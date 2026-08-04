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Bourbon Slush. Rețetă de cocktail înghețat cu bourbon, citrice și ceai negru

Dacă îți plac cocktailurile răcoritoare, ușor de pregătit pentru petreceri sau întâlniri cu prietenii, această rețetă de Bourbon Slush este alegerea perfectă. Este o băutură semi-înghețată, dulce-acrișoară și răcoritoare, ideală pentru zilele toride de vară sau pentru mesele festive în aer liber.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 22:53 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 08:04
O băutură semi-înghețată, dulce-acrișoară și răcoritoare, ideală pentru zilele toride de vară | Shutterstock/AI
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Inspirat din celebrul preparat servit adesea în statul american Kentucky, acest cocktail îmbină aroma intensă a bourbonului cu prospețimea citricelor și gustul discret al ceaiului negru. Unul dintre marile avantaje ale acestui cocktail este faptul că poate fi pregătit cu multe ore înainte de servire. Amestecul se păstrează în congelator, iar atunci când ai musafiri nu trebuie decât să îl pui în pahare și să îl completezi cu apă minerală carbogazoasă sau ginger ale, pentru un plus de prospețime și efervescență. Tocmai această caracteristică l-a transformat într-un favorit al petrecerilor, deoarece permite pregătirea din timp și elimină grija preparării fiecărui cocktail în parte.

În această variantă, rețeta este adaptată pentru ingrediente ușor de găsit și pentru un gust echilibrat. Ceaiul negru oferă profunzime și temperează dulceața sucurilor concentrate, în timp ce bourbonul aduce note de vanilie, caramel și lemn, fără să domine restul aromelor. Combinația dintre lămâie și portocală oferă un echilibru plăcut între dulce și acrișor, iar textura înghețată transformă băutura într-un adevărat desert lichid.

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Poți servi Bourbon Slush în pahare înalte, decorate cu felii subțiri de portocală, lămâie sau frunze proaspete de mentă. Dacă preferi o variantă mai puțin alcoolizată, completează paharul cu mai multă apă minerală sau ginger ale. Pentru un gust mai intens, poți folosi un bourbon maturat câțiva ani, însă nu este necesar unul premium, deoarece aromele citricelor și ale ceaiului vor echilibra foarte bine băutura.

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Bourbon Slush - Ingrediente

  • 500 ml apă
  • 500 ml apă fierbinte
  • 2 plicuri ceai negru
  • 200 g zahăr
  • 350 ml concentrat congelat de limonadă
  • 180 ml concentrat congelat de suc de portocale
  • 500 ml bourbon
  • 1,5 litri ginger ale sau apă minerală carbogazoasă, foarte rece
  • felii de portocală și lămâie pentru decor
  • frunze proaspete de mentă (opțional).

Rețetă de cocktail înghețat cu bourbon - Mod de preparare

Pune apa fierbinte într-un vas și adaugă plicurile de ceai. Lasă-le la infuzat aproximativ 8-10 minute, apoi îndepărtează-le.

Adaugă zahărul în ceaiul fierbinte și amestecă energic până când se dizolvă complet. Lasă siropul obținut să se răcească la temperatura camerei.

Toarnă într-un recipient încăpător restul de apă, concentratul de limonadă și concentratul de suc de portocale. Amestecă până când sucurile se dizolvă complet.

Adaugă ceaiul îndulcit și bourbonul. Omogenizează foarte bine întreaga compoziție cu o lingură lungă sau cu un tel.

Acoperă recipientul și introdu-l în congelator pentru cel puțin 6-8 ore, de preferat peste noapte. Alcoolul nu va permite înghețarea completă, astfel că vei obține o consistență asemănătoare unui granita.

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Înainte de servire, răzuiește ușor suprafața cu o lingură pentru a obține textura specifică de slush.

Umple paharele aproximativ două treimi cu amestecul înghețat.

Completează fiecare pahar cu ginger ale foarte rece sau cu apă minerală carbogazoasă și amestecă ușor.

Decorează Bourbon Slush cu o felie de portocală, o felie de lămâie și, dacă dorești, câteva frunze proaspete de mentă.

Servește imediat, cât cocktailul este bine înghețat și efervescent. Dacă rămâne amestec în congelator, păstrează-l într-un recipient bine închis și răzuiește-l din nou înainte de următoarea servire. Rețeta este inspirată de varianta clasică Kentucky Bourbon Slush, adaptată pentru ingrediente ușor disponibile și un gust echilibrat.

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