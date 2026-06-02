Budincă de orez cu dovlecei și legume la cuptor. Rețetă pentru un prânz delicios sau cină

Această budincă de orez cu dovlecei și legume este perfectă în sezonul cald, când dovleceii sunt fragezi și aromați, însă poate fi pregătită pe tot parcursul anului. Este o alegere excelentă pentru mesele de zi cu zi, pentru că se prepară ușor, poate fi făcută în avans și se păstrează foarte bine.

Budinca de orez cu dovlecei și legume este genul de preparat care demonstrează cât de gustoasă poate deveni o mâncare făcută din ingrediente simple, obișnuite, pe care aproape orice familie le are în bucătărie. Cu o textură moale și cremoasă în interior, o crustă aurie și ușor crocantă la suprafață și un parfum discret de verdețuri proaspete, această budincă este una dintre acele rețete care aduc confort și senzația de mâncare făcută cu grijă, acasă.

Combinația dintre orez și dovlecei este foarte apreciată în bucătăria de familie deoarece rezultatul este sățios, dar în același timp ușor și plăcut. Dovleceii devin fragezi și aproape cremoși după coacere. Iar morcovii adaugă o dulceață delicată și puțină culoare preparatului. Orezul absoarbe aromele legumelor și ale verdețurilor și le transformă într-o compoziție legată, fină și foarte gustoasă.

Budinca poate fi servită în multe feluri. Caldă, imediat scoasă din cuptor, este foarte fragedă și cremoasă. După răcire se taie perfect și poate fi servită ca aperitiv, gustare sau chiar luată la pachet. Merge foarte bine alături de iaurt rece, smântână, salată de roșii sau murături ușoare.

Un alt avantaj al acestei rețete este faptul că poate fi adaptată foarte ușor. Poți adăuga alte legume, diferite tipuri de brânză sau chiar resturi de legume rămase prin frigider. Totuși, varianta simplă, cu dovlecei, morcovi și verdeață, rămâne una dintre cele mai gustoase și echilibrate.

Budincă de orez cu dovlecei și legume la cuptor - Ingrediente

250 g orez

2 dovlecei medii

2 morcovi

1 ceapă

3 ouă

200 g smântână

150 g cașcaval ras

50 g parmezan ras

3 linguri ulei

1 legătură mărar

1 legătură pătrunjel

2 căței de usturoi

sare

piper

unt pentru uns vasul.

Budincă de orez cu dovlecei și legume la cuptor - Mod de preparare

Spală foarte bine orezul în câteva ape reci, apoi fierbe-l în apă cu puțină sare până devine aproape gătit. Nu trebuie să fie foarte moale, deoarece va continua să se gătească și în cuptor. Scurge-l și lasă-l să se răcorească.

Rade dovleceii pe răzătoarea mare și presară peste ei puțină sare. Lasă-i aproximativ 15 minute într-o sită pentru a elimina excesul de apă. După aceea stoarce-i foarte bine cu mâinile. Acest pas este important pentru ca budinca să nu iasă apoasă.

Curăță morcovii și rade-i fin. Toacă mărunt ceapa și usturoiul.

Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare și călește ceapa până devine moale și translucidă. Adaugă morcovii și gătește-i câteva minute, apoi pune usturoiul și dovleceii bine scurși.

Gătește legumele la foc mediu până când lichidul lăsat de dovlecei scade aproape complet. Amestecă din când în când pentru ca legumele să se gătească uniform fără să se rumenească excesiv.

Lasă compoziția să se răcească puțin.

Într-un bol mare amestecă orezul cu legumele călite, ouăle, smântâna, mărarul și pătrunjelul tocate fin. Adaugă jumătate din cantitatea de cașcaval și parmezanul ras.

Condimentează cu sare și piper după gust și amestecă bine până obții o compoziție omogenă.

Unge un vas termorezistent cu unt și transferă amestecul în tavă. Nivelează ușor suprafața și presară restul de cașcaval deasupra.

Coace delicioasa budincă de orez cu dovlecei și legume în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 35-40 de minute, până când suprafața devine aurie și frumos rumenită.

Las-o să se odihnească 10-15 minute înainte de tăiere. În acest fel budinca se va porționa mult mai frumos și interiorul va deveni mai stabil.

Sugestii și variante

Pentru un gust mai intens poți adăuga puțină brânză telemea sfărâmată în compoziție.

Dacă îți place aroma ierburilor proaspete, poți folosi și puțin busuioc sau cimbru verde.

Budinca poate fi transformată într-un preparat mai consistent prin adăugarea unor cubulețe de șuncă, piept de pui sau bacon rumenit.

Pentru o crustă mai crocantă, presară deasupra câteva linguri de pesmet amestecat cu parmezan.

Această budincă de orez cu dovlecei și legume la cuptor este delicioasă atât caldă, cât și rece, iar porțiile rămase pot fi încălzite foarte ușor în cuptor sau într-o tigaie acoperită.

Rezultatul este o budincă fragedă, aromată și foarte gustoasă, cu interior moale și cremos, bucățele fragede de legume și o crustă rumenită care completează perfect textura preparatului.