frumos rumenită.

Las-o să se odihnească 10-15 minute înainte de tăiere. În acest fel budinca se va porționa mult mai frumos și interiorul va deveni mai stabil.

Citește și: Socată tradițională românească. Rețeta celei mai adorate băuturi răcoritoare

Sugestii și variante

Pentru un gust mai intens poți adăuga puțină brânză telemea sfărâmată în compoziție.

Dacă îți place aroma ierburilor proaspete, poți folosi și puțin busuioc sau cimbru verde.

Budinca poate fi transformată într-un preparat mai consistent prin adăugarea unor cubulețe de șuncă, piept de pui sau bacon rumenit.

Pentru o crustă mai crocantă, presară deasupra câteva linguri de pesmet amestecat cu parmezan.

Această budincă de orez cu dovlecei și legume la cuptor este delicioasă atât caldă, cât și rece, iar porțiile rămase pot fi încălzite foarte ușor în cuptor sau într-o tigaie acoperită.

Rezultatul este o budincă fragedă, aromată și foarte gustoasă, cu interior moale și cremos, bucățele fragede de legume și o crustă rumenită care completează perfect textura preparatului.

Socată tradițională românească. Rețeta celei mai adorate băuturi răcoritoare...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret” Cât valorează &#8220;Palatul&#8221; lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat &#8220;în secret&#8221;
Observatornews.ro Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble Poliţele RCA continuă să se scumpească. Şoferii plătesc chiar şi preţuri duble
Antena 3 O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă” O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
SpyNews Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Socată tradițională românească. Rețeta celei mai adorate băuturi răcoritoare
Socată tradițională românească. Rețeta celei mai adorate băuturi răcoritoare
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) LaRând transformă cozile din restaurante în liste de așteptare digitale
(P) LaRând transformă cozile din restaurante în liste de așteptare digitale
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum ne jefuiesc”
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire!”
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are... BZI
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea Jurnalul
Un an de la dezastrul de la Praid. Minerii au tras clopotul salinei inundate
Un an de la dezastrul de la Praid. Minerii au tras clopotul salinei inundate Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x